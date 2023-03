Μηταράκης στο BBC: Δεν θα επιτρέψουμε σε λαθροδιακινητές να αποφασίζουν ποιοι θα έρχονται στην Ευρώπη

Στην εκπομπή «HARDtalk» του BBC εμφανίστηκε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, απαντώντας σε καίρια ερωτήματα που αφορούν στο μεταναστευτικό καθώς και όλα τα ζητήματα της εγχώριας επικαιρότητας, όπως το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη καθώς και τις επισυνδέσεις. Ο κ. Μηταράκης απάντησε στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου, Stephen Sackur, και ξεκαθάρισε ότι το περιστατικό του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη έχει συγκλονίσει όλη τη χώρα και η κυβέρνηση σκοπεύει μέσω της Ανεξάρτητης Επιτροπής που έχει αναλάβει τη διερεύνηση, να βγάλει το πόρισμα πριν τις εκλογές σημειώνοντας πως θα «τρέξουν» όλες οι διαδικασίες έτσι ώστε όλοι οι Έλληνες να λάβουν τις απαντήσεις. Παράλληλα ο κύριος Μηταράκης ανέφερε πως η κυβέρνηση είχε κάνει βήματα για τον εκσυγχρονισμό του σιδηρόδρομου, ωστόσο, αυτά δεν ήταν αρκετά. Δείτε βίντεο: Στη συνέχεια ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σχολίασε το ζήτημα των επισυνδέσεων, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτές στην Ελλάδα γίνονται όπως ορίζει το Σύνταγμα, μέσω εισαγγελικής απόφασης, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που μετέτρεψε τις παράνομες παρακολουθήσεις σε πλημμέλημα ενώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ξανά, σε κακούργημα. Μάλιστα, ο κύριος Μηταράκης στάθηκε και στο λογισμικό παράνομων επισυνδέσεων, Predator, του οποίου η κατοχή στην Ελλάδα είναι παράνομη. Στη συνέχεια, συζητώντας για το μεταναστευτικό, ο κύριος Μηταράκης πραγματοποίησε αναδρομή στην πολιτική της Ελλάδας επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, που έφερε μείωση των μεταναστευτικών ροών, σχολιάζοντας ωστόσο πως η Ελλάδα δεν έχει μηδενίσει τους δείκτες. Χαρακτηριστικά, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ανέφερε πως το 2015 η Ελλάδα ήρθε αντιμέτωπη με 1 εκατομμύριο αφίξεις, νούμερο το οποίο αντιστοιχούσε στο 10% του συνολικού πληθυσμού της χώρας! Παράλληλα, απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου Stephen Sackur υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν γίνεται πλέον πρωτοσέλιδο στα διεθνή ΜΜΕ, όπως συνέβαινε με τις δομές στην περίπτωση της Μόριας, προσφέροντας αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στους αιτούντες άσυλο. Απαντώντας στις καταγγελίας ΜΚΟ, ο κύριος Μηταράκης ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα συνεργάζεται με τις ΜΚΟ που προσφέρουν ανθρωπιστικό έργο ωστόσο αν μια ΜΚΟ συνδιαλέγεται με διακινητές για να φέρει παρανόμως μετανάστες σε ευρωπαϊκό έδαφος, αυτόματα αυτό συνιστά κακούργημα. Θύμισε δε και την υπόθεση της «μικρής Μαρία» στον Έβρο, λέγοντας πως η χώρα μας εμφανίστηκε από μερικά ΜΜΕ ως ένα κράτος ψυχρό το οποίο άφησε ένα μικρό παιδί να χάσει τη ζωή του ενώ τελικά η συγκεκριμένη υπόθεση στην οποία εμπλέκονταν και ΜΚΟ αποδείχτηκε ψευδής ενώ το συγκεκριμένο παιδί δεν υπήρξε ποτέ. Ειδήσεις σήμερα: Η απολογία του σταθμάρχη: Δεν θυμάμαι τι έγινε – Εικάζω ότι το κλειδί κούμπωσε στιγμιαία Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: «Ήταν λίγο επιπόλαιος» λέει για τον σταθμάρχη Λάρισας ο συνάδελφός του από τα Παλαιοφάρσαλα Σύγκρουση τρένων: Ο επιθεωρητής του ΟΣΕ πήγε στα Τέμπη, είδε «εκατόμβη» και… εξαφανίστηκε

