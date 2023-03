Χαρακόπουλος για την τραγωδία στα Τέμπη: Κάθαρση με ονοματεπώνυμο Η κάθαρση θα γίνει αν υπάρξουν τεκμηριωμένες απαντήσεις στα αμείλικτα ερωτήματα για πώς οδηγηθήκαμε σε αυτό το θανατηφόρο δυστύχημα, τόνισε ο βουλευτής της ΝΔ Απαίτηση όλων είναι η τραγωδία στα Τέμπη να έχει κάθαρση, τόνισε ο πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, ανοίγοντας τη συζήτηση της Επιτροπής για την επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Αναδιάταξη περιφερειών και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οργάνωση της τηλεματικής συνεδρίασης, μετατροπή μεταβατικών εδρών και ίδρυση δικαστικών γραφείων τηλεματικής». Όπως πρόσθεσε, «η κάθαρση θα γίνει αν υπάρξουν τεκμηριωμένες απαντήσεις στα αμείλικτα ερωτήματα για πώς οδηγηθήκαμε σε αυτό το θανατηφόρο δυστύχημα. Και βεβαίως, η Δικαιοσύνη να αποδοθεί, να βρει αυτούς που ευθύνονται. Και να αποδοθεί δικαιοσύνη με ονοματεπώνυμο». Ο βουλευτής της ΝΔ σημείωσε ότι η συνεδρίαση «πραγματοποιείται κάτω από τη βαριά σκιά της ανείπωτης τραγωδίας που βιώνουμε, με το πολύνεκρο θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η τραγωδία αυτή αναμφίβολα έχει συνταράξει βαθύτατα κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Μας έχει συγκλονίσει όλους μας. Γιατί σε αυτό το σιδηροδρομικό δυστύχημα, αισθανόμαστε όλοι ότι χάσαμε δικούς μας ανθρώπους, δικά μας παιδιά. » Η πλειοψηφία ήταν νέα παιδιά που είχαν μπροστά τους τη ζωή και αυτό κάνει ακόμη πιο ισχυρά τα αισθήματα οργής και θλίψης και θυμού που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, γιατί τα παιδιά αυτά τα χάσαμε άδικα. Τα χάσαμε εξαιτίας λαθών, αστοχιών, παραλείψεων, ελλείψεων, παθογενειών». Ο κ. Χαρακόπουλος συνέχισε λέγοντας: «Οφείλω να πω και κάτι ακόμη. Επειδή πέρα από τον θυμό -εύλογο και απόλυτα κατανοητό που υπάρχει σε όλους μας- περισσεύει πολλές φορές και η “λάσπη”, ιδιαίτερα στο διαδίκτυο, οι ισοπεδωτικοί αφορισμοί για το σύνολο του πολιτικού κόσμου. » Θα πρέπει να υπάρχουν καθαρές απαντήσεις και στο ερώτημα πώς ο συγκεκριμένος άπειρος Σταθμάρχης, μόλις προσφάτως εκπαιδευθείς, τοποθετήθηκε σε έναν κομβικό Σταθμό, όπως είναι ο Σιδηροδρομικός Σταθμός της Λάρισας; Δεν υπάρχουν πρωτόκολλα στον ΟΣΕ, έτσι ώστε κάποιος που μόλις τελειώνει την εκπαίδευση ως Σταθμάρχης να τοποθετείται σε έναν Περιφερειακό Σταθμό για κάποια χρόνια, προκειμένου να αποκτήσει εμπειρία; Παραβιάστηκαν αυτά τα πρωτόκολλα και αν ναι, από ποιους; » Γιατί εσχάτως διακινούνται διάφορες “βιτριολικές” πληροφορίες για παρεμβάσεις πολιτικών, βουλευτών, υπουργών, οι οποίες αναπαράγονται από πολιτικάντηδες της “κακιάς ώρας” και σε καφενέδες ανά την επικράτεια. Άρα, νομίζω ότι τάχιστα θα πρέπει να δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις για το πώς επελέγη και πώς τοποθετήθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό Λάρισας ο εν λόγω μοιραίος σταθμάρχης». Ειδήσεις σήμερα: Αποκάλυψη: Γνώριζαν από το 2017 ότι τα τρένα πάνε στα τυφλά – «Δεν προχωράτε τις συμβάσεις λόγω διαπλοκής…» Σύγκρουση τρένων: Γιατρός φέρεται να έδωσε αναρρωτική άδεια στον επιθεωρητή Λάρισας χωρίς να τον εξετάσει Ιορδανία: Ανακοινώθηκε ο γάμος της πριγκίπισσας Ιμάν με τον Έλληνα εκλεκτό της καρδιάς της BEST OF NETWORK 06.03.2023, 12:35 06.03.2023, 17:44 06.03.2023, 15:50 06.03.2023, 11:13 06.03.2023, 11:14 05.03.2023, 13:50

