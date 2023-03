Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: Απαντήσεις για την τριετή αναβολή εγκατάστασης του συστήματος ERTMS στην Ελλάδα ζητά το ΠΑΣΟΚ από την ΕΕ

Το μεγάλο «γιατί» για τα αιτία του δυστυχήματος στα Τεμπη, που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους αναζητά το ΠΑΣΟΚ. Από την πρώτη στιγμή, τα στελέχη του κόμματος υπογράμμιζαν ότι δεν είναι δυνατόν εν έτει 2023 να κρέμονται τόσες ανθρώπινες ζωές από το λάθος ενός ανθρώπου υπογραμμίζοντας ότι για αυτήν την τραγωδία υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Στο πλαίσιο αναζήτησης των πραγματικών αιτιών, ο Νίκος Ανδρουλακης θέτει τρεις ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους εθνικούς σιδηροδρόμους. Η Χαριλάου Τρικούπη, επικαλείται στοιχεία της έκθεσης για την Ασφάλεια και Διαλειτουργικότητα Σιδηροδρόμων στην ΕΕ του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) που αναφέρουν ότι η Ελλάδα, ήταν σταθερά πρώτη στο δείκτη θνησιμότητας ανά σιδηροδρομικά χιλιόμετρα. Επιπλέον, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ, ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/6 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2017, προβλέπει την εγκατάσταση και ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας ERTMS στην Ελλάδα και την ολοκλήρωση του έργου στο σημείο του δυστυχήματος των Τεμπών, ήδη από το 2020 (στο τμήμα Δομοκός – Θεσσαλονίκη). Σύμφωνα όμως με δημοσιεύματα, τονίζει το ΠΑΣΟΚ, η Ελλάδα ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2022 και έλαβε τριετή παράταση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητά απαντήσεις από την επιτροπή, για τους λόγους τους οποίους επικαλέστηκε η Ελληνική κυβέρνηση για να αιτηθεί την τριετή καθυστέρηση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχθηκε το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης ενώ η Ελλάδα έχει την υψηλότερη θνησιμότητα ανά σιδηροδρομικά χιλιόμετρα βάσει των εκθέσεων του ERA. Και τέλος, τι έργα για την ενίσχυση της ασφάλειας στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο έχουν χρηματοδοτηθεί από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, πότε έπρεπε να ολοκληρωθούν και σε ποιο στάδιο βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Σημειώνεται πως ο προεδρος του ΠΑΣΟΚ, είχε σύσκεψη χθες το μεσημέρι με με ειδικούς στην ασφάλεια των σιδηροδρομικών. «Σε αυτό το τραγικό γεγονός αποτυπώνεται η αδυναμία του κράτους μας να δημιουργήσει ασφαλείς μεταφορές με τροχήλατα μέσα, τα όποια στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι στην πρωτοπορία όντας τα πιο οικολογικά» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης επισημαίνοντας τις μεγάλες επενδύσεις από τα ευρωπαϊκά ταμεία και ιδιαίτερα το Ταμείο Ανάκαμψης, που κάνουν άλλα κράτη. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και οι ειδικοί κατέληξαν σε ένα πλέγμα άμεσων προτάσεων. Συγκεκριμένα: – Άμεση εγκατάσταση φωτοσήμανσης στο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου Λάρισα-Θεσσαλονίκη – Ενίσχυση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού με αξιοκρατικές διαδικασίες – Αναδιάταξη όλου του πλέγματος οργάνωσης των σιδηροδρόμων σε νέα υγιή βάση – Απευθείας επικοινωνία και συνεργασία ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ – Περιφρούρηση της περιουσίας του ΟΣΕ από δολιοφθορές ή βανδαλισμούς. Ειδήσεις σήμερα: Όλη η απολογία του σταθμάρχη: Τα ρίχνει στο «κλειδί» και στον μηχανοδηγό που δεν τον… ρώτησε Νεκρό βρέφος 47 ημερών στη Θεσσαλονίκη – Έπεσε από τα χέρια του πατέρα του Γεωργιάδης κατά Κανάκη: Αντί να κρύβεται από ντροπή για την υπόθεση Παναγιωτόπουλου το παίζει τιμητής των πάντων

