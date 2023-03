ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 07.03.2023, 17:09 Σύγκρουση τρένων: Σύσκεψη στο Μαξίμου ενόψει των αυριανών ανακοινώσεων από τον Γεραπετρίτη Ο υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για θέματα Υποδομών και Μεταφορών επέστρεψε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη όπου και επισκέφτηκε το κέντρο Τηλεδιοίκησης Τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν την αυριανή ενημέρωση από τον υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργο Γεραπετρίτη, συζήτησε το κυβερνητικό επιτελείο σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (7/3) στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Γεραπετρίτης επέστρεψε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη όπου και επισκέφτηκε το κέντρο Τηλεδιοίκησης ενώ είχε και σύσκεψη με συνεργάτες του στο υπουργείο Υποδομών. Λίγο εργότερα βρέθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αυριανή συνέντευξη Τύπο του ο κ. Γεραπετρίτης θα αναφερθεί στο πώς θα επαναλειτουργήσουν τα τρένα το επόμενο διάστημα αλλά και ποιες αλλαγές θα γίνουν συνολικά στον ΟΣΕ. Την ίδια ώρα, μιλώντας στο ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, αναφερόμενος στην επιστολή του πρωθυπουργού στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Ισίδωρο Ντογιακο, σημείωσε πως ο κ. Μητσοτάκης είπε το αυτονόητο, να τρέξει η έρευνα για το δυστύχημα στα Τέμπη με γρήγορους ρυθμούς και να εξεταστούν όλα, έτσι ώστε να βγουν όλα στο φως, δηλαδή το τι συνέβη, οι συμβάσεις οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί, τα έργα που δεν έχουν προχωρήσει. Ειδήσεις σήμερα: Νέα ηχητικά ντοκουμέντα για την τραγωδία στα Τέμπη: «Βασίλη, τι έγινε; Πρέπει να έγινε τράκα» Σύγκρουση τρένων: To πόρισμα της ΕΔΕ στο Νοσοκομείο Βόλου για την αναρρωτική στον επιθεωρητή του ΟΣΕ Πόλεμος στην Ουκρανία: Η αποκτήνωση Ρώσων στρατιωτών που δολοφονούν εν ψυχρώ Ουκρανό αιχμάλωτο BEST OF NETWORK 07.03.2023, 15:17 07.03.2023, 19:08 07.03.2023, 11:00 07.03.2023, 19:39 07.03.2023, 19:38 07.03.2023, 18:53

