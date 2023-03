Κύπρος: Fake news και απειλές καταγγέλλει η πρόεδρος της Βουλής

Η Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής Αννίτα Δημητρίου, υπέβαλλε καταγγελία στην αστυνομία για διασπορά ψευδών ειδήσεων, που σχετίζονταν με τον αδελφό της. Ανάρτηση, σε ομάδα στο Facebook ανέφερε ότι ο αδελφός της κυρίας Δημητρίου συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών και το γεγονός αποσιωπήθηκε. Η ίδια η κα Δημητρίου διέψευσε κατηγορηματικά τη πληροφορία δηλώνοντας πως πρόκειται για fake news με στόχο να πλήξουν την ίδια. Παράλληλα έκανε λόγο για απειλές που δέχθηκε στο παρελθόν και συνεχίζει να δέχεται ακόμα, κάτι που εξάντλησε την υπομονή της. Επίσης η αστυνομία με δική της ανακοίνωση διέψευσε τις πληροφορίες για την σχέση του αδελφού της Προέδρου της Βουλής με υπόθεση ναρκωτικών, αλλά δημιούργησε ερωτηματικά με την αποκάλυψη ότι το πατρικό της σπίτι στο χωριό Τρούλλοι φρουρείται. Στο πατρικό διαμένει ο αδελφός και η μητέρα της Προέδρου της Βουλής. Η υπόθεση λαμβάνει περαιτέρω διαστάσεις, λόγω του γεγονότος ότι η Αννίτα Δημητρίου είναι υποψήφια για τη προεδρία του μεγαλύτερου κόμματος της Κύπρου τον Δημοκρατικό Συναγερμό (ΔΗΣΥ), στις εσωκομματικές εκλογές που θα διεξαχθούν το Σάββατο, έχοντας απέναντι της τον βουλευτή Δημήτρη Δημητρίου, ο οποίος από τη πρώτη στιγμή επικοινώνησε με τη Πρόεδρο της Βουλής και εξέφρασε τη συμπαράσταση του. Διαφορετικές υποθέσεις Η κυπριακή αστυνομία σε ανακοίνωσή της ανέφερε πως στη βάση αξιολόγησης πληροφοριών οι οποίες κρίθηκαν ως αξιόπιστες, λαμβάνει αυξημένα μέτρα ασφαλείας τόσο για την Πρόεδρο της Βουλής κα Αννίτα Δημητρίου όσο και για μέλη του στενού οικογενειακού της περιβάλλοντος. Η αυξημένη παρουσία της Αστυνομίας, όπως αναφέρεται, αφορά τη λήψη μέτρων ασφάλειας και δεν έχουν καμία σχέση με την ανάρτηση συγκεκριμένης σελίδας σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης η οποία είναι παντελώς ανυπόστατη, ψευδής και ουδόλως ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η υπομονή έχει όρια Η Πρόεδρος της κυπριακής Βουλής, με ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνει λόγο για μηχανή παραγωγής λάσπης με στόχο την ίδια. Η ανάρτηση της αυτούσια: «Σε κάποιο σημείο και η υπομονή τελειώνει. Εδώ και αρκετό διάστημα έχει δημιουργηθεί μια συνεχόμενη μηχανή παραγωγής λάσπης με στόχο εμένα και την οικογένεια μου. Τα σενάρια που έχουν δημιουργηθεί και κυκλοφορούν είναι απίστευτα και όμως όταν ο στόχος είναι μια νέα γυναίκα πολιτικός, κάποιοι μπαίνουν στον πειρασμό να τα πιστέψουν. Θα έδωσε και αυτή δικαιώματα λένε κάποιοι… Στη λάσπη επί προσωπικού δεν έδωσα σημασία. Οι στόχοι ήταν και είναι προφανείς. Όμως ούτε ο θεσμός της Προέδρου της Βουλής ούτε και εγώ ως πρόσωπο τρομοκρατούμαι ή δέχομαι να πιστεύει οποιοσδήποτε ότι βρίσκομαι υπό ομηρία. Τα υπέμεινα εδώ και καιρό διότι γνωρίζω καλά ότι τα δημόσια πρόσωπα πολύ συχνά γίνονται στόχοι επιθέσεων. Όταν όμως στο στόχαστρο βρίσκονται πρόσωπα του οικογενειακού μου περιβάλλοντος και διαρρέονται απόλυτα ψεύδη, στοχοποιούνται και διασύρονται χωρίς να έχουν δώσει ποτέ δικαιώματα τότε έχω ηθική υποχρέωση να βγω μπροστά και να μιλήσω. Σας ενημερώνω πως ήδη έχω προχωρήσει σε καταγγελία στην Αστυνομία Κύπρου για διαρροή ψευδών ειδήσεων που αφορούν όλα τα πιο πάνω. Το ψέμα και η ανηθικότητα δεν επιτρέπεται να επικρατήσουν και δεν θα το επιτρέψω να συμβεί. Η όλη μου δράση και στάση στην πολιτική ζωή ήταν να ενώνουμε δυνάμεις και να σπάζουμε στερεότυπα. Αυτό θα πράξω και αυτή τη φορά. Δημόσια. Με διαφάνεια. Χωρίς κανένα φόβο. Ευχαριστώ θερμά όλες και όλους για τη στήριξη σας και τα μηνύματα που μου στέλνετε». Ειδήσεις σήμερα: Βίντεο – σοκ από το θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη – Φορτηγάκι παρέσυρε πεζόΑρκετές βροχές και άνοδος της θερμοκρασίας με 20άρια – Πότε έρχεται νέα κακοκαιρίαΓεωργιάδης κατά Κανάκη: Αντί να κρύβεται από ντροπή για την υπόθεση Παναγιωτόπουλου το παίζει τιμητής των πάντων Μανώλης Καλατζής – Λευκωσία 07.03.2023, 11:23

