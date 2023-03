Πλεύρης: Υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ο διευθυντής του νοσοκομείου που χορήγησε αναρρωτική στον επιθεωρητή Λάρισας

Με εντολή του υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη ζητήθηκε τη Δευτέρα κατεπείγουσα έρευνα για να εξεταστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που χορηγήθηκε αναρρωτική άδεια αμέσως μετά το τραγικό δυστύχημα στον προϊστάμενο του σταθμάρχη που τον τοποθέτησε στη βάρδια προκειμένου να αναζητηθούν άμεσα ευθύνες από τους γιατρούς που τη χορήγησαν. «Μου βγάζει μια τεράστια υποψία ότι μπορεί να υπάρχει κάποια σκοπιμότητα και αν εμπλέκονται γιατροί και θα τεθούν σε αργία και θα γίνουν όλες οι πειθαρχικές διώξεις. Αύριο θα πάει ο φάκελος στον εισαγγελέα» είπε μεταξύ άλλων μιλώντας στον Alpha, ο κ. Πλεύρης, μιλώντας για την υπόθεση του επιθεωρητή, που πήρε αναρρωτική άδεια ενός μήνα, την επόμενη κιόλας μέρα του δυστυχήματος στα Τέμπη. Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cqzhh4c700zl) Ειδικότερα, ο κύριος Πλεύρης τόνισε ότι «μου έκαναν εντύπωση τα εξής γεγονότα: -Ότι εμφανίζεται ένας άνθρωπος που εμπλέκεται με ένα δυστύχημα τρομακτικό, ένα 24ωρο μετά το δυστύχημα για να εμφανίσει ότι έχει ένα πρόβλημα υγείας, που με βάση το περιστατικό που είχε γίνει, θα δικαιολογούσε κάποιον να πάρει αναρρωτική. -Βρίσκεται ένας διευθυντής ο οποίος δεν είναι να κάνει εκείνη τη στιγμή υπηρεσία στο ιατρείο του και επειδή γνωρίζει το περιστατικό, γνωματεύει προς αυτή την κατεύθυνση. -Δεν προκύπτει να έχει γίνει καμία διαγνωστική εξέταση που να δικαιολογεί ότι τα ευρήματα έχουν αποτυπωθεί και διαγνωστικά. -Οπωσδήποτε μπαίνω σε έναν πειρασμό ότι ο διευθυντής είναι υποψήφιος ενός πολιτικού κόμματος που είναι συνδικαλιστής ο συγκεκριμένος που πάει να πάρει την αναρρωτική, άρα αυτά σε κάνουν να ψάξεις περισσότερο την υπόθεση. -Και τελικά δίνεται μια αναρρωτική 30 ημερών ενώ συνήθως οι άδειες αρχικά είναι λίγων ημερών και γίνεται επανεξέταση». «Ο διευθυντής, εγώ δε θα το έλεγα, αλλά ο ίδιος βγήκε και έκανε δήλωση στην ΕΡΤ και προκύπτει η ταυτότητά του. Από την ταυτότητά του προκύπτει ότι είναι και υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ» πρόσθεσε ο κ. Πλεύρης. Παράλληλα, ο κύριος Πλεύρης τόνισε ότι όταν πήγε ο επιθεωρητής να δηλώσει το πρόβλημα υγείας του, «ήταν γνωστό ότι έχει γίνει ένα μοιραίο δυστύχημα με δεκάδες νεκρούς. Άρα δεν γίνεται μια γνωμάτευση σε ουδέτερο χρόνο. Αν την έχουν δώσει χωρίς να κάνουν καμία εξέταση, θα λογοδοτήσουν γιατί αυτό ενέχει μια τρομακτική ηθική απαξία να δίνεται μια βεβαίωση σε έναν άνθρωπο, αν αυτή δεν έχει δοθεί με τους ιατρικούς κανόνες, ενώ θρηνούμε δεκάδες ανθρώπους». Ειδήσεις σήμερα: Θρήνος στην κηδεία του αστυνομικού που σκοτώθηκε μαζί με τον 15χρονο γιο του στα Τέμπη Αποκάλυψη: Γνώριζαν από το 2017 ότι τα τρένα πάνε στα τυφλά – «Δεν προχωράτε τις συμβάσεις λόγω διαπλοκής…» Γιατρός φέρεται να έδωσε την αναρρωτική άδεια στον επιθεωρητή Λάρισας χωρίς να τον εξετάσει

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )