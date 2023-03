Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: Εκτός ψηφοδελτίων ΠΑΣΟΚ στη Μαγνησία μετά την ΕΔΕ ο γιατρός Νικόλαος Χαυτούρας

Εκτος των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στη Μαγνησία τίθεται ο γιατρός και Διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου Βόλου, Νικόλαος Χαυτούρας, μετά το πόρισμα της ΕΔΕ, που διενεργήθηκε και η οποία έδειξε πως ο επιθεωρητής του σταθμάρχη Λάρισας, πήρε 30ήμερη αναρρωτική άδεια χωρίς καν να υποβληθεί σε εξετάσεις, δεν προσήλθε στα επείγοντα, δεν είχε ραντεβού και πηγαίνοντας στο νοσοκομείο ζήτησε μόνο τον διευθυντή της κλινικής για να μπορέσει να του δώσει την άδεια. Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ αναφέρει: «Μετά το πόρισμα της ΕΔΕ, ο γιατρός Νικόλαος Χαυτούρας τίθεται έκτος των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στη Μαγνησία. Η ενέργεια αυτή γίνεται για λόγους αρχής και πολιτικού ήθους, μολονότι πρόκειται για παρατυπία που δεν σχετίζεται άμεσα με την τραγωδία και δεν παρακωλύει κατ’ ουδένα τρόπο τη δικαστική και πειθαρχική έρευνα. Επισημαίνουμε, ωστόσο, ότι μας προκαλεί αλγεινή εντύπωση η παραμονή στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας του πολιτικά υπεύθυνου για την πολύνεκρη τραγωδία Κώστα Καραμανλή, ο οποίος οκτώ μέρες πριν το δυστύχημα διαβεβαίωνε δημόσια στη Βουλή για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Την περιφρονητική αυτή στάση απέναντι στους θεσμούς και τη διαφάνεια υιοθέτησε άλλωστε και ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρώντας στα ψηφοδέλτιά του τον ομόφωνα καταδικασμένο από το Ειδικό Δικαστήριο, Νίκο Παππά. Είναι σαφές ποιοι εκπροσωπούν ένα νέο πολιτικό ήθος αντιμετωπίζοντας ριζικά παθογένειες και ποιοι για ασύγκριτα βαρύτερες πράξεις που πλήττουν ευθέως το δημόσιο συμφέρον, δεν κάνουν τίποτα αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος τους και καλύπτοντας εγκληματικές ευθύνες». Δεν έδωσα εντολή για την αναρρωτική, είπε ο Χαυτούρας Ο κ. Νίκος Χαυτούρας μιλώντας χθες στην ΕΡΤ επιβεβαίωσε ότι ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησε ο επιθεωρητής του ΟΣΕ για να λάβει την αναρρωτική άδεια, μετά το τραγικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε 57 άτομα. Ωστόσο, διέψευσε ότι έδωσε εντολή για την αναρρωτική, ενώ επέμενε ότι η αναρρωτική δεν φέρει το όνομά του. Ο διευθυντής της Νευροχειρουργικής επιμένει ότι ο επιθεωρητής εξετάστηκε από τον γιατρό που έκανε εκείνη την ώρα ιατρείο και ότι όλα είναι στο πλαίσιο της ιατρικής δεοντολογίας. Το ερώτημα που προκύπτει, ωστόσο, είναι για ποιο λόγο ο κ. Χαυτούρας δεν παρέπεμψε τον επιθεωρητή στο ΤΕΠ για να εξεταστεί από τους αρμοδίους γιατρούς, όπως προβλέπεται, ώστε να μην υπάρχουν υπόνοιες ότι η άδεια που χορηγήθηκε ήταν από το «παράθυρο», δίχως να υπάρχει ουσιαστικός λόγος. Παράλληλα, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT, ανέφερε πως είναι πολιτικός στόχος. Όπως υποστήριξε, ακολούθησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες, είδε τον ασθενή, χωρίς όμως να γνωρίζει ότι βρίσκονταν σε επιτελικό πόστο και επειδή δεν είχε εξωτερικά ιατρεία ενημέρωσε τον συνάδελφό του γιατρό. «Είδα έναν συμπολίτη μας που ήταν όντως σε άσχημη κατάσταση και παραπονιόταν για πόνους στη μέση και στα κάτω άκρα» τόνισε. Δείτε το βίντεο από τις δηλώσεις του Ειδήσεις σήμερα: Η απολογία του σταθμάρχη: Δεν θυμάμαι τι έγινε – Εικάζω ότι το κλειδί κούμπωσε στιγμιαία Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: «Ήταν λίγο επιπόλαιος» λέει για τον σταθμάρχη Λάρισας ο συνάδελφός του από τα Παλαιοφάρσαλα Σύγκρουση τρένων: Ο επιθεωρητής του ΟΣΕ πήγε στα Τέμπη, είδε «εκατόμβη» και… εξαφανίστηκε

