Η Warply υιοθετεί το ΑΙ σε ποσοστό 100%

Η Warply, η κορυφαία εταιρεία στα προγράμματα επιβράβευσης πελάτη, ανακοινώνει μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που την καθιστά 100% AI Driven.

Άμεσα, όλοι οι εργαζόμενοι στο δίκτυό της θα έχουν πρόσβαση σε generative AI εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των Dall·E2, ChatGPΤ, Copilot και Synthesia. Για τους υφιστάμενους υπαλλήλους, το promt engineering θα αποτελέσει το 50% στον τομέα της ανάπτυξης προσωπικών ταλέντων, ενώ θα έχει βαρύτητα πέραν του 30%, στον τομέα της αξιολόγησης των επιδόσεων τους. Οι νέες προσλήψεις, πέραν των συνεντεύξεων και των ψυχομετρικών τεστ, θα υποβάλλονται σε αξιολόγηση που προϋποθέτει τη χρήση μιας generative AI υπηρεσίας για την επίτευξη του στόχου.

Η κίνηση αυτή αναμένεται να εκτοξεύσει την παραγωγικότητα, κυρίως διότι με την ενσωμάτωση AI σε εργαλεία καθημερινής χρήσης π.χ. ερώτηση στο ChatGPT από το εταιρικό slack ή αυτόματο code review feedback σε κάθε diff commit, ο εργαζόμενος έχει άμεση πρόσβαση και χρειάζεται ελάχιστη εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, ενισχύεται η κουλτούρα καινοτομίας μιας και το αποτέλεσμα στην εργασία είναι άμεσο και σημαντικό.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Warply, Γιάννης Δοξαράς δήλωσε σχετικά: «Με τη στρατηγική μας #AΙ_Αll_inme και με την ενσωμάτωση AI εργαλείων στην καθημερινότητα όλων των εργαζομένων στη Warply, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε – όπως επιτυχημένα κάναμε και στο παρελθόν στην ελληνική startup σκηνή – μια νέα γενιά 10x συνεργατών που θα απογειώσουν τη χώρα».

Η Warply είναι #1 εταιρεία στα προγράμματα επιβράβευσης πελατών και μια από τις μεγαλύτερες σε Mobile Loyalty & Mobile Payments στην περιοχή ΕΜΕΑ, μέλος του start path της Mastercard παγκοσμίως. Η Warply αναδείχθηκε “Loyalty Agency of the Year 2020” και “Mobile Agency of the Year 2020” ενώ είναι στρατηγικός συνεργάτης ενός μεγάλου πελατολογίου από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων κορυφαίων τραπεζών, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Χάρη στην ΑΙ Loyalty & Customer Engagement πλατφόρμα της Warply, η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, με προγράμματα πιστότητας και επιβράβευσης, λύσεις προσωποποιημένης επικοινωνίας με πολλαπλά κανάλια και proximity marketing, analytics με πρόβλεψη απόδοσης, κα. Μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα νέα της Warply στο http://www.warp.ly/