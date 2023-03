Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη – Βορίδης: «Οι μετατάξεις στον ΟΣΕ ποτέ δεν είχαν όριο ηλικίας»

Απαντήσεις σχετικά με το τι ισχύει στην πραγματικότητα σχετικά με το όριο ηλικίας στον ΟΣΕ έδωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, με αφορμή τις κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ περί «παράνομης τοποθέτησης» του κατηγορούμεου Βασίλη Σαμαρά στο σταθμαρχείο της Λάρισας, αφού όπως ισχυρίστηκαν ο νόμος προβλέπει προσλήψεις ατόμων που η ηλικία τους δεν υπερβαίνει τα 48 έτη. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης έκανε λόγο για μία ασύλληπτη τραγωδία που σημειώθηκε μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη με αποτέλεσμα τον θάνατο 57 ανθρώπων που επέβαιναν στο μοιαίο «Intercity 62». Απαντώντας στην κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι η τοποθέτηση του σταθμάρχη -λόγω της ηλικίας του- ήταν παράνομη, ο κ. Βορίδης είπε: «Αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι εσφαλμένο. Όρια ηλικίας ως προϋπόθεση για νεοπροσληφθέντες, ορίζει μια υπουργική απόφαση. Η τοποθέτηση (σ.σ. του σταθμάρχη) ήταν μετάταξη, ακριβώς για αυτό δεν υπάρχουν όρια ηλικίας. Η Υπουργική Απόφαση δεν λέει τίποτα για 48 έτη. Το όριο ηλικίας με βάση την ΥΑ για την πρόσληψη είναι τα 28 έτη. Είναι ΥΑ του 2006, η οποία καθορίζει τα όρια ηλικίας και η οποία την επίμαχη χρονική στιγμή δεν έχει αλλάξει». Στη συνέχεια ο υπουργός εξήγησε ότι όριο ηλικίας τίθεται στο περίγραμμα θέσης του σταθμάρχη: «Στο περίγραμμα θέσεως στα επιθυμητά προσόντα, το οποίο δεν έχει κανονιστικό χαρακτήρα -αυτό είναι στο οποίο αναφέρθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει όριο ηλικίας μέχρι 48 ετών. Αυτό όμως δεν ορίζεται κανονιστικά. Εκεί, αναφέρεται και γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Δεν σημαίνει ότι δεν παίρνει κάποιον, αν δεν έχει γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, γιατί αυτό δεν προσδιορίζεται από την προκήρυξη. «Η προκήρυξη για τη μετάταξη θέτει να έχει ΔΕ ο σταθμάρχης, να έχει δηλαδή ένα απολυτήριο λυκείου. Όλα τα υπόλοιπα δεν τίθενται. Τίθενται μόνο στο περίγραμμα θέσης, που δεν έχει κανονιστικό χαρακτήρα». Σύμφωνα με τον υπουργό, «οι μετατάξεις στον ΟΣΕ ποτέ δεν είχαν όριο ηλικίας», και αυτό γιατί «ο οργανισμός του ΟΣΕ ποτέ δεν προέβλεπε μετατάξεις, γιατί ο ΟΣΕ έδιωχνε κόσμο, δεν έπαιρνε κόσμο. Δεν είχε μετατάξεις παρότι γίνονταν με βάση την κινητικότητα». «Δεν είναι ρουσφέτι. Τι να εξυπηρετηθεί προνομιακά ο σταθμάρχης, όταν ζητάει (σ.σ. ο ΟΣΕ) 18 σταθμάρχες και σηκώνει προκήρυξη για 18 θέσεις και από αυτούς ανταποκρίνονται δύο», είπε ο υπουργός τονίζοντας ότι δεν υπήρχε προνομιακή μεταχείριση του 59χρονου. «Εξαιρετικά προβληματικό» Αναφερόμενος στη σύμβαση 717 του Οργανισμού που αφορά την τηλεματική, ο υπουργός Εσωτερικών τόνισε: «Το 2014 η σύμβαση 717 υπεγράφη από την κυβέρνηση Σαμαρά με τριετή διάρκεια. Αρχίζει να εκτελείται, σταματάει το 2016, μπαίνει σε λογική αναθεώρησης. Από το 2016 και εν συνεχεία «παγώνει» και επανενεργοποιείται το 2019 και εν συνεχεία υλοποιείται το 70% του έργου. με τριετή διάρκεια. Αρχίζει να εκτελείται, σταματάει το 2016, μπαίνει σε λογική αναθεώρησης. Δεν υλοποιήθηκε το υπόλοιπο 30%, κάτι που είναι αντικείμενο ελέγχου». Όσο για τον λόγο που επί εννέα χρόνια η εν λόγω σύμβαση δεν έχει εκτελεστεί δήλωσε: «Το βρήκα εξαιρετικά προβληματικό και πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συγκεκριμένης διερευνήσεως». «Ο Κώστας Καραμανλής ανέλαβε την αντικειμενική ευθύνη» Σχετικά με την παραίτηση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, σημείωσε: «Ο κ. Καραμανλής παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας την αντικειμενική πολιτική ευθύνη. Δεν έχει να κάνει με την υπαιτιότητα. Είσαι υπεύθυνος ενός φορέα που έχει συμβεί κάτι τόσο τραγικό και αναλαμβάνεις την αντικειμενική ευθύνη του φορέα. Αυτήν ανέλαβε ο κ. Καραμανλής. Ο επιμερισμός ειδικά για την εξέλιξη της συμβάσεως, πρέπει κανείς να δει λεπτομερειακά και αναλυτικά γιατί δεν έγινε». «Διαφοροποιώ την έννοια της υπαιτιότητας με συγκεκριμένο λάθος από την έννοια της αντικειμενικής ευθύνης», συμπλήρωσε, λέγοντας ότι «ο κυβερνητικός έλεγχος και η έρευνα πρέπει να πάει σε βάθος, να εντοπίσει συγκεκριμένα σημεία, να καταλογιστούν ευθύνες εφόσον υπάρχουν». Όσο για τις εκλογές: «Η ΝΔ μέσα σε τρεισήμισι έτη έκανε πάρα πολύ καλά και, προφανώς, υπάρχουν και αστοχίες, υπάρχουν και ευθύνες. Αυτά θα συνεκτιμηθούν από τους πολίτες όλα μαζί». Ειδήσεις σήμερα: Θρήνος στην κηδεία του αστυνομικού που σκοτώθηκε μαζί με τον 15χρονο γιο του στα Τέμπη Αποκάλυψη: Γνώριζαν από το 2017 ότι τα τρένα πάνε στα τυφλά – «Δεν προχωράτε τις συμβάσεις λόγω διαπλοκής…» Γιατρός φέρεται να έδωσε την αναρρωτική άδεια στον επιθεωρητή Λάρισας χωρίς να τον εξετάσει

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )