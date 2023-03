Εφημερίδα Sozcu για υποψηφιότητα Κιλιτσντάρογλου: «Είμαι ο Κεμάλ και έρχομαι»

Mε κεντρικό πρωτοσέλιδο τίτλο: «Είμαι ο Κεμάλ και έρχομαι» η τουρκική αντιπολιτευτική εφημερίδα Sozcu, προβάλλει πηχυαία την κάθοδο του ηγέτη του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού (CHP) Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ως κοινού υποψηφίου της ενωμένης αντιπολίτευσης απέναντι στον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Η κρίση που είχε ξεσπάσει στην «Εθνική Συμμαχία» με την αποχώρηση του κεντροδεξιού «Καλού Κόμματος» (IYI Party) της Μεράλ Ακσενέρ, αποσοβήθηκε με την επιστροφή του στην κοινή αντιπολιτευτική πλατφόρμα κατά του Ερντογάν. Η πρόταση της Ακσενέρν, να οριστούν οι δήμαρχοι Άγκυρας και Κωνσταντινούπολης, Μανσούρ Γιαβάς και Εκρέμ Ιμάμογλου, άτυπα «υποψήφιοι» αντιπρόεδροι της Τουρκίας στην περίπτωση που ο Κιλιτσντάρογλου επικρατήσει στις προεδρικές εκλογές της 14ης Μαΐου, έδωσε εκ νέου ώθηση στην προσπάθεια της «Εθνικής Συμμαχίας» απέναντι στον Τούρκο πρόεδρο. «Η κοινή λογική νίκησε. Ανάσα για την Τουρκία. Η επιλογή θα είναι μεταξύ Ερντογάν και Κιλιτσντάρογλου» γράφει η Sozcu, χαρακτηρίζοντας «σοφή» την επιστροφή της Ακσενέρ στο «Τραπέζι των 6», τη συμμαχία δηλαδή της αντιπολίτευσης. Η επικεφαλής του «Καλού Κόμματος» αντέδρασε αρχικά στην πρόταση των υπολοίπων 5 της ενωμένης αντιπολίτευσης στην κάθοδο ως κοινού υποψηφίου του προέδρου του CHP Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, αντιπροτείνοντας Γιαβάς ή Ιμάμογλου λόγω των δημοσκοπήσεων. Ωστόσο όταν και οι δύο της απάντησαν ξεκάθαρα -μετά από συνάντηση που είχαν με την ίδια- πως στέκονται στο πλευρό του Κιλιτσντάρογλου, επέστρεψε στο τραπέζι με νέα συμβιβαστική πρόταση που έγινε αποδεκτή από τους υπόλοιπους. Στις πρώτες του δηλώσεις ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης δήλωσε πως το «τραπέζι των 6» είναι «ένα τραπέζι ειρήνης». Όπως επεσήμανε: «Μοναδικός μας σκοπός είναι να επαναφέρουμε τη χώρα στις ημέρες της ευημερίας, της ειρήνης και της χαράς. Όλοι μαζί θα αποκαταστήσουμε την εξουσία της ηθικής και της δικαιοσύνης». Την «Εθνική Συμμαχία» την αποτελούν το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), το Καλό Κόμμα (IYI), το Κόμμα Ευδαιμονίας (Saadet), το Δημοκρατικό Κόμμα (DP), το Κόμμα Δημοκρατίας και Προόδου (DEVA) και το Κόμμα του Μέλλοντος (Gelecek). Τον τελευταίο χρόνο τα κόμματα αυτά έχουν συμπορευτεί απόλυτα με μοναδικό στόχο να βάλουν τέλος στην 20ετή διακυβέρνηση της Τουρκίας από τον Ταγίπ Ερντογάν και το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Ειδήσεις σήμερα: Η απολογία του σταθμάρχη: Δεν θυμάμαι τι έγινε – Εικάζω ότι το κλειδί κούμπωσε στιγμιαία Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: «Ήταν λίγο επιπόλαιος» λέει για τον σταθμάρχη Λάρισας ο συνάδελφός του από τα Παλαιοφάρσαλα Σύγκρουση τρένων: Ο επιθεωρητής του ΟΣΕ πήγε στα Τέμπη, είδε «εκατόμβη» και… εξαφανίστηκε

