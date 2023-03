Πιερρακάκης για τα Τέμπη: Σκυμμένο κεφάλι χρειάζεται και κατάλληλες πράξεις «Κάθε πτυχή του κράτους που είναι στον 19ο αιώνα ούτε καν στον 20ο να διορθωθεί πάραυτα» ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης – «Υπάρχουν πολλά 30% στην χώρα» πρόσθεσε, σχολιάζοντας το θέμα της τηλεματικής «Θα ανακοινώσουμε μια σειρά από αλλαγές με συνθήκες ασφαλείας. Σε αυτό το τρένο πρέπει να ξαναμπούμε όλοι», τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξη που έδωσε στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA. Επεσήμανε μάλιστα ότι «πρέπει να μιλάς όταν οι λέξεις είναι καλύτερες από την σιωπή και δεν είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν εκείνες οι λέξεις που είναι κατάλληλες. Σκυμμένο κεφάλι χρειάζεται και κατάλληλες πράξεις» και συμπλήρωσε ότι «το αυτονόητο είναι ότι όλα πρέπει να έρθουν στο φως από την δικαιοσύνη μέχρι τις επιτροπές από το πολιτικό σύστημα, μέχρι τις διοικήσεις των οργανισμών και τις συμβάσεις και το επιβεβλημένο είναι ότι πρέπει να δοθούν όλες εκείνες οι λύσεις που θα κάνουν το ποτέ ξανά που λέει όλη η χώρα αυτήν την στιγμή να μην είναι κενό περιεχόμενο». Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cqzy8j3kbfzd) Όπως διευκρίνισε μάλιστα «από την μια η αποστολή του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ήταν και είναι να μειώσει την γραφειοκρατία χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά μέσα. Και εκεί έγιναν πολλά πράγματα και πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα. Η τεχνολογία είναι παντού στην ζωή μας. Από το ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι τα αεροπλάνα, τα λιμάνια, τα τρένα, όλες τις πτυχές της ζωής μας υπάρχει τεχνολογία και όλοι οι οργανισμοί όπως ο ΟΣΕ οφείλουν να αναβαθμίζουν τα συστήματα ασφαλείας τους για να μπορέσουν να φτάσουν στο επίπεδο λειτουργίας που πρέπει. Η τραγωδία είναι ότι αυτό στην συγκεκριμένη περίπτωση καθυστέρησε και κόστισε ζωές. Κι αυτό που πρέπει και είναι επιβεβλημένο να γίνει είναι σε κάθε πτυχή του ελληνικού κράτους. Δεν δέχομαι ότι υπάρχουν δυο Ελλάδες, είναι μια και είναι αυτή που θέλουμε όλοι. Κάθε πτυχή του κράτους που είναι στον 19ο αιώνα ούτε καν στον 20ο να διορθωθεί πάραυτα. Αυτή είναι η οργή του κόσμου που πρέπει να μεταβολιστεί σε πράξη». Ο υπουργός επεσήμανε ότι «τα συστήματα τεχνολογικής ασφάλειας αφορούν δρομολογημένες συμβάσεις αυτές που καθυστέρησαν στην συγκεκριμένη περίπτωση και αυτές που θα πρέπει να γίνουν όχι αύριο, χθες. Υπάρχει το 70% (με τηλεματική) και το 30% (χωρίς τηλεματική). Δεν είναι απάντηση να λέμε ότι το 30% δεν είχε γίνει ακόμη. Υπάρχουν πολλά 30% στην χώρα». Έκανε λόγο για αυτούς «που δείχνουν και αυτοί που σηκώνουν το χέρι και αναλαμβάνουν ευθύνες. Εμείς κυβερνούμε την χώρα τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Σηκώνουμε το χέρι, αναλαμβάνουμε ευθύνες και αυτές που αναλογούν και άλλες και προχωράμε μπροστά. Και αυτή πρέπει να είναι η αποστολή της δικής μου γενιάς στην πολιτική. Για αυτό μπήκε η δική μου γενιά στην πολιτική. Για να διορθώσει όλα αυτά τα κακώς κείμενα και να ξεπεράσει όλες αυτές τις ιστορικές εκκρεμότητες. Πλέον κοστίζουν ζωές. