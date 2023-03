Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: Κόντρα Φίλη-Κεραμέως – «Πολιτικά τα αίτια της τραγωδίας», «ντροπή σου»

Την πολιτική κεφαλαιοποίηση της τραγωδίας από τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη επιχείρησε ο Νίκος Φίλης στην πρώτη συνεδρίαση της Βουλής μετά την διακοπή των εργασιών του κοινοβουλίου λόγω του τριήμερου πένθους. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για «δολοφονία παιδιών» και υποστήριξε ότι τα αίτια της τραγωδίας είναι «πολιτικά». «Ντροπή σας» ανέφερε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως αντιδρώντας στην τοποθέτηση του κ. Φίλη με τον δεύτερο ωστόσο να συνεχίζει: «Η συγγνώμη πρέπει να εννοείται. Όχι μετά από πέντε ημέρες. Ποια συγγνώμη όταν χτυπάτε τα παιδιά στην πλατεία Συντάγματος. Αυτή η βουλή των Ελλήνων είναι υπόλογη για αυτό που συνέβη. Όχι όλη η Βουλή. Η πλειοψηφία. Το σύστημα επί τόσο καιρό συκοφαντεί…». Αναφορικά με τους ισχυρισμούς περι καθυστερημένης συγγνώμης που εξέφρασε ο κ. Φίλης, η βουλευτής της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα σχολίασε ότι η ελληνική κοινωνία αναμένει ακόμα μια συγγνώμη από τον ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία στο Μάτι. Το επεισόδιο -που πιθανότατα αποτελεί δείγμα για όσα θα ακουστούν στη Βουλή τις επόμενες ημέρες – συνέβη κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων. Η κυρία Κεραμέως κατά την έναρξη της συζήτησης σημείωσε ότι «στο υπουργείο Παιδείας είμαστε διπλά συντετριμμένοι, γιατί κόπηκε το νήμα της ζωής και σε φοιτήτριες και φοιτητές. Αυτό που έχει σημασία είναι να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, έτσι ώστε η συγγνώμη μας να μετουσιωθεί σε πράξεις έτσι ώστε να μην ζήσουμε ξανά ανάλογες καταστάσεις». Παίρνοντας το λόγο στη συνέχεια ο Νίκος Φίλης, ο οποίος είχε διατελέσει υπουργός Παιδείας στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αρχίκα σημείωσε ότι «πένθος και οργή συνέχει τη χώρα. Αλλά και οργή που δεν μπορούμε να την αφήσουμε έτσι. Οργή απέναντι σε μια πολιτική που βλέπει την ύπαρξη τους σαν αριθμό. Τους βλέπει σαν υπεράριθμους» για να συμπληρώσει «η βία είναι ο θάνατος 57 και πλέον ανθρώπων. Είναι πολιτικά τα αίτια της τραγωδίας». Η αναφορά αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι άρχισαν να φωνάζουν «ντροπή σας» με τον Νίκο Φίλη να συνεχίζει και να ζητά «να σεβαστούμε τη δολοφονία των παιδιών και τον τραυματισμό αθώων συμπολιτών μας εχθές στο Σύνταγμα. Γύρω μας εκτυλίσσεται μια ανείπωτη βία». «Η συγγνώμη πρέπει να εννοείται. Όχι μετά από πέντε ημέρες. Ποια συγγνώμη όταν χτυπάτε τα παιδιά στην πλατεία Συντάγματος. Αυτή η Bουλή των Ελλήνων είναι υπόλογη για αυτό που συνέβη. Όχι όλη η βουλή. Η πλειοψηφία. Μετατρέπει ένα πένθος σε πεδίο για πολιτική κόντρα. Ρωτώ την κυρία υπουργό θα δείξει ένα ανάλγητο πρόσωπο στα παιδιά που κατέβηκαν να διαδηλώσουν; Θα καταμετρηθούν οι απουσίες;» συνέχισε ο πρώην υπουργός Παιδείας επί ΣΥΡΙΖΑ με την Νίκη Κεραμέως να απαντά εκτός μικροφώνου «ντροπή σας». «Δεν έχετε δικαίωμα μόνο εσείς να πενθείτε κυρία μου. Τα παιδιά δεν μπορούν να πενθήσουν» επέμεινε στους υψηλούς τόνους ο Νίκος Φίλης ο οποίος προχώρησε σε νέα έκρηξη όταν ακούστηκε ότι δεν ζητήθηκε καμία συγγνώμη για την τραγωδία στο Μάτι. «Ντροπή σου ντροπή σου. Άντε από εδώ. Τέτοιος συμψηφισμός νεκρών στη Βουλή; Ντροπή σου, ντροπή σου» είπε ο Νίκος Φίλης. Ειδήσεις σήμερα: Συγκίνηση για τον Νικήτα και την Καλλιόπη που χάθηκαν στα Τέμπη: Ταξίδευαν για να κάνουν έκπληξη στους γονείς τους O Αρειος Πάγος δεν δέχτηκε τη «μετάνοια» του δολοφόνου της Φαίης Μπλάχα Αποχώρησε οικειοθελώς ο Στάθης Σχίζας από το Survivor, στον τάκο η Ελευθερία Ελευθερίου – Δείτε βίντεο

