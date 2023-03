Σύγκρουση τρένων: Πρεμιέρα σήμερα για την επιτροπή εμπειρογνωμόνων – Αυτοψία Γεραπετρίτη στον τόπο της τραγωδίας

Με το τριήμερο εθνικό πένθος για την τραγωδία στα Τέμπη να έχει ολοκληρωθεί, αλλά τα ερωτήματα για τα λάθη, τις παραλείψεις και τα διαχρονικά κενά να παραμένουν, η κυβέρνηση μπαίνει σε μια νέα φάση διαχείρισης της κατάστασης. Τον τόνο έδωσε χθες ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την πρωινή του ανάρτηση στο Facebook, δείχνοντας να αφουγκράζεται τη δημόσια συζήτηση και την κριτική των ημερών και να ζητεί με κεφαλαία γράμματα «συγγνώμη», τόσο επί προσωπικής βάσεως, όσο και για τα όσα δεν έκαναν τα τελευταία είκοσι χρόνια οι κυβερνήσεις για να διορθωθούν τα κακώς κείμενα του ελληνικού σιδηροδρόμου. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός προτείνει και τη σύσταση μιας Εξεταστικής Επιτροπής στην επόμενη Βουλή για να διερευνήσει τα διαχρονικά κενά και τις ελλείψεις. Όπως μεταδίδουν αρμόδιες πηγές, η παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη σε προσωπικό τόνο γράφτηκε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ο οποίος θέλησε να δώσει το στίγμα του στους πολίτες, αλλά και να δεσμευτεί ότι ο ίδιος θα εκπροσωπεί το όραμα για μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή των παθογενειών που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Η εμπειρία του κ. Μητσοτάκη στα Τέμπη την ημέρα της τραγωδίας, άλλωστε, ήταν «αποκαλυπτική», ειδικά στο νοσοκομείο της πόλης, όπου για ώρα συνομίλησε σε εξαιρετικά φορτισμένο κλίμα με τους γονείς των παιδιών που αγνοούνταν μετά τη σύγκρουση των τρένων. Από εδώ και πέρα, όμως, η μπάλα περνά στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπου ο Γιώργος Γεραπετρίτης έχει μπροστά του ένα πυκνό τριήμερο. Ο Γεραπετρίτης στη Λάρισα Σήμερα το πρωί, εκτός από σύσκεψη με το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου που έχει συγκαλέσει ο κ. Γεραπετρίτης, αναμένεται να λάβει χώρα και η πρώτη συνεδρίαση της νέας Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων με τη συμμετοχή των καθηγητών κ.κ. Προφυλλίδη και Πυργίδη και του τέως προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ. Χαλκιά. Η πρώτη συνάντηση της επιτροπής θα λειτουργήσει ως προσδιορισμός του πλαισίου λειτουργίας για τα μέλη της, ενώ ο κ. Γεραπετρίτης δεν θα είναι παρών, για λόγους ανεξαρτησίας της. Ο νέος υπουργός Υποδομών θα βρεθεί το μεσημέρι στη Λάρισα, προκειμένου να σχηματίσει ιδία άποψη για τα όσα έφταιξαν και είχαμε ως αποτέλεσμα αυτή την τραγωδία. Ο ίδιος αναμένεται να συμμετάσχει σε ευρεία σύσκεψη στην περιφέρεια Θεσσαλίας με τους κ.κ. Τριαντόπουλο, Αγοραστό, τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Υγείας Γιάννη Κωτσιόπουλο, εκπρόσωπο της διαχειρίστριας εταιρίας, ενώ μαζί του θα είναι ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Γιάννης Ξιφαράς. Ο κ. Γεραπετρίτης αναμένεται να επισκεφθεί επίσης τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη, τον σταθμό της Λάρισας, ενώ την Τρίτη θα βρεθεί στο κέντρο τηλεδιοίκησης της Θεσσαλονίκης. Άμεσα μέτρα Το πρωί της Τετάρτης, ο κ. Γεραπετρίτης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, όπου θα δώσει διευκρινίσεις για τη λειτουργία της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και το πόρισμα αυτής, θα απαντήσει για την επίμαχη σύμβαση 717 που αφορά στην τηλεδιοίκηση, ενώ θα ανακοινώσει άμεσες παρεμβάσεις για την επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου. Κατά πληροφορίες, υπάρχει εισήγηση στο τραπέζι να λειτουργήσει η γραμμή για τις εμπορικές αμαξοστοιχίες, όχι όμως για τις επιβατικές και η μετακίνηση των επιβατών να γίνεται με λεωφορεία. Μια τέτοια απόφαση, πάντως, δεν έχει κλειδώσει. Όπως έγραψε και το «ΘΕΜΑ» της Κυριακής, αξιολογούνται και άλλες επιλογές. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μια επιλογή είναι η μείωση της συχνότητας των δρομολογίων, ώστε στην πραγματικότητα τρένα να μην διασταυρώνονται. Ακόμα, εξετάζεται η δυνατότητα να μπουν δύο σταθμάρχες σε κάθε βάρδια, αν και σύμφωνα με γνώστη της κατάστασης κάτι τέτοιο είναι εφικτό μόνο με εσωτερική μετάθεση προσωπικού. Όποια λύση και να προκριθεί, πάντως, θα είναι προσωρινή, καθώς στόχος είναι να λειτουργήσει άμεσα σε όλο το δίκτυο το σύστημα τηλεδιοίκησης και σε αυτό να «κουμπώσει» λίγους μήνες μετά το περίφημο πλέον ECTS. Υπενθυμίζεται ότι γι’ αυτό εκλήθησαν τις προηγούμενες μέρες στο υπουργείο Υποδομών εκπρόσωποι της αναδόχου του έργου Alstom, όπου τους διαμηνύθηκε ότι η παράταση που πήρε η εταιρία ως τα μέσα Σεπτεμβρίου στην πραγματικότητα είναι η τελευταία και είναι άμεση προτεραιότητα η παράδοση του έργου, ακόμα και νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, εντός του καλοκαιριού. Ειδήσεις σήμερα: Ο πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄ γνώριζε για υποθέσεις παιδεραστίας στη Ρωμαιοκαθολική ΕκκλησίαΚατεπείγουσα προσγείωση επιβατικού αεροσκάφους στην Κούβα, γέμισε καπνούς η καμπίνα των επιβατών – Δείτε βίντεο Αποχώρησε οικειοθελώς ο Στάθης Σχίζας από το Survivor, στον τάκο η Ελευθερία Ελευθερίου – Δείτε βίντεο

