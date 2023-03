Πυρετός συσκέψεων στο Μαξίμου – Έρχονται ανακοινώσεις Γεραπετρίτη για τα τρένα Ο υπουργός Επικρατείας και Μεταφορών θα βρεθεί το πρωί στο κέντρο Τηλεδιοίκησης της Θεσσαλονίκης Γιώργος Ευγενίδης 07.03.2023, 06:30 Με τον πολιτικό σχεδιασμό της κυβέρνησης να έχει πλήρως ανατραπεί και όλους τους συνεργάτες του πρωθυπουργού να ομολογούν ότι ο χρόνος των εκλογών πάει πιο πίσω, ακόμα και αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους έχει πει ότι θα τους ενημερώσει για την απόφασή του σε λίγες μέρες, η καθημερινότητα στην κυβερνητική έδρα θυμίζει ένα war room με αλλεπάλληλες εσωτερικές συσκέψεις. Μια τέτοια θα είναι και η σημερινή μέρα, με τον πρωθυπουργό να έχει ακυρώσει, ουσιαστικά, όλο το πρόγραμμά του και να αναλαμβάνει ad hoc πρωτοβουλίες, όπως έκανε χθες με την επιστολή του στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο ή το τηλεφώνημα στην πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ζητώντας τεχνική συνδρομή για τους σιδηροδρόμους από την Ευρώπη. Σε μια από τις πρωινές συσκέψεις που θα συμμετάσχει, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης θα γίνει μια συνολική επισκόπηση των μέτρων ασφαλείας για τις θαλάσσιες, αλλά και τις αεροπορικές μεταφορές, καθώς το δυστύχημα στα Τέμπη έχει χτυπήσει δυνατά «καμπανάκια» για όλο το φάσμα των μεταφορών. Την ίδια ώρα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα επιστρέψει αύριο από την αυτοψία του σε Λάρισα και Θεσσαλονίκη. Σήμερα το πρωί, ο υπουργός Επικρατείας και Μεταφορών θα βρεθεί στο κέντρο Τηλεδιοίκησης της Θεσσαλονίκης, όπου ήταν προγραμματισμένο να πάει κανονικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη Τετάρτη. Χθες, ο κ. Γεραπετρίτης έλαβε μέρος σε απολογιστική σύσκεψη στην περιφέρεια, επισκέφθηκε το σημείο της τραγωδίας, αλλά και το νοσοκομείο της Λάρισας, ενώ έκανε αυτοψία και στον σταθμό της Λάρισας, όπου άκουσε όλα τα προβλήματα και τις παθογένειες που υπάρχουν από εν ενεργεία σταθμάρχες, πάνω από τον πίνακα της τηλεματικής. Ο κ. Γεραπετρίτης, πάντως, δεν θα επιστρέψει στο υπουργείο Υποδομών, αλλά στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα τα πει το απόγευμα και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ενόψει της αυριανής του συνέντευξης Τύπου που έχει προγραμματιστεί στο υπουργείο για τις 11:00. Αποφάσεις και Υπουργικό Στην πραγματικότητα, ο κ. Γεραπετρίτης θα δώσει «στίγμα» για το πόρισμα της επιτροπής των εμπειρογνωμόνων που συνεδρίασε για πρώτη φορά χθες, ενώ θα δώσει και απαντήσεις για την επίμαχη σύμβαση 717 που είχε μετατραπεί στο…γεφύρι της Άρτας. Παράλληλα, ο υπουργός αναμένεται να ανακοινώσει και ορισμένα έκτακτα μέτρα για τα τρένα: στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα πρέπει να αναμένεται η διακοπή της κίνησης των επιβατηγών τρένων για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, έως ότου θεσπιστούν κάποιες επιπρόσθετες δικλείδες ασφαλείας, μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο της τηλεδιοίκησης. Έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο για διπλή βάρδια σταθμάρχη χωρίς εξαιρέσεις, η επαναφορά του συντονιστικού κέντρου στην Καρόλου, ίσως και με τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά και η μείωση της ροής των δρομολογίων, όταν επαναλειτουργήσει η γραμμή. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο θέσπισης μιας επιτροπής εσωτερικού ελέγχου εντός του ΟΣΕ, ο οποίος εμφανίζεται απολύτως απορρυθμισμένος. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σήμερα. Μέσα σε αυτό το κλίμα θα συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο την Πέμπτη, με βασικό θέμα τις εξελίξεις μετά την τραγωδία. Ο κ. ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει το στίγμα του για τυχόν νέες πρωτοβουλίες, ενώ ο κ. Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τα μέλη της κυβέρνησης για τα όσα έχουν γίνει ως εκείνη την ώρα. Και, βεβαίως, μετά θα ακολουθήσει μια ανοιχτή, αλλά δύσκολη συζήτηση και για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης, η οποία, όσο ξεπερνά το αρχικό μούδιασμα, θα επιχειρήσει να ξαναβρεί βηματισμό. Ειδήσεις σήμερα: Εκλογές 2023: Αποκλείστηκε ο Απρίλιος, πιθανότερες ημερομηνίες η 21η Μαΐου και η 2α Ιουλίου Τραγωδία στα Τέμπη: Σίγουρα δεν έδωσα εντολή να μπει το τρένο στη γραμμή ανόδου για Θεσσαλονίκη, είπε ο μοιραίος σταθμάρχης Survivor All Star: Χαμός στο συμβούλιο με Ελευθερίου και Μαρτίκα, στον τάκο μαζί τους και η Ευρυδίκη – Δείτε βίντεο Γιώργος Ευγενίδης 07.03.2023, 06:30 BEST OF NETWORK 06.03.2023, 18:06 06.03.2023, 17:44 06.03.2023, 15:50 06.03.2023, 19:18 06.03.2023, 19:42 05.03.2023, 13:50

