Τσαπανίδου: Η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για τα έργα ασφαλείας και την πρόσληψη του σταθμάρχη «Προκύπτουν κρίσιμα ερωτήματα που ζητούν επιτακτικά απαντήσεις» τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Δύο ερωτήματα για τα έργα ασφαλείας στον σιδηρόδρομο και την πρόσληψη του σταθμάρχη, θέτει στην κυβέρνηση η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Πόπη Τσαπανίδου. Η κυρία Τσαπανίδου, σε δήλωσή της ρωτά γιατί διαγράφηκε η υποχρέωση του ελληνικού Δημοσίου να ολοκληρώσει τα έργα ασφαλείας, ενώ χαρίστηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Επίσης, για τον σταθμάρχη ρωτά «Πώς τοποθετήθηκε σε μία κομβική θέση παρανόμως, ενώ το όριο ηλικίας δεν του το επέτρεπε;» και «Τι κρύβεται πίσω από τη φωτογραφική υπουργική απόφαση;». «Οι συγκεκριμένες ειλικρινείς απαντήσεις συνιστούν σεβασμό στα θύματα, στις οικογένειές τους, στην αλήθεια» καταλήγει η κυρία Τσαπανίδου. Αναλυτικά η δήλωση της εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ Οι ώρες είναι δύσκολες, όμως από τις δημοσιογραφικές έρευνες προκύπτουν δύο κρίσιμα ερωτήματα που ζητούν επιτακτικά απαντήσεις. Το πρώτο σε σχέση με τη σύμβαση ελληνικού Δημοσίου με την ΤΡAIΝΟΣΕ. Γιατί τελικά διαγράφηκε η υποχρέωση του ελληνικού Δημοσίου να ολοκληρώσει τα έργα ασφάλειας, ενώ ταυτόχρονα χαρίστηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια στην ιδιωτική εταιρεία; Το δεύτερο σχετικά με το μοιραίο σταθμάρχη. Πώς τοποθετήθηκε σε μία κομβική θέση παρανόμως, ενώ το όριο ηλικίας δεν του το επέτρεπε; Τι κρύβεται πίσω από τη φωτογραφική υπουργική απόφαση; Οι συγκεκριμένες ειλικρινείς απαντήσεις συνιστούν σεβασμό στα θύματα, στις οικογένειές τους, στην αλήθεια. Ειδήσεις σήμερα: Bασίλη… φεύγω – Οι τραγικές ιστορίες στα συντρίμμια των τρένων Κατεπείγουσα έρευνα για την αναρρωτική άδεια του επιθεωρητή του σταθμάρχη στη Λάρισα Παρέμβαση εισαγγελέα για τον Ωρωπό – Υπάλληλος νοσοκομείου ο ένας διασώστης BEST OF NETWORK 06.03.2023, 12:35 06.03.2023, 17:44 06.03.2023, 15:50 06.03.2023, 11:13 06.03.2023, 11:14 05.03.2023, 13:50

