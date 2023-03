Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια – Τσαβούσογλου Σε συνέχεια των πρόσφατων επαφών τους και της επίσκεψης του Έλληνα υπουργού στην Τουρκία Τηλεφωνική συνομιλία με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε νωρίτερα τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το -, η συνομιλία πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα. Ο ΥΠΕΞ @NikosDendias είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Τούρκο ομόλογό του, Mevlüt Çavuşoğlu, σε συνέχεια πρόσφατων επαφών τους και τελευταίων επισκέψεων του Υπουργού Δένδια στην Τουρκία https://t.co/Pm3J95MfHK— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 6, 2023 Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια των πρόσφατων επαφών τους και των τελευταίων επισκέψεων του υπουργού Εξωτερικών στην Τουρκία, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter. Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Νίκο Δένδια, με αφορμή την τραγωδία στα Τέμπη. Ο Τούρκος υπουργός εξέφρασε προς τον ομόλογό του τα συλλυπητήριά του για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Από την πλευρά του, ο Έλληνας υπουργός ευχαρίστησε τον ομόλογό του για την αλληλεγγύη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Στις 12 Φεβρουαρίου λίγες ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία, ο Έλληνας υπουργός βρέθηκε στην πληγείσα περιοχή, όπου είχε συνάντηση σε θερμό κλίμα με τον ομόλογό του. Ειδήσεις σήμερα: Εκλογές 2023: Αποκλείστηκε ο Απρίλιος, πιθανότερες ημερομηνίες η 21η Μαΐου και η 2α Ιουλίου Τραγωδία στα Τέμπη: Σίγουρα δεν έδωσα εντολή να μπει το τρένο στη γραμμή ανόδου για Θεσσαλονίκη, είπε ο μοιραίος σταθμάρχης Σύγκρουση τρένων στη Λάρισα: Τρεις σταθμάρχες θα έπρεπε να εργάζονται την ώρα που γύρισε το μοιραίο κλειδί BEST OF NETWORK 06.03.2023, 18:06 06.03.2023, 17:44 06.03.2023, 15:50 06.03.2023, 19:18 06.03.2023, 19:42 05.03.2023, 13:50

