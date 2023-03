Έσβησαν χρέη 700 εκ. ευρώ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ το 2017 για να την πουλήσουν 45 εκατ. στους Ιταλούς Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το ένα χέρι χάριζε την άλλοτε κρατική εταιρεία επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και με το άλλο εισέπραττε το εξευτελιστικά χαμηλό τίμημα Με αφορμή την τραγωδία στα Τέμπη έρχονται στην επιφάνεια και όσα προηγήθηκαν πριν περάσει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στα χέρια της Ιταλικής Hellenic Train το 2017. Η προσπάθεια της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να υλοποιήσει τις μνημονιακές υποχρεώσεις για την διαχείριση των μεγάλων ελλειμμάτων του ΟΣΕ, οδήγησε σε μια χαριστική σύμβαση από την οποία επωφελήθηκαν διπλά οι αγοραστές της Trenitalia. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ πουλήθηκε στους Ιταλούς έναντι τιμήματος μόλις 45 εκατομμυρίων, το οποίο αντιστοιχεί στα έσοδα της εταιρείας από τις επιδοτήσεις για τις άγονες γραμμές (Υποχρεώσεις Δημόσιας Υπηρεσίας) σε έναν μόλις χρόνο και καθαρή από υποχρεώσεις. Έτσι, λίγες μέρες πριν πέσουν οι υπογραφές των αρμόδιων υπουργών της σημερινής Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, οι κύριοι Ευκλείδης Τσακαλώτος και Χρίστος Σπίρτζης, χάρισαν στην Hellenic Train, χρέη ύψους σχεδόν 700 εκατομμυρίων ευρώ! Συγκεκριμένα όπως επιβεβαιώνεται από το ΦΕΚ της 12ης Σεπτεμβρίου 2017, διαγράφηκαν χρέη της πρώην ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ ύψους 692.161.809,27 ευρώ, όρος προφανώς απαράβατος για να μεταβιβαστεί η εταιρεία. Δείτε το σχετικό ΦΕΚ της 12ης Σεπτεμβρίου Αποδεικνύεται δηλαδή ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το ένα χέρι χάριζε την άλλοτε κρατική εταιρεία επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και με το άλλο εισέπραττε το εξευτελιστικά χαμηλό τίμημα των 45 εκατομμυρίων. Η ειρωνεία μάλιστα είναι ότι ως αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήριζε «ξεπούλημα» τα… 300 εκατομμύρια που επιδίωκε να εισπράξει η προηγούμενη κυβέρνηση από την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας. Κι έτσι τελικά, με δυο υπογραφές του ΣΥΡΙΖΑ, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δόθηκε σχεδόν τζάμπα και τα 650 εκατομμύρια κλήθηκε να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος ενώ τις δεσμευτικά υποσχεθείσες επενδύσεις των Ιταλών ακόμα τις περιμένουμε. Χωρίς να υπολογίζεται η δεκαετής συμφωνία για τις άγονες σιδηροδρομικές γραμμές που έχει υπογράψει η εταιρεία με το ελληνικό δημόσιο, η οποία της παρέχει πρόσθετα έσοδα ύψους 750 εκατομμυρίων για τα επόμενα δέκα συν πέντε χρόνια μαζί με την δυνατότητα παράτασης. Η ετήσια αποζημίωση που θα καταβάλλεται για την εκτέλεση των προβλεπόμενων δρομολογίων προς την εταιρεία ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ. Ειδήσεις σήμερα: Οδύνη στην κηδεία του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη – Παρών ο Μητσοτάκης Σε αναστολή καθηκόντων οι γιατροί για τον επιθεωρητή – Έδωσαν άδεια 30 ημερών χωρίς εξέταση Συνελήφθη ο συγγραφέας Στέφανος Ξενάκης – Είχε καταδικαστεί για ακάλυπτες επιταγές και χρέη BEST OF NETWORK 07.03.2023, 15:17 07.03.2023, 15:23 07.03.2023, 15:00 07.03.2023, 11:14 07.03.2023, 11:13 06.03.2023, 08:10