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια της αναμονής και του χρόνου». Υπογράμμισε μάλιστα ότι «γνωρίζουμε εδώ και χρόνια ότι ο ΟΣΕ υπήρξε μια αμαρτωλή ιστορία σε πάρα πολλές πτυχές από την εποχή των μνημονίων μέχρι και σήμερα αλλά η δουλειά μας τώρα είναι αυτό να το διορθώσουμε. Πρέπει να διερευνηθούν όλες αυτές οι πτυχές, το πολιτικό σύστημα δεν έχει την πολυτέλεια να μην πει την πλήρη αλήθεια στον κόσμο, σε όσο βάθος και αν πάει η διερεύνηση. Από κει και πέρα πρέπει οι αλλαγές αυτές να γίνουν χθες». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «η απάντηση στην οργή που είναι δίκαιη δεν είναι η ισοπέδωση, αλλά η οικοδόμηση. Υπάρχουν πράγματα που έχουν γίνει και άλλα που καθυστέρησαν δραματικά να γίνουν. Όλα αυτά που δεν έγιναν πρέπει να τα κάνουμε τώρα και να μιλήσουμε με έργα. Η αφορμή είναι τα ανθρώπινα λάθη, η αιτία είναι ένα σύστημα που αποτυγχάνει, ότι οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι δεν βρίσκονται στον 21ο αιώνα και πρέπει να έρθουν στον 21ο αιώνα. Κι αυτό έχει και τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικο και κανόνες διοίκησης. Η δουλειά της ποινικής διερεύνησης είναι να μιλήσει για το ανθρώπινο λάθος. Η δουλειά των πολιτικών είναι να διορθώσει το σύστημα που απέτυχε, να μην επιτρέψει το ανθρώπινο λάθος να εκδηλωθεί». Όπως τόνισε ο υπουργός «αυτό που χρωστάμε είναι να μπορέσουμε να πούμε ότι πρέπει να οικοδομήσουμε κι όχι να ισοπεδώσουμε. Υπάρχουν πράγματα που η Ελλάδα έχει προοδεύσει και πράγματα που έχει εγκλωβιστεί στο χθες. Να κρατήσουμε τα καλά, να μην τα αυτοακυρώσουμε και πάνω σε αυτήν την προίκα να χτίσουμε και τα υπόλοιπα» και πρόσθεσε ότι «αθροίζονται αμαρτίες στην συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι δεν κατεδαφίζουμε τα πάντα, οικοδομούμε σε ό,τι καλό έχουμε και καλύπτουμε τα κενά που έχουμε σαν κράτος». Μάλιστα υπογράμμισε τη σημασία της συγγνώμης, λέγοντας: «Μην υποτιμάμε την διάσταση της συγγνώμης από οποιονδήποτε άνθρωπο, το να παραδέχεται το λάθος, το να μην δείχνει και να σηκώνει το χέρι. Ειδικά όταν είναι κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει ως πολιτικό σύστημα. Κι όταν αυτή η συγγνώμη συνοδεύεται από όλες εκείνες τις πράξεις που διορθώνουν τους λόγους για τους οποίους ειπώθηκε τότε έχει αξία. Δεν υπάρχει περιθώριο για το πολιτικό σύστημα να μην πάμε το θέμα στο απόλυτο βάθος, να μην ακουστούν αλήθειες για τα πάντα. Είναι λογικό να κλονίζεται η εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα και προς όλους τους πολιτικούς. Πρέπει γρήγορα η οργή να μετουσιωθεί σε δράση. Ο μόνος δρόμος είναι να σηκωθεί η χώρα όρθια και να προσπαθήσουμε να την πάμε εκεί που της αξίζει». Ειδήσεις σήμερα: Η απολογία του σταθμάρχη: Δεν θυμάμαι τι έγινε – Εικάζω ότι το κλειδί κούμπωσε στιγμιαία Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: «Ήταν λίγο επιπόλαιος» λέει για τον σταθμάρχη Λάρισας ο συνάδελφός του από τα Παλαιοφάρσαλα Σύγκρουση τρένων: Ο επιθεωρητής του ΟΣΕ πήγε στα Τέμπη, είδε «εκατόμβη» και… εξαφανίστηκε

