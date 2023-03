Αφορολόγητα ανεκχώρητα και ακατάσχετα τα έξοδα κηδείας προσώπων που κηδεύονται δημοσία δαπάνη Κατατέθηκε σχετική τροπολογία στη Βουλή Τροπολογία που προβλέπει, πως τα έξοδα κηδείας των ατόμων που κηδεύονται δημοσία δαπάνη, ορίζονται ως ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων και δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος, κατατέθηκε στη Βουλή. Περαιτέρω, ορίζεται ότι τα εν λόγω έξοδα δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηψίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Με άλλη τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης το οποίο ψηφίζεται σήμερα, προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι ειδικοί ανακριτές θα αναλαμβάνουν τις υποθέσεις εγκλημάτων γενετήσιας ελευθερίας. Ειδήσεις σήμερα: Η απολογία του σταθμάρχη: Δεν θυμάμαι τι έγινε – Εικάζω ότι το κλειδί κούμπωσε στιγμιαία Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: «Ήταν λίγο επιπόλαιος» λέει για τον σταθμάρχη Λάρισας ο συνάδελφός του από τα Παλαιοφάρσαλα Σύγκρουση τρένων: Ο επιθεωρητής του ΟΣΕ πήγε στα Τέμπη, είδε «εκατόμβη» και… εξαφανίστηκε BEST OF NETWORK 06.03.2023, 18:06 07.03.2023, 07:20 06.03.2023, 15:50 06.03.2023, 19:18 06.03.2023, 19:42 06.03.2023, 08:10

