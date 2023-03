Απεργία σήμερα στον ΕΦΚΑ

24ωρη έχουν προκηρύξει για αύριο ΑΔΕΔΥ και ΕΚΑ Μαίρη Λαμπαδίτη 07.03.2023, 06:45 Πανελλαδική απεργία έχει προκηρύξει για σήμερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ) καλώντας τα μέλη της να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση έξω από το υπουργείο εργασίας (Σταδίου 29) στις 11πμ αλλά και στα συλλαλητήρια στις μεγάλες πόλεις σε όλη τη χώρα. (Θεσσαλονίκη:Γραφεία ΕΦΚΑ Αριστοτέλους, 11 π.μ.) Στη σκιά του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη, οι εργαζόμενοι αντιδρούν στις συνθήκες εργασίας στον ΕΦΚΑ, την υποστελέχωση, την υπερεντατικοποίηση της εργασίας, τα ανεδαφικά και ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα ,την απαρχαιωμένη υλικοτεχνική υποδομή, την πολυνομία και τα δυσεπίλυτα προβλήματα, την ευνοιοκρατία, την αναξιοκρατία, την τρομοκρατία και τις απειλές και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων του ΕΦΚΑ σε ιδιώτες (έκδοση συντάξεων, τηλεφωνική εξυπηρέτηση, καθαριότητα, φύλαξη). Στο πλευρό των εργαζόμενων του ΕΦΚΑ στέκεται το Ενιαίο Δίκτυο των Συνταξιούχων, τονίζοντας ότι οι εργαζόμενοι έχουν «νιώσει στο πετσί τους» την ταλαιπωρία για την έκδοση των συντάξεων, τα λάθη στις απονομές, τις καθυστερήσεις στην καταβολή των παροχών. Λέμε όχι στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές – golden boys που θέλει η διοίκηση του ΕΦΚΑ να προσλάβει, παραγκωνίζοντας το υπάρχον έμπειρο προσωπικό, αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους. Αύριο Τετάρτη, 8 Μαρτίου η Α.Δ.Ε.Δ.Υ έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία για να απαιτήσει μαζί με όλους τους εργαζόμενους και το λαό να μπει τέρμα στη πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες για το δολοφονικό έγκλημα των Τεμπών. Η ΑΔΕΔΥ έχει προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12:30 το μεσημέρι, στην Πλατεία Κλαυθμώνος ενώ και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας που εξαγγέλει για την ίδια μέρα 24ωρη απεργία καλεί τα σωματεία μέλη του να συμμετέχουν στη συγκέντρωση στις 13.00 στην πλατεία Συντάγματος. Ειδήσεις σήμερα: Σύγκρουση τρένων: Πώς έμαθε ο σταθμάρχης για την τραγωδία – Ήταν ο φόβος των συναδέλφων του Πυρετός συσκέψεων στο Μαξίμου – Έρχονται ανακοινώσεις Γεραπετρίτη για τα τρένα Αντετοκούνμπο: Το ΝΒΑ ακύρωσε το triple double σβήνοντας το δέκατο ριμπάουντ με τους Γουίζαρντς Μαίρη Λαμπαδίτη 07.03.2023, 06:45 BEST OF NETWORK 06.03.2023, 18:06 06.03.2023, 17:44 06.03.2023, 15:50 06.03.2023, 19:18 06.03.2023, 19:42 05.03.2023, 13:50

