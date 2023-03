Τραγωδία στα Τέμπη: «Χωρίς ευαισθησία» η αποστολή της LIBE στην Ελλάδα, λέει το ΕΛΚ Η ΚΟ του ΕΛΚ δεν θα βρίσκεται στην αποστολή της LIBE, που έχει προγραμματίσει επίσκεψη στην Ελλάδα το τριήμερο 6-8 Μαρτίου Απούσα από την αποστολή της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE), που θα βρεθεί στην Αθήνα το τριήμερο 6-8 Μαρτίου, θα είναι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), έπειτα από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τόσο ο επικεφαλής της ΚΟ του ΕΛΚ, Mάνφρεντ Βέμπερ όσο και ο συντονιστής της LIBE Γερούν Λέναρς, χαρακτήρισαν «ανάρμοστη και χωρίς ευαισθησία» την αποστολή αυτή, δεδομένων των συνθήκων στην Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες. «Η χώρα είναι σε σοκ. Ο ελληνικός λαός θρηνεί μια μεγάλη απώλεια. Δεν είναι αυτές οι συνθήκες για να οργανωθεί μια αποστολή του Ευρωκοινοβουλίου που θα μπορούσε εύκολα να αναβληθεί για μεταγενέστερη ημερομηνία», σημείωσε ο Mάνφρεντ Βέμπερ, με αφορμή την ανείπωτη τραγωδία που ζει η Ελλάδα. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ ζήτησε να αναβληθεί η αποστολή μετά από σχετική έκκληση των ελληνικών αρχών. «Είναι εξαιρετικά απογοητευτικό το γεγονός ότι οι αριστερές ομάδες είναι τόσο τυφλές από την αντιπάθειά τους για ορισμένες κυβερνήσεις που αγνοούν το βασικό επίπεδο σεβασμού και ανθρωπιάς», προσέθεσε, από την πλευρά του, ο Γερούν Λέναρς. «Η μόνη αντιπροσωπεία που θα πρέπει να στείλει το Κοινοβούλιο μετά από αυτή την τραγωδία είναι για να δείξουμε τον σεβασμό μας στις οικογένειες των θυμάτων και να προσφέρουμε την υποστήριξή μας στις ελληνικές αρχές», ανέφεραν τα μέλη της ΚΟ του ΕΛΚ. Ειδήσεις σήμερα: Bασίλη… φεύγω – Οι τραγικές ιστορίες στα συντρίμμια των τρένων Κατεπείγουσα έρευνα για την αναρρωτική άδεια του επιθεωρητή του σταθμάρχη στη Λάρισα Παρέμβαση εισαγγελέα για τον Ωρωπό – Υπάλληλος νοσοκομείου ο ένας διασώστης BEST OF NETWORK 06.03.2023, 12:35 06.03.2023, 13:15 05.03.2023, 13:50 06.03.2023, 11:13 06.03.2023, 11:14 06.03.2023, 08:10

