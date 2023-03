ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 07.03.2023, 17:09 ΔΑΠ – ΝΔΦΚ: Σεβασμός στη μνήμη των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη Αυτές οι δύσκολες ώρες δεν προσφέρονται για μικροπολιτική τονίζει η φοιτητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας «Χρέος της πολιτείας να διερευνήσει τα αίτια που οδήγησαν σε αυτό το μοιραίο δυστύχημα και η Δικαιοσύνη να αποδώσει τις ευθύνες που αναλογούν στους υπευθύνους», σημειώνει σε σημερινή της ανακοίνωση για την τραγωδία στα Τέμπη η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, προσθέτοντας ότι αυτές οι δύσκολες ώρες δεν προσφέρονται για μικροπολιτική. Ειδικότερα στην ανακοίνωσή της αναφέρει: «Ως ΔΑΠ-ΝΔΦΚ είμαστε συντετριμμένοι και βαθιά συγκλονισμένοι με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που κόστισε τη ζωή σε τόσους συμπολίτες μας, εκ των οποίων αρκετοί φοιτητές. Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών. Χρέος της πολιτείας να διερευνήσει τα αίτια που οδήγησαν σε αυτό το μοιραίο δυστύχημα και η Δικαιοσύνη να αποδώσει τις ευθύνες που αναλογούν στους υπευθύνους. Είναι πραγματικά θλιβερό, να συμβαίνουν τέτοια τραγικά γεγονότα, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα τον τόσο άδικο χαμό συνανθρώπων μας. Αφουγκραζόμαστε απόλυτα τον πόνο ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας και συμπλέουμε με όλους όσοι προχώρησαν τις προηγούμενες ημέρες σε ειρηνικές διαμαρτυρίες κρατώντας ένα κερί στο χέρι. Αυτές οι δύσκολες ώρες δεν προσφέρονται για μικροπολιτική και είναι ντροπή κάποιοι να βεβηλώνουν τη μνήμη των θυμάτων αυτής της ανείπωτης τραγωδίας με ανάρμοστες και βίαιες συμπεριφορές. Δεν θα επιτρέψουμε να κινδυνέψει η ακαδημαϊκή ομαλότητα κανενός ιδρύματος, ούτε να μετατραπούν οι σχολές μας σε αρένες, προς όφελος καμίας μειοψηφίας». Ειδήσεις σήμερα: Νέα ηχητικά ντοκουμέντα για την τραγωδία στα Τέμπη: «Βασίλη, τι έγινε; Πρέπει να έγινε τράκα» Σύγκρουση τρένων: To πόρισμα της ΕΔΕ στο Νοσοκομείο Βόλου για την αναρρωτική στον επιθεωρητή του ΟΣΕ Πόλεμος στην Ουκρανία: Η αποκτήνωση Ρώσων στρατιωτών που δολοφονούν εν ψυχρώ Ουκρανό αιχμάλωτο BEST OF NETWORK 07.03.2023, 15:17 07.03.2023, 19:08 07.03.2023, 11:00 07.03.2023, 19:39 07.03.2023, 19:38 07.03.2023, 18:53

