Κριτική στην κυβέρνηση, στήριξη στον Ανδρουλάκη από Σημίτη Ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε συνέντευξη στην Οικονομική Επιθεώρηση Κριτικές παρατηρήσεις για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τις παροχές ενόψει εκλογών.Σε συνέντευξή του στο περιοδικό "Οικονομική Επιθεώρηση" ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης. Ο Κώστας Σημίτης στηρίζει την προσπάθεια του Νίκου Ανδρουλάκη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να ενισχυθεί το ΠΑΣΟΚ καθώς είναι κρίσιμος και χρήσιμος παράγοντας της πολιτικής ζωής. Για την οικονομία εκτιμά ότι «η μεγάλη εικόνα είναι προς μία θετική κατεύθυνση» ωστόσο παρατηρεί ορισμένα «ανησυχητικά φαινόμενα καθυστέρησης στη προώθηση των απαραίτητων μεταρυθμίσεων», στην «αναζήτηση ενός σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου για παράδειγμα, που αναφέρεται συχνά ως σύνθημα, αλλά δεν έχει διατυπωθεί μια καθαρή εικόνα για το ποιο πρέπει να είναι το περιεχόμενό του, η στόχευσή του και ειδικότερα με ποιες δημόσιες παρεμβάσεις, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και επιχειρηματικές πρακτικές, αλλά και με την κινητοποίηση ποιων δυνάμεων, μπορεί να υλοποιηθεί». «Το επενδυτικό κλίμα που επιδιώκει να δημιουργήσει η κυβέρνηση είναι ένας επιβεβλημένος στόχος που, χωρίς να υποτιμώ καθόλου ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, έχει αποδώσει ασταθή αποτελέσματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις κυριαρχούν οι επενδύσεις στο real estate και τα deals κερδοσκοπικών funds, τα οποία μάλιστα συχνά χρηματοδοτούνται με δάνεια από τις ελληνικές τράπεζες! Δηλαδή, με τα εθνικά μας κεφάλαια οι ξένοι αποκτούν τον έλεγχο της οικονομίας μας. Αυτό δεν λέγεται ξένη επένδυση, αλλά κερδοσκοπικός οπορτουνισμός», αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός.

