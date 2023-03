Σύγκρουση τρένων: Πότε θα ξαναλειτουργήσει ο σιδηρόδρομος – Τα επόμενα βήματα μετά την τραγωδία Αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας στην Καρόλου – Μη αξιόπιστο το σύστημα GPS της Hellenic Train Μαριάννα Τζάννε 06.03.2023, 08:27 Αγώνα δρόμου για να ξαναλειτουργήσει ο σιδηρόδρομος καταβάλλουν μετά την τραγωδία στα Τέμπη τα συνεργεία του ΟΣΕ, τα οποία βρίσκονται επί ποδός για να καθαρίσουν τις γραμμές από τα κατεστραμμένα βαγόνια, να ελέγξουν την κατάσταση του δικτύου και της σηματοδότησης αλλά και να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για την αποτροπή ανάλογων συμβάντων στο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό έχει ξεκινήσει η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του κέντρου ελέγχου κυκλοφορίας των συρμών που βρίσκεται στην Οδό Καρόλου, το οποίο αποτελεί τον ρυθμιστή κυκλοφορίας του δικτύου, καταγράφοντας όλες τις αναφορές κίνησης των intercities αλλά και των εμπορικών τρένων. Όταν μεταβιβάστηκε η Hellenic Train (πρώην ΤΡΑΙΝΟΣΕ) στους Ιταλικούς σιδηροδρόμους, δημιουργήθηκε ένα κέντρο παρακολούθησης στο κτίριο της Πετμεζά στην Συγγρού που είναι τα κεντρικά της γραφεία όπου η παρακολούθηση των τρένων γίνεται μέσω GPS. «Το Κέντρο Παρακολούθησης το ελέγχει η Hellenic Train και η παρακολούθηση των τρένων γίνεται μέσω του GPS που η σχετική ακρίβεια στίγματος είναι περίπου 10 μέτρα ενώ το στίγμα χάνεται σε πολλές περιοχές» αναφέρει αρμόδια πηγή του ΟΣΕ, επισημαίνοντας ότι είναι ένα πληροφοριακό σύστημα καταγραφής της θέσης των τρένων που δεν είναι αξιόπιστο για σιδηροδρομική κυκλοφορία. Στόχος του Οργανισμού είναι να εξασφαλίσει τον απόλυτο έλεγχο και την εποπτεία του συστήματος, κάτι που κάνουν σε δεύτερο στάδιο τα συστήματα τηλεδιοίκησης. Στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τον ΟΣΕ βρίσκονται σε απανωτές συσκέψεις τα τελευταία 24ωρα καθώς σήμερα μεταβαίνει στα Τέμπη και αύριο στην Θεσσαλονίκη ο νέος υπουργός Υποδομών κ. Γιώργος Γεραπετρίτης σε μια προσπάθεια να αξιολογηθεί επί τόπου η κατάσταση του δικτύου και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Αφού ελεγχθούν διεξοδικά οι γραμμές και αποσυρθούν τα βαγόνια, κάποια από τα οποία είναι ακόμη πάνω στις ράγες και δεν έχουν υποστεί μεγάλες βλάβες (κυρίως εκείνα των εμπορευματικών μεταφορών), προγραμματίζεται από τον Οργανισμό και ένα δοκιμαστικό δρομολόγιο τις επόμενες μέρες, προκειμένου να φανεί η ετοιμότητα του δικτύου να υποδεχτεί ξανά τους συρμούς. Στόχος είναι να δοθεί σε πρώτη φάση σε κυκλοφορία μία από τις δύο γραμμές (ανόδου ή καθόδου). Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr Ειδήσεις σήμερα: 24ωρη απεργία σήμερα σε τρένα και προαστιακό σιδηρόδρομο Μαραθώνια η απολογία του σταθμάρχη Λάρισας: Τα κρίσιμα λεπτά και τα απανωτά λάθηΗ αντιπολίτευση στην Τουρκία διαλέγει τον αντίπαλο του Ερντογάν Μαριάννα Τζάννε 06.03.2023, 08:27 BEST OF NETWORK 05.03.2023, 13:50 06.03.2023, 08:12 10.02.2023, 16:16 05.03.2023, 23:17 05.03.2023, 23:16 06.03.2023, 08:10

