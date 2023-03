ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 07.03.2023, 17:09 ΣΥΡΙΖΑ για Ντογιάκο: Ελπίζουμε να διατάξει αντίστοιχες έρευνες για τα 11 σιδηροδρομικά ατυχήματα από το 2020 «Ασφαλώς και να γίνει» η έρευνα για το δυστύχημα στο Άδενδρο το 2017 αναφέρει η Κουμουνδούρου «Οι έρευνες της Δικαιοσύνης πρέπει να ρίξουν φως στην αλήθεια που αναζητούν αυτή τη στιγμή τα θύματα, οι οικογένειές τους και η ελληνική κοινωνία», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε ανακοίνωση του. Αφού επισημαίνει ότι «ο κ. Ντογιάκος διέταξε έρευνα για το δυστύχημα του 2017 στο ‘Αδενδρο», τονίζει ότι «ασφαλώς και να γίνει», για να σχολιάσει: «Ελπίζουμε να επιδείξει την ίδια επιμέλεια και να διατάξει αντίστοιχες έρευνες και για τα 11 σιδηροδρομικά ατυχήματα από το 2020 έως το 2023». Ταυτόχρονα, ο ΣΥΡΙΖΑ διερωτάται «γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει μεριμνήσει προκειμένου να γίνουν επιτόπιες έρευνες στα γραφεία στην Αθήνα του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ και της εταιρίας Hellenic Train προκειμένου να κατασχεθεί κάθε έγγραφο, αλληλογραφία, εξώδικο, ηχογραφημένες συνομιλίες και κάθε στοιχείο που είναι κρίσιμο για την αποκάλυψη της αλήθειας». «Τώρα, όχι 6 χρόνια μετά», σχολιάζει καταληκτικά. Ειδήσεις σήμερα: Όλη η απολογία του σταθμάρχη: Τα ρίχνει στο «κλειδί» και στον μηχανοδηγό που δεν τον… ρώτησε Νεκρό βρέφος 47 ημερών στη Θεσσαλονίκη – Έπεσε από τα χέρια του πατέρα του Γεωργιάδης κατά Κανάκη: Αντί να κρύβεται από ντροπή για την υπόθεση Παναγιωτόπουλου το παίζει τιμητής των πάντων BEST OF NETWORK 07.03.2023, 15:17 07.03.2023, 19:08 07.03.2023, 11:00 07.03.2023, 19:39 07.03.2023, 19:38 07.03.2023, 18:53

