Άδωνις Γεωργιάδης για Αντώνη Κανάκη: Αντί να κρύβεται από ντροπή για την υπόθεση Παναγιωτόπουλου το παίζει τιμητής των πάντων «Η Δικαιοσύνη θα βρει ποιος πραγματικά φταίει και φυσικά να πληρώσουν. Αλλά όχι και ο Κανάκης ρε παιδιά όχι και ο Κάνακης κάπου ώπα!» γράφει ο υπουργός Ανάπτυξης Την έντονη αντίδραση του υπουργού Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, προκάλεσαν τα όσα είπε για το πρόσωπό του ο Αντώνης Κανάκης από τους «Ράδιο Αρβύλα» με αφορμή το γεγονός ότι υπερασπίστηκε δήλωση του δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ, Άρη Πορτοσάλτε. Σε κείμενό του που ανήρτησε στο Facebook το πρωί της Τρίτης ο Άδωνις Γεωργιάδης αρχικά θυμίζει, μεταξύ άλλων, για τον Αντώνη Κανάκη ότι «είχε δίπλα του επί χρόνια ως κολλητό και συνεργάτη του κάποιον που έκανε ό,τι έκανε και δήλωσε ότι “δεν το είχε καταλάβει”» αναφερόμενος στην υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπουλου και τα εδικητικά revenge porn βίντεο που είχε αναρτήσει. «Αντί να κρύβεται από ντροπή το παίζει Τιμητής των πάντων και κατηγορεί τον καναλάρχη που δίνει βήμα στον κ. Άρη Πορτοσάλτε και σε εμένα» συνεχίζει ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Αλλά τώρα έχουμε νεκρούς τα νεύρα όλων μας ειναι τεταμένα και έχουμε καθήκον να μήν επιτρέψουμε στον λαϊκισμό και στην τοξικότητα να καταστρέψουν εκ νέου την Ελλάδα όπως την εποχή του Αντιμνημονίου που κόστισε στην Ελλάδα μία χαμένη δεκαετία διότι φοβηθήκαμε να αντιταχθούμε στην αρχή με αυτά» προσθέτει ο υπουργός Ανάπτυξης και καταλήγει: «Η Δικαιοσύνη θα βρει ποιος πραγματικά φταίει και φυσικά να πληρώσουν. Αλλά όχι και ο Κανάκης ρε παιδιά όχι και ο Κάνακης κάπου ώπα!». Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη «Ο κ. Κανάκης που είχε δίπλα του επί χρόνια ως κολλητό και συνεργάτη του κάποιον που έκανε ό,τι έκανε και δήλωσε ότι «δεν το είχε καταλάβει», αντί να κρύβεται από ντροπή το παίζει Τιμητής των πάντων και κατηγορεί τον καναλάρχη που δίνει βήμα στον κ. Άρη Πορτοσάλτε και σε εμένα. Υπό το πρόσχημα της σάτιρας στυγνή προπαγάνδα και λαϊκισμός. Ο Γκλέτσος θέλει να ξυλοφορτώσει τον κ. Χιώτη, ο Κανάκης να φιμώσει τον Πορτοσάλτε, αν κάποιος δημοσιογράφος με τις απόψεις του φαίνεται ότι υποστηρίζει την Κυβέρνηση τότε πρέπει να τον εξευτελίσουν με κάθε δυνατό μέσο, εάν όμως η κα Ράνια Τζίμα πχ επιτεθεί στην Κυβέρνηση (και καλά έκανε εάν αυτό πιστεύει δικαίωμα της) τότε αποθεώνεται. Εαν πεις ότι η κα Καλογεροπούλου πχ ή ο κ. Σβέρκος στηρίζουν τον Σύριζα τότε είσαι απαράδεκτος που δεν σέβεσαι την δημοσιογραφική τους ιδιότητα εαν όμως τολμήσει και μιλήσει ο Μπαμπης Παπαπαναγιώτου πχ ή η κα Παναγοπούλου τότε είναι πιασμένοι, φίλοι του Μητσοτάκη κλπ. Ο Κανάκης έτσι είναι Τιμητής αλλά ο Πρετεντέρης «πιασμένος». Έτσι κάποτε μας είχαν φορτώσει ως «σπουδαίο» τον Λάκη Λαζόπουλο μέχρι να εξευτελιστεί και να σβήσει. Έτσι κτίζουν την ιδεολογική τους ηγεμονία στηριζομενοι στην δική μας ευγένεια! Αλλά τώρα έχουμε νεκρούς τα νεύρα όλων μας ειναι τεταμένα και έχουμε καθήκον να μήν επιτρέψουμε στον λαϊκισμό και στην τοξικότητα να καταστρέψουν εκ νέου την Ελλάδα όπως την εποχή του Αντιμνημονίου που κόστισε στην Ελλάδα μία χαμένη δεκαετία διότι φοβηθήκαμε να αντιταχθούμε στην αρχή με αυτά. Έως εδώ λοιπόν, η Κυβέρνηση μας έχει και αυτή ευθύνες προφανώς και θα έπρεπε να έχουμε βάλει το σύστημα της τηλεματικής νωρίτερα αλλά το ίδιο ευθύνονται όλες οι ενδιάμεσες Κυβερνήσεις, πλην του Αντώνη Σαμαρά ο οποίος εν μέσω θυέλλης Οικονομικής και επελαύνοντος Τσίπρα πρόλαβε να φτιάξει και αυτή τη σύμβαση και να βρει τα λεφτά και που αν δεν τον είχαν ριξει θα την είχε τελειώσει. Δεν ευθύνεται όμως η Κυβέρνηση που ο άπειρος αυτός Σταθμάρχης έκανε τρία συνεχόμενα λάθη, αγνόησε όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα που είχε στη διάθεση του, ούτε που ο εκεί Περιφερειακός Διευθυντής του ΟΣΕ επέλεξε αυτόν τον άπειρο άνθρωπο για αυτή την κρίσιμη θέση. Η Δικαιοσύνη θα βρει ποιος πραγματικά φταίει και φυσικά να πληρώσουν. Αλλά όχι και ο Κανάκης ρε παιδιά όχι και ο Κάνακης κάπου ώπα!» Σε νέα του ανάρτηση, δε, στο Twitter ο υπουργός Ανάπτυξης σχολιάζει, με αφορμή τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί από τις αναφορές Κανάκη, ότι «ζούμε σε μία Χώρα για να το πω απλά, που για το αριστερό TL είναι πολύ λογικό ο Κανάκης να μην γνωρίζει ότι παρενοχλούσε σεξουαλικά και εξευτέλιζε γυναίκες ο κολλητός και καθημερινός του συνεργάτης, αλλά είναι απαράδεκτο ο Υπουργός να μην ξέρει τί κάνει ο Σταθμάρχης στη Λάρισα…» Ζούμε σε μία Χώρα για να το πω απλά, που για το αριστερό TL είναι πολύ λογικό ο Κανάκης να μην γνωρίζει ότι παρενοχλούσε σεξουαλικά και εξευτέλιζε γυναίκες ο κολλητός και καθημερινός του συνεργάτης, αλλά είναι απαράδεκτο ο Υπουργός να μην ξέρει τί κάνει ο Σταθμάρχης στη Λάρισα …— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 7, 2023 BEST OF NETWORK 06.03.2023, 18:06 07.03.2023, 07:20 06.03.2023, 15:50 06.03.2023, 19:18 06.03.2023, 19:42 06.03.2023, 08:10

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )