Σύγκρουση τρένων στη Λάρισα – Οικονόμου για τα ηχητικά μετά την τραγωδία: «Ανατριχιαστικά, απίστευτα»

Τα ηχητικά ντοκουμέντα που αποκάλυψε το thetimes|-.gr σχετικά με τους διαλόγους του μοιραίου σταθμάρχη με τους συναδέλφους αμέσως μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, τονίζοντας πως είναι «ανατριχιαστικά, απίστευτα αυτά που ακούσαμε». Σε εμφάνισή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στις νέες αποκαλύψεις σημειώνοντας πως από αυτά αναδεικνύεται με τον μέγιστο τρόπο ένα κομμάτι από τα αίτια του δυστυχήματος. Δείτε βίντεο: Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cr0d7j0sde35) Στην συνέχεια αναφερόμενος στην σύσταση της ανεξάρτητης επιτροπής για την διερεύνηση του περιστατικού αλλά και για όλα όσα έχουν γίνει και δεν έχουν γίνει στους σιδηροδρόμους τα προηγούμενα χρόνια, είπε πως τα συμπεράσματά της θα συμπληρώσουν την έρευνα της Δικαιοσύνης και δεν θα την υποκαταστήσουν. Μιλώντας δε για την επιστολή του πρωθυπουργού στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Ισίδωρο Ντογιακο, σημείωσε πως ο κ. Μητσοτάκης είπε το αυτονόητο, δηλαδή να τρέξει η έρευνα με γρήγορους ρυθμούς και να εξεταστούν όλα, έτσι ώστε να βγουν όλα στο φως, δηλαδή το τι συνέβη, οι συμβάσεις οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί, τα έργα που δεν έχουν προχωρήσει κ.α. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Οικονόμου είπε πως ο τέως υπουργός Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας την ευθύνη, σημειώνοντας δε πως ο ίδιος θα έχει αναθεωρήσει τις θέσεις του σχετικά με αυτά τα ζητήματα. «Η παραίτησή του σημαίνει και μία ανάληψη της ευθύνης αυτού του ελλείμματος ενημέρωσης και γνώσης που υπήρχε, γύρω από το τι ίσχυε στον ΟΣΕ», είπε ο κ. Οικονόμου. Ο κ. Οικονόμου σημείωσε πως από την τραγωδία αναδείχθηκαν δύο ζητήματα, πως η τεχνολογική πρόοδος η οποία δεν είχε επιτευχθεί και θα είχε σε έναν βαθμό αποτρέψει την τραγωδία καθώς και η διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού, που έφερε μεταξύ άλλων έναν άνθρωπο δίχως εμπειρία σε μία θέση ευθύνης. Μιλώντας για το ενδεχόμενο να είναι ξανά υποψήφιος ο Κώστας Καραμανλής στις εκλογές, ο κ. Οικονόμου είπε πως αυτό θα είναι κάτι που αφορά τους ψηφοφόρους του που θα αποφασίσουν αν θα τον ψηφίσουν. «Προτεραιότητά μας είναι να δοθούν απαντήσεις στην κοινωνία και να γίνουν ουσιαστικές δράσεις έτσι ώστε να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση». Παράλληλα ο κ. Οικονόμου είπε πως οι συγγενείς θα αποζημιωθούν όπως πρέπει. Μιλώντας για το ανθρώπινο δυναμικό, σημείωσε πως με πράξη υπουργικού συμβουλίου είχαν εγκριθεί προσλήψεις και πως εκκρεμούσαν 58 προσλήψεις σταθμαρχών οι οποίες είχαν εγκριθεί από τον ΑΣΕΠ, κάτι που υποδεικνύει και τις χρόνιες καθυστερήσεις του αδιάβλητου συστήματος του ΑΣΕΠ. Ειδήσεις σήμερα: Νέα ηχητικά ντοκουμέντα για την τραγωδία στα Τέμπη: «Βασίλη, τι έγινε; Πρέπει να έγινε τράκα» Σύγκρουση τρένων: To πόρισμα της ΕΔΕ στο Νοσοκομείο Βόλου για την αναρρωτική στον επιθεωρητή του ΟΣΕ Πόλεμος στην Ουκρανία: Η αποκτήνωση Ρώσων στρατιωτών που δολοφονούν εν ψυχρώ Ουκρανό αιχμάλωτο

