Σύγκρουση τρένων – Γεωργιάδης: Στη Λάρισα λειτουργούσε τηλεδιοίκηση «Παραλάβαμε μια παγωμένη σύμβαση» δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης – Τι είπε για την τοποθέτηση του σταθμάρχη και την αναρρωτική στον επιθεωρητή Στο σύστημα της τηλεδιοίκησης, στην τοποθέτηση και στα λάθη του σταθμάρχη όπως και στην αναρρωτική που δόθηκε στον επιθεωρητή, εστίασε ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ. «Στη Λάρισα λειτουργούσε τηλεδιοίκηση» ξεκαθαρίζει ο υπουργός, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του ΟΣΕ ότι ο σταθμάρχης μπορεί να παρακολουθεί τους συρμούς ως και 5 χιλιόμετρα μετά τη Λάρισα. Αναφερόμενος στα τρία λάθη του προφυλακισμένου σταθμάρχη, που προέβη νωρίτερα σε ωμή παραδοχή για την λάθος κατεύθυνση του τρένου κατά τη μαραθώνια απολογία του, ο κ.Γεωργιάδης τόνισε αρχικά ότι ο 59χρονος «αποφάσισε να το πάει χειροκίνητα» και ότι ενώ το «λαμπάκι ήταν επί 12,5 λεπτά αναμμένο, δεν το είδε». «Είχε και τον πίνακα που ενώ λειτουργούσε δεν τον είδε» συμπλήρωσε ο υπουργός Ανάπτυξης αναφερόμενος στο τρίτο λάθος. «Έχουμε αναλάβει το μερίδιο που μας αναλογεί» δήλωσε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του και υπογράμμισε: «Παραλάβαμε μια παγωμένη σύμβαση». Όσον αφορά στην πρόσληψη και τοποθέτηση του σταθμάρχη, ο υπουργός σημείωσε τα εξής: «Προσελήφθη μέσα από τη διαδικασία του πίνακα κινητικότητας». Ωστόσο, επισήμανε ότι ήταν «άπειρος» και ότι «συνδικαλιστής του ΠΑΣΟΚ τον τοποθέτησε στη Λάρισα». Μετά τη δήλωση του υπουργού Υγείας, Θάνου Πλεύρη, ότι υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ήταν ο γιατρός που έδωσε στον επιθεωρητή την αναρρωτική και ο κ.Γεωργιάδης τόνισε ότι ο συγκεκριμένος υποψήφιος έδωσε για «ένα μήνα αναρρωτική στον επιθεωρητή για να καταλαγιάσει η υπόθεση».

