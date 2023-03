Σύγκρουση τρένων στη Λάρισα – Μαντζουράνης: Στα Τέμπη δοκιμάζεται η ελληνική Δικαιοσύνη Ολόκληρη η ανάρτηση του υποψήφιου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ «Οι οικογένειες που θρηνούν, οι συγκλονισμένοι από την τραγωδία πολίτες, η κοινωνία που αναζητά απαντήσεις, ο νομικός κόσμος, απαιτούν την αλήθεια και μόνο την αλήθεια» γράφει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Γιάννης Μαντζουράνης, υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον Νότιο Τομέα Αθήνας για την τραγωδία στα Τέμπη. «Τέμπη: Την αλήθεια και μόνο την αλήθεια», έτσι ξεκινά η ανάρτηση του κ.Μαντζουράνη. «Στα Τέμπη δοκιμάζεται τώρα και η ελληνική Δικαιοσύνη» επισημαίνεται ακόμη, μεταξύ άλλων, στην ανάρτηση. Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιάννη Μαντζουράνη: «Το επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη κατέρρευσε στα Τέμπη. Με τον πιο δραματικό τρόπο, αναδείχθηκαν όσα μέχρι τώρα η κυβερνητική προπαγάνδα προσπαθούσε να κρύψει: η αδιαφορία, το ρουσφέτι, η διαπλοκή, η υποκρισία και η φαυλότητα. Όσα βγαίνουν στο φως μετά την τραγωδία στοιχειοθετούν αυτή την εκτίμηση. Στα Τέμπη δοκιμάζεται τώρα και η ελληνική Δικαιοσύνη. Άραγε θα αποδειχθεί ύστατη ασπίδα του πολίτη και ξίφος της αλήθειας; Ή θα βουλιάξει, μαζί με το καθεστώς Μητσοτάκη, στην ανυποληψία της συγκάλυψης; Η επιστολή του Πρωθυπουργού στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκο, με οδηγίες και παροτρύνσεις για την κατεύθυνση της έρευνας, δεν αφήνει καμιά αμφιβολία για τις προθέσεις της κυβέρνησης: αλαζονικά και απροκάλυπτα επιδιώκει να ποδηγετήσει τη δικαστική έρευνα. Και αυτό όχι μόνο δικαιολογεί την μεγάλη ανησυχία αλλά και προκαλεί εύλογες υποψίες. Οι οικογένειες που θρηνούν, οι συγκλονισμένοι από την τραγωδία πολίτες, η κοινωνία που αναζητά απαντήσεις, ο νομικός κόσμος, απαιτούν την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή τη γραμμή ούτε δικαιολογείται ούτε πρόκειται να γίνει ανεκτή». Ειδήσεις σήμερα: Θρήνος στην κηδεία του αστυνομικού που σκοτώθηκε μαζί με τον 15χρονο γιο του στα Τέμπη Αποκάλυψη: Γνώριζαν από το 2017 ότι τα τρένα πάνε στα τυφλά – «Δεν προχωράτε τις συμβάσεις λόγω διαπλοκής…» Γιατρός φέρεται να έδωσε την αναρρωτική άδεια στον επιθεωρητή Λάρισας χωρίς να τον εξετάσει BEST OF NETWORK 06.03.2023, 18:06 06.03.2023, 17:44 06.03.2023, 15:50 06.03.2023, 19:18 06.03.2023, 19:42 05.03.2023, 13:50

