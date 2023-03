ΠΑΣΟΚ: Πλεύρης και Γεωργιάδης εμμένουν στον δρόμο της διακίνησης σεναρίων Τι απαντά η Χαριλάου Τρικούπη για τη σύνδεση του σταθμάρχη με το κόμμα Επίθεση κατά του υπουργού Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, και του υπουργού Υγείας, Θάνου Πλεύρη, εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή δηλώσεις τους, που συνδέουν το κόμμα με τον σταθμάρχη που ενέχεται στην τραγωδία στα Τέμπη, αλλά και με τον διευθυντή του νοσοκομείου Βόλου, απ’ όπου χορηγήθηκε αναρρωτική άδεια στον επιθεωρητή Λάρισας, αμέσως μετά την τραγωδία στα Τέμπη. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τους υπουργούς ότι διακινούν σενάρια ενώ ο λαός πενθεί. Προσθέτει ακόμη ότι και οι δύο «δίνουν αγώνα για να σώσουν τις καρέκλες τους αποδεικνύοντας και πάλι ότι είναι ικανοί να κάνουν τα πάντα για να μείνουν στην εξουσία». Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ: Το επιτελικό κράτος έγινε επιτελείο της χυδαιότητας και της Ακροδεξιάς. Άδωνις Γεωργιάδης και Θανάσης Πλεύρης σε διατεταγμένη υπηρεσία, εμμένουν στον δρόμο της διακίνησης σεναρίων, ενώ ο ελληνικός λαός πενθεί. Από την καθυστερημένη συγγνώμη, πέρασαν στην αδιάντροπη αθλιότητα για να ξεπλύνουν τις εγκληματικές τους ευθύνες. Αλήθεια, τι θα πει αυτή η Κυβέρνηση στους γονείς των φοιτητών που έχασαν τη ζωή τους πηγαίνοντας στα πανεπιστήμιά τους; Ότι για όλα φταίει ένα ιατρικό παραπεμπτικό δυο μέρες μετά την τραγωδία; Τι θα πει στους συγγενείς των παιδιών που αγόρασαν το εισιτήριο προς τον θάνατό τους, πιστεύοντας τις διαβεβαιώσεις Καραμανλή για ασφαλή σιδηρόδρομο; Οι ακροδεξιοί προπαγανδιστές δίνουν αγώνα για να σώσουν τις καρέκλες τους αποδεικνύοντας και πάλι ότι είναι ικανοί να κάνουν τα πάντα για να μείνουν στην εξουσία. Ντροπή, ντροπή, ντροπή!Ειδήσεις σήμερα: Εκλογές 2023: Αποκλείστηκε ο Απρίλιος, πιθανότερες ημερομηνίες η 21η Μαΐου και η 2α Ιουλίου Τραγωδία στα Τέμπη: Σίγουρα δεν έδωσα εντολή να μπει το τρένο στη γραμμή ανόδου για Θεσσαλονίκη, είπε ο μοιραίος σταθμάρχης Σύγκρουση τρένων στη Λάρισα: Τρεις σταθμάρχες θα έπρεπε να εργάζονται την ώρα που γύρισε το μοιραίο κλειδί BEST OF NETWORK 06.03.2023, 18:06 06.03.2023, 17:44 06.03.2023, 15:50 06.03.2023, 19:18 06.03.2023, 19:42 05.03.2023, 13:50

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )