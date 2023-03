Βαγγέλης Παπαδημητρίου: H παραίτηση του Κώστα Καραμανλή είναι κίνηση υψηλού πολιτικού πολιτισμού Στον απόηχο του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος που συγκλόνισε τη χώρα μας, μέρα με τη μέρα φουντώνει πλέον και η πολιτική αντιπαράθεση. Σε κάποιες -λίγες- περιπτώσεις, όμως, υπάρχουν και κινήσεις που αναγνωρίζονται κι από ορισμένους πολιτικούς αντιπάλους. Μία τέτοια τοποθέτηση που έκανε αίσθηση, έγινε από τον γνωστό δημοσιογράφο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποιος γενικά είναι γνωστό πως μόνο φιλικός προς τη Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και συχνά έχει έρθει σε πολύ έντονη τηλεοπτική αντιπαράθεση με στελέχη της. Στη σημερινή πρωινή εκπομπή του Σκάι «Σήμερα», όμως, χαρακτήρισε την παραίτηση του Κώστα Καραμανλή από τη θέση του Υπουργού ως «κίνηση υψηλού πολιτικού πολιτισμού» την οποία «μόνο ένας Καραμανλής θα μπορούσε να κάνει, και την έκανε». Φαίνεται ότι μπορεί ο πρώην Υπουργός να δέχεται πυρά από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η κίνησή του βρίσκει και υποστηρικτές που δεν θα περίμενε, από όλο το πολιτικό φάσμα. BEST OF NETWORK 06.03.2023, 18:06 07.03.2023, 07:20 06.03.2023, 15:50 06.03.2023, 19:18 06.03.2023, 19:42 06.03.2023, 08:10

