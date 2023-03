Περιφερειακός σύμβουλος της Δούρου διέκοψε την ενός λεπτού σιγή για τα Τέμπη – Δείτε βίντεο

Επεισοδιακό ήταν το χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, με τον πρώην αντιπερειφερειάρχη Χ. Καραμάνο να ανεβαίνει στη σκηνή και να παίρνει τον φορητό υπολογιστή από τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου διαφωνώντας με τον τρόπο τήρησης του ενός λεπτού σιγής για τα θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη. Συγκεκριμένα ο κ. Καραμάνος που ανήκει στην παράταξη της Ρένας Δούρου, ανέβηκε στο βήμα και παρ’ ολίγον να πιαστεί στα χέρια με τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, Γ. Δημόπουλο. Ο Χ. Καραμάνος απαίτησε να σταματήσει η συνεδρίαση, έκλεινε τα μικρόφωνα, άρπαξε το λάπτοπ του κ. Δημόπουλου και εμπόδισε τη διεξαγωγή της συνεδρίασης. Το περιστατικό συνέβη την ώρα η Διοίκηση της Περιφέρειας ζήτησε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών.Δείτε βίντεο: Για θεσμική εκτροπή μιλά η Περιφέρεια Αττικής Για «θεσμική εκτροπή και αντιδημοκρατική συμπεριφορά» «κατηγορείται» ο περιφερειακός σύμβουλος της παράταξης «Δύναμη Ζωής» της κας Δούρου, Χ. Καραμάνου, στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Δευτέρα 6/3. Η ανακοίνωση: «Κατά τη διάρκεια της χθεσινής υβριδικής συνεδρίασης του ΠΕΣΥ Αττικής., όταν από την πλευρά της Διοίκησης της Περιφέρειας ζητήθηκε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων, ο σύμβουλος της κας Δούρου και πρώην αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος διέκοψε τη συνεδρίαση και επιτέθηκε στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Γ. Δημόπουλο, από τον οποίο απαίτησε να σταματήσει τη διαδικασία. Και όταν είδε ότι δεν του περνά, με βίαιο και τραμπούκικο τρόπο κι εκτοξεύοντας απαράδεκτες ύβρεις, προπηλάκισε τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, του αφαίρεσε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα μικρόφωνα που ήταν συνδεδεμένα, με στόχο να σταματήσει με το έτσι θέλω τη συνεδρίαση. Μία συμπεριφορά αντιδεοντολογική και ποινικά κολάσιμη, απέναντι στην οποία ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου αντέδρασε με ψυχραιμία και νηφαλιότητα. Όμως ο κ. Καραμάνος δεν ήταν μόνος σε αυτή την αντιθεσμική εκτροπή. Την ίδια αντιδημοκρατική συμπεριφορά επέδειξε και η επικεφαλής της παράταξης του, η κα Δούρου, η οποία όχι απλά δεν έκανε τίποτα για να τον σταματήσει, όχι απλά δεν ζήτησε συγγνώμη για τη φασιστική συμπεριφορά του, αλλά στη συνέχεια είχε το θράσος να εκδώσει και ανακοίνωση, όπου κατήγγειλε τη διοίκηση για το γεγονός πως η συνεδρίαση του ΠΕΣΥ πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη. Ξεχνώντας βέβαια να επισημάνει πως στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, συμμετείχε εξ αποστάσεως ένα μέρος της παράταξής της, αλλά και πολλοί άλλοι περιφερειακοί σύμβουλοι από άλλες παρατάξεις, όπως άλλωστε δικαιούνται καθώς οι συνεδριάσεις γίνονται υβριδικά.Το χθεσινό επεισόδιο αποτελεί κηλίδα για τη δημοκρατική λειτουργία του ΠΕΣΥ Αττικής κι αποδεικνύει πως το μόνο που χαρακτηρίζει την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ είναι η υποκρισία. Αρνήθηκαν να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή, με πρόφαση την εξ’ αποστάσεως συνεδρίαση του ΠΕΣΥ, λες και η τιμή προς τους νεκρούς είναι ζήτημα απόστασης κι όχι ζήτημα συνείδησης. Εμείς ακριβώς επειδή τιμούμε τα αθώα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, παραμείναμε στη συνεδρίαση μέχρι τη λήξη της και εκδώσαμε σχετικό ψήφισμα, με το αίτημα να γίνουν άμεσα όλα τα θεσμικά βήματα προκειμένου να μην επαναληφθεί αυτή τη τραγωδία. Δεν αποχωρήσαμε, δεν λιποταχτήσαμε, όπως έπραξε η παράταξη της κας Δούρου, με υποκριτικά προσχήματα που δεν μπορούν να «πείσουν» ούτε μαθητές του δημοτικού. Η χθεσινή συμπεριφορά των εκλεγμένων από τους πολίτες Δούρου και Καραμάνου στο ΠΕΣΥ Αττικής, συνιστά θεσμική εκτροπή. Προσβάλλει τους πολίτες της Αττικής και αμαυρώνει τη δημοκρατία. Εμείς από την πλευρά μας, ως Διοίκηση θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διαφυλάξουμε το κύρος της Περιφέρειας