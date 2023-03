Υπουργείο Εσωτερικών: Απάντηση στον ΣΥΡΙΖΑ για τα περί «δήθεν παράνομης μετάταξης» του Σταθμάρχη Λάρισας

Το Υπουργείο Εσωτερικών απάντησε στην αξιωματική αντιπολίτευση αναφορικά με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ιωάννης Ραγκούσης, με την οποία ισχυρίζεται ότι η μετάταξη του Σταθμάρχη Λάρισας είναι εξόφθαλμα παράνομη λόγω του ότι υπήρχε κώλυμα της μετατάξεως του, επειδή δήθεν ο ΟΣΕ απαιτούσε ρητώς κ εγγράφως υποψηφίους με όριο ηλικίας τα 48 έτη, καλώντας δε την Κυβέρνηση να απαντήσει ποιος κυβερνητικός παράγοντας πίεσε και επέβαλε την παράνομη μετάταξη του μοιραίου Σταθμάρχη. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εσωτερικών σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «είναι θλιβερό, για ζητήματα τόσο ευαίσθητα και με τέτοιο έντονο συναισθηματικό και ηθικό φορτίο, ο ΣΥΡΙΖΑ να μην έχει τη στοιχειώδη πρόνοια τουλάχιστον να διαβάσει με επιμέλεια τη νομοθεσία, προτού κατακεραυνώσει την Κυβέρνηση για τις δήθεν παράνομες ενέργειές της». Παράλληλα το υπουργείο Εσωτερικών παραθέτει υπουργικές αποφάσεις που υπογράφηκαν επί των ημερών της κυβέρνησης της ΝΔ προκειμένου να αποδείξει τη νομιμότητα της μετάταξης. Η ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών Αναφορικά με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ιωάννης Ραγκούσης, με την οποία ισχυρίζεται ότι η μετάταξη του Σταθμάρχη Λάρισας είναι εξόφθαλμα παράνομη λόγω του ότι υπήρχε κώλυμα της μετατάξεως του, επειδή δήθεν ο ΟΣΕ απαιτούσε ρητώς κ εγγράφως υποψηφίους με όριο ηλικίας τα 48 έτη, καλώντας δε την Κυβέρνηση να απαντήσει ποιος κυβερνητικός παράγοντας πίεσε και επέβαλε την παράνομη μετάταξη του μοιραίου Σταθμάρχη, ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: Οι υποψήφιοι για διορισμό στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος διέπονται από την σχετική Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3326/Β/2022) όπου καθορίζονται τα ειδικά όρια ηλικίας διορισμού προσωπικού. Τα όρια ηλικίας δεν καταλαμβάνουν τους υπό μετάταξη υπαλλήλους σύμφωνα με το άρθρο 33 της Υπουργικής Απόφασης με ΦΕΚ 2623/Β/2022 που αφορά στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΟΣΕ. Ο εν λόγω υπάλληλος ήταν μετατασσόμενος και δεν είχε περιορισμό ορίου ηλικίας. Τα λεγόμενα επιθυμητά προσόντα δεν αποτελούν νομικές προϋποθέσεις παρά μόνο επιθυμητές κατευθύνσεις που αναζητά ο Οργανισμός, τα οποία όμως προφανώς δεν τον κωλύουν από το να κάνει επιλογές, καθώς δεν αποτελούν τυπικές προϋποθέσεις είτε για πρόσληψη είτε για μετάταξη και οι οποίες ορίζονται μόνο από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Επιπλέον, ενημερώνουμε ότι ο ΟΣΕ προκήρυξε συνολικά στον A΄ Κύκλο Κινητικότητας του 2022, 114 θέσεις. Από αυτές τις 114 θέσεις, καλύφθηκαν μόλις 8 θέσεις συνολικά. Από τις 114 θέσεις οι 18 αφορούσαν Σταθμάρχες, εκ των οποίων καλύφθηκαν οι δυο μόλις θέσεις. Είναι θλιβερό, για ζητήματα τόσο ευαίσθητα και με τέτοιο έντονο συναισθηματικό και ηθικό φορτίο, ο ΣΥΡΙΖΑ να μην έχει τη στοιχειώδη πρόνοια τουλάχιστον να διαβάσει με επιμέλεια τη νομοθεσία, προτού κατακεραυνώσει την Κυβέρνηση για τις δήθεν παράνομες ενέργειές της. — Υπουργείο Εσωτερικών | Ministry of Interior (@ypesgr) March 5, 2023 Ειδήσεις σήμερα: Σύγκρουση τρένων στη Λάρισα: Πολύωρη απολογία του σταθμάρχη στον ανακριτή – Σε αργία ο επιθεωρητής που τον διόρισε Σύγκρουση τρένων στη Λάρισα: Η διαβολική σύμπτωση που ένωσε δύο οικογένειες με την τραγωδία στα Τέμπη «Ροζ Πάνθηρες»: Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία στη Rolex – Καρέ καρέ η έφοδος

