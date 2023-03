ΠΑΣΟΚ: Στην «επίθεση» προς το Μέγαρο Μαξίμου «επιστρέφει» σταδιακά η Χαριλάου Τρικούπη Η Χαριλάου Τρικούπη εκτιμά ότι το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να υποβαθμίσει ή και να κρύψει τις ευθύνες της πίσω από τη «γραμμή» των «διαχρονικών παθογενειών» Φώφη Γιωτάκη 07.03.2023, 08:21 Στην «επίθεση» προς το Μέγαρο Μαξίμου «επιστρέφει» σταδιακά το ΠΑΣΟΚ, προσπαθώντας ωστόσο να τονίσει ότι ο σεβασμός στις οικογένειες των θυμάτων από το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη είναι αναμφίβολα προτεραιότητά του. Η Χαριλάου Τρικούπη εκτιμά ότι το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να υποβαθμίσει ή και να κρύψει τις ευθύνες της πίσω από τη «γραμμή» των «διαχρονικών παθογενειών». Θεωρεί ότι η «μεγάλη συγγνώμη» του πρωθυπουργού δεν ήταν αυθόρμητη- ούτε ειλικρινής. «Διαπιστώνει» ότι αυτή ήρθε μετά από πέντε μέρες και διαμηνύει προς το Μέγαρο Μαξίμου ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να βάλει στο πλάνο των ευθυνών το ΠΑΣΟΚ θα πέσει στο κενό. “Το επιτελικό κράτος έγινε επιτελείο της χυδαιότητας και της Ακροδεξιάς. Άδωνις Γεωργιάδης και Θανάσης Πλεύρης σε διατεταγμένη υπηρεσία, εμμένουν στον δρόμο της διακίνησης σεναρίων, ενώ ο ελληνικός λαός πενθεί. Από την καθυστερημένη συγγνώμη, πέρασαν στην αδιάντροπη αθλιότητα για να ξεπλύνουν τις εγκληματικές τους ευθύνες», ήταν η σκληρή απάντηση που έδωσαν για παράδειγμα αργά χθες το βράδυ στελέχη του ΠΑΣΟΚ σχολιάζοντας δηλώσεις υπουργών μέσω των οποίων «αναζητούσαν ευθύνες προερχόμενων από το ΠΑΣΟΚ στο κουβάρι των λαθών που αρχίζει να αποκαλύπτεται». Με το ίδιο σχόλιο η Χαριλάου Τρικούπη στρέφει τα βέλη της πλέον στο «επιτελικό κράτος» θέτοντας τα δικά της ερωτήματα: Αλήθεια, τι θα πει αυτή η Κυβέρνηση στους γονείς των φοιτητών που έχασαν τη ζωή τους πηγαίνοντας στα πανεπιστήμιά τους; Ότι για όλα φταίει ένα ιατρικό παραπεμπτικό δυο μέρες μετά την τραγωδία; Τι θα πει στους συγγενείς των παιδιών που αγόρασαν το εισιτήριο προς τον θάνατό τους, πιστεύοντας τις διαβεβαιώσεις Καραμανλή για ασφαλή σιδηρόδρομο; Οι ακροδεξιοί προπαγανδιστές δίνουν αγώνα για να σώσουν τις καρέκλες τους αποδεικνύοντας και πάλι ότι είναι ικανοί να κάνουν τα πάντα για να μείνουν στην εξουσία. Ντροπή, ντροπή, ντροπή!». Από την πρώτη ώρα του πολύνεκρου δυστυχήματος στα Τέμπη, ο Νίκος Ανδρουλάκης έσπευσε να διαμηνύσει στους υποψήφιους βουλευτές και στα στελέχη του κόμματος ότι οι δημόσιες παρεμβάσεις τους πρέπει να αναπτύσσονται με τεκμηριωμένο λόγο, χωρίς «κραυγές και αχρείαστες εξάρσεις». Ζήτησε μάλιστα από τους συνεργάτες του να ακυρώσουν τον σχεδιασμό για μεγάλες κομματικές εκδηλώσεις, που είχαν προγραμματίσει γι’ αυτήν την εβδομάδα στο Περιστέρι και σε άλλες πόλεις της περιφέρειας. Κάλεσε δε αρμόδια στελέχη του κόμματος, όπως ο βουλευτής Χρήστος Γκόγκας και ο Τομεάρχης Μεταφορών, Δημήτρης Σαρηγιάννης, να επικαιροποιήσουν δέσμη προγραμματικών προτάσεων για ένα ασφαλές εθνικό σχέδιο για τους σιδηροδρόμους, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το στενό επιτελείο του κ. Ανδουλάκη δίνει- όπως αναμενόταν- ιδιαίτερη έμφαση στην αποκάλυψη του παζλ όσον αφορά στις ευθύνες και τους υπεύθυνους της τραγωδίας στα Τέμπη, το βράδυ της περασμένης Τρίτης. Πολύ προσεκτικά στην αρχή, ο ίδιος ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, μίλησε για ένα τεράστιο «γιατί», υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν να κρέμονται ανθρώπινες ζωές από ένα ανθρώπινο χέρι, όταν υπάρχουν οι τεχνολογικές ασφαλιστικές δικλείδες για την πρόληψη και την αποτροπή τέτοιων μοιραίων συμβάντων. «Αυτές οι ώρες είναι ώρες πένθους και οδύνης. Οι ευθύνες θα αποδοθούν στο ακέραιο και τη στιγμή που πρέπει», σημείωναν χαρακτηριστικά συνεργάτες του, προαναγγέλλοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι προφανές ότι η Χαριλάου Τρικούπη θέλει να βάλει στο «κάδρο» των ευθυνών, όχι μόνο τον παραιτηθέντα υπουργό Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή αλλά και το σύνολο της αρμόδιας κυβερνητικής μηχανής. «Επί τέσσερα χρόνια οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες αγνοούσαν επιδεικτικά τα προειδοποιητικά καμπανάκια στελεχών του ΠΑΣΟΚ συνεχίζοντας να κάνουν χρήση της «καραμέλας» περί διαχρονικών ευθυνών», επαναλαμβάνουν στελέχη για αμείλικτα ερωτήματα προς την κυβέρνηση, ειδικά για τα συστήματα τηλεδιοίκησης που δεν λειτουργούν από τον Δομοκό μέχρι τη Θεσσαλονίκη. «Οι κυβερνήσεις υπάρχουν για να αντιμετωπίζουν τις παθογένειες και όχι για να τις επικαλούνται και να τις διαιωνίζουν», δηλώνουν επίσης υπενθυμίζοντας ότι τον Μάρτη του 2019, ο κ. Μητσοτάκης(αρχηγός τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης) μιλούσε σε Ημερίδα της ΝΔ μαζί με τον μετέπειτα υπουργό, Κώστα Καραμανλή για το μέλλον του σιδηροδρόμου και υποσχόταν «ουσιαστική συντήρηση και αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου που από το 2015 και μετά εγκαταλείφθηκε». Στο στόχαστρο της Χαριλάου Τρικούπη μπαίνει αναμφίβολα και το μοντέλο διακυβέρνησης της κυβέρνησης Τσίπρα στον συγκεκριμένο τομέα. Ωστόσο βασική προτεραιότητα της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ σε τούτη τη φάση είναι η πλήρης αποδόμηση του «επιτελικού κράτους», με την εκτίμηση ότι έχει υποστεί πλέον μεγάλες και ανεπανόρθωτες ρωγμές. 