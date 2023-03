ΕΚΤ: «Σημαντική» πτώση στις προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό

Οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη υποχώρησαν «σημαντικά», σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενισχύοντας τις εκκλήσεις για επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των επιτοκίων.

Οι προσδοκίες για τα επόμενα τρία χρόνια υποχώρησαν στο 2,5% τον Ιανουάριο από 3% τον Δεκέμβριο, ανέφερε η ΕΚΤ την Τρίτη στη μηνιαία έρευνά της. Υπήρξε μείωση και για τους επόμενους 12 μήνες – στο 4,9% από 5%.

