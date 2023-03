Μιχάλης Κατρίνης: Το επιτελικό κράτος απογυμνώθηκε, η Ελλάδα χρειάζεται ανασύνταξη

«Στην πολιτική η “συγγνώμη” ποτέ δεν αρκεί, μόνο οι πράξεις αρκούν και μετράνε» τόνισε ο Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης μιλώντας στη Βουλή και αναφερόμενος στους χειρισμούς και τις ευθύνες της κυβέρνησης για τη σύγκρουση τρένων στα Τέμπη. Ο κ. Κατρίνης επισήμανε ότι η κυβέρνηση δεν ήρθε χθες στην εξουσία, έχει την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας εδώ και 4 χρόνια και μια κυβέρνηση εκλέγεται για να διορθώσει τις παθογένειες και όχι να τις παρακολουθεί και να τις διαιωνίζει, τονίζοντας ότι «*αυτή η κυβέρνηση είναι τέσσερα χρόνια στην εξουσία και ακόμα δεν λειτουργούν οι υποδομές τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης για την ασφάλεια των επιβατών του σιδηρόδρομου*». Ο κ. Κατρίνης ανέφερε επίσης ότι εγείρονται ερωτηματικά για τη συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση με την Hellenic Train στις 29 Νοεμβρίου 2019, μια συμφωνία που εγκαινίασε ένα καινοφανές πλαίσιο που απάλλαξε την εταιρεία από συμβατικές υποχρεώσεις της, την ίδια στιγμή που επιδοτείται από το ελληνικό δημόσιο. «Αποτύχατε κ. Μητσοτάκη. Δεν μπορείτε να προστατεύσετε τους πολίτες. Δεν ενδιαφέρεστε για αυτούς. Έχετε συναισθηματική και ψυχική απόσταση από τα μεγάλα προβλήματα των ανθρώπων, δεν νοιάζεστε για όσους δεν είναι ισχυροί, για όσους ταξιδεύουν με το τρένο, για όσους χρειάζονται το δημόσιο νοσοκομείο, για όσους στέλνουν τα παιδιά τους σε δημόσιο σχολείο» σημείωσε ο κ. Κατρίνης, αναφερόμενος στον Πρωθυπουργό. Επισήμανε ότι η σηματοδότηση, η τηλεδιοίκηση και η ενίσχυση της ασφάλειας του δικτύου ήταν ευθύνη της κυβέρνησης.Μια ευθύνη που αυτή η κυβέρνηση δεν ανέλαβε, παρά τις έγκαιρες προειδοποιήσεις, που είχαν διατυπωθεί εγγράφως και αρμοδίως, για την επικινδυνότητα του σιδηροδρομικού δικτύου, το οποίο μόλις πριν 3 ημέρες χαρακτηρίστηκε το πιο επικίνδυνο σε όλη την Ευρώπη από το δίκτυο - και λειτουργεί με το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου επιβατών εδώ και καιρό, σύμφωνα με την έκθεση του Βρετανικού γραφείου οδικού δικτύου και σιδηροδρόμων, μόλις στις 23 Φεβρουαρίου. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση είχε την υποχρέωση να ολοκληρώσει τις υποδομές για την τηλεδιοίκηση και τη φωτοσήμανση, που προβλέπονται από το European Control Train System, αλλά δεν το έκανε. «Το επιτελικό κράτος του κ.Μητσοτάκη απογυμνώθηκε. Η φούσκα του ψηφιακού κράτους έσκασε» τόνισε ο Μιχάλης Κατρίνης που αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, που περιλαμβάνουν: -Την επανεξέταση της σύμβασης με τη Hellenic Train. -Την ενίσχυση του προσωπικού του ΟΣΕ στις ειδικότητες εκείνες που σχετίζονται με την ασφάλεια του δικτύου. -Την διαρκή ενημέρωση της Βουλής για την πορεία υλοποίησης των έργων και υποδομών σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου -Την απαίτηση όλης της κοινωνίας να αποδοθούν ευθύνες «Δεν συμβιβαζόμαστε με την Ελλάδα του “πάμε και ό,τι γίνει”. Η χώρα χρειάζεται μια συνολική πολιτική ανασύνταξη* και οι μόνοι που μπορούν να την επιβάλλουν είναι οι πολίτες με την ψήφο τους. Αρκετά πληρώσαμε μια αυτοδυναμία που μετατράπηκε σε απόλυτη αδυναμία να προστατευτεί η ζωή των πολιτών . Η χώρα χρειάζεται αλλαγή σελίδας, με ισχυρούς θεσμούς, με πραγματικά ανεξάρτητες αρχές, που θα έχουν τη δύναμη να ελέγξουν, να προστατεύσουν, να σταθούν ανάχωμα σε όσους θυσιάζουν τα πάντα για τα ιδιωτικά τους συμφέροντα» τόνισε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής. Ειδήσεις σήμερα: Όλη η απολογία του σταθμάρχη: Τα ρίχνει στο «κλειδί» και στον μηχανοδηγό που δεν τον… ρώτησε Νεκρό βρέφος 47 ημερών στη Θεσσαλονίκη – Έπεσε από τα χέρια του πατέρα του Γεωργιάδης κατά Κανάκη: Αντί να κρύβεται από ντροπή για την υπόθεση Παναγιωτόπουλου το παίζει τιμητής των πάντων