Αττικής και των θεσμικών τους οργάνων. Δεν θα επιτρέψουμε να μετακομίσουν οι κάθε λογής «μπαχαλάκηδες» στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αν όντως η κα Δούρου διαθέτει έστω και στο ελάχιστο δημοκρατική συνείδηση, περιμένουμε να ζητήσει άμεσα την παραίτηση του κ. Καραμάνου, διαφυλάττοντας ως οφείλει το θεσμικό κύρος του περιφερειακού μας συμβουλίου. Δεν τους εξέλεξαν οι πολίτες της Αττικής για να τραμπουκίζουν αλλά για να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση επιλέγει να ταυτιστεί με αυτές τις αντιδημοκρατικές συμπεριφορές και αυτή της την επιλογή την παραδίδουμε στην κρίση των πολιτών». Τι απαντάει η παράταξη της Ρένας Δούρου«Ούτε μια εθνική τραγωδία σαν αυτή των Τεμπών, που έχει συγκλονίσει την κοινωνία και έχει βγάλει στους δρόμους χιλιάδες πολίτες, δεν στάθηκε αρκετή για να βγάλει τον κ. Περιφερειάρχη και τους Περιφερειακούς του Συμβούλους από την ασφάλεια της οθόνης των υπολογιστών τους. Για άλλη μία φορά η συνεδρίαση του ΠΕ.ΣΥ απαξιώθηκε και εξελίχθηκε, με αποκλειστική ευθύνη της Δεξιάς Διοίκησης Πατούλη σε παρωδία. Η Διοίκηση τήρησε εξ… αποστάσεως ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων και μετά να ψηφίζει μόνη της το δικό της Ψήφισμα για την τραγωδία των Τεμπών. Μπορεί η απόσταση του γραφείου του Περιφερειάρχη από το αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου να είναι λίγα μόλις λεπτά, όμως το θράσος της Διοίκησης Πατούλη είναι αντιστρόφως ανάλογο. Κτυπάει κόκκινο και προκαλεί. Τι φοβάται ο δεξιός Περιφερειάρχης της χρεοκοπίας της Περιφέρειας Αττικής, των διαλυμένων υπηρεσιών της, των ανοιχτών διαγωνισμών με μία μόνο προσφορά και των απευθείας αναθέσεων; Τι φοβάται ο δεξιός Περιφερειάρχης που εδώ και πάνω από 12 μήνες έχει να πατήσει το πόδι τους σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου; Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να μαζέψει τους συμβούλους του γιατί δεν έχει την πλειοψηφία. Όμως πλέον η αποχή του Περιφερειάρχη και των Συμβούλων του ξεπέρασε τα όρια της αθλιότητας. Πλέον δεν πρόκειται για την παγκόσμια πρωτοτυπία με την πίτα της νέας χρονιάς να κόβεται με… τηλεδιάσκεψη. Αλλά για τη μνήμη των θυμάτων της εθνικής τραγωδίας. Αιδώς! Προφανώς άγνωστη λέξη, ανύπαρκτη στο λεξιλόγιο της Διοίκησης Πατούλη εκεί όπου κυριαρχούν η “αντιδημοκρατική απαξίωση του Περιφερειακού Συμβουλίου”, “χυδαιότητα”, “υποκρισία”, “ψέματα”, “συνεργασία με την ακροδεξιά”, “ψηφοθηρία”, κ.α. Στον αντίποδα οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι των έξι Παρατάξεων της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και κάποιοι ανεξάρτητοι, έσωσαν την τιμή της Περιφέρειας Αττικής, με την φυσική τους παρουσία, τιμώντας όρθιοι και σιωπηλοί, όπως αρμόζει, τα θύματα αυτής της ανείπωτης τραγωδίας. Η προκλητική και απαξιωτική στάση της Διοίκησης Πατούλη, προσβολή στην μνήμη των νεκρών, επέβαλλε σε όλες τις Παρατάξεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης τη μη νομιμοποίηση της αθλιότητας και την αποχώρηση ως ελάχιστη ένδειξη διαμαρτυρίας και σεβασμού των θυμάτων και των οικείων τους. Αφήνοντας πίσω τους μια Διοίκηση θλιβερή καρικατούρα με ακροδεξιά δεκανίκια, τον δεξιό Περιφερειάρχη και τους Συμβούλους του, να διεκπεραιώνουν, ψεκάστε – σκουπίστε – τελειώσατε, τα 35 θέματα ημερήσιας διάταξης συν την έκδοση Ψηφίσματος για την τραγωδία. ΥΓ: Είναι τέτοια η αντιδημοκρατική κατρακύλα Πατούλη στην Περιφέρεια Αττικής που δεν μπορεί να κουκουλωθεί “ηρωϊκά” περί στελεχών της Αντιπολίτευσης που δήθεν προχώρησαν σε “τραμπούκικες ενέργειες”. Οι μόνες ενέργειες που αμαυρώνουν συστηματικά και συνειδητά το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι η φυσική απουσία του κ. Πατούλη και των Συμβούλων του και η συμμετοχή τους από σαλόνια, κουζίνες, μπάνια, τραπεζαρίες, καφετέριες, γραφεία, αυτοκίνητα, παραλίες, κλπ. Όχι, από Λούνα Παρκ δεν έχουν βγει. Όχι ακόμη…» Ειδήσεις σήμερα: Οδύνη στην κηδεία του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη – Παρών ο Μητσοτάκης Σε αναστολή καθηκόντων οι γιατροί για τον επιθεωρητή – Έδωσαν άδεια 30 ημερών χωρίς εξέταση Συνελήφθη ο συγγραφέας Στέφανος Ξενάκης – Είχε καταδικαστεί για ακάλυπτες επιταγές και χρέη

