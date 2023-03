Σύγκρουση τρένων – Τσιάρας: Θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για να αποδοθεί Δικαιοσύνη

Είναι δεδομένη η βούληση της κυβέρνησης να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα, προκειμένου να αποδοθεί η Δικαιοσύνη και να φτάσουμε στο τέλος της εξιχνίασης της υπόθεσης, με πραγματική απόδοση ευθυνών, τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στην ολομέλεια της Βουλής με αφορμή το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν από την πλευρά της, προκειμένου να στηρίξει και να ανακουφίσει τις οικογένειες όλων των αδικοχαμένων θυμάτων. Σχολιάζοντας τη συζήτηση που γίνεται «και που πολλές φορές βάζει σε αμφισβήτηση τους θεσμούς της Δημοκρατίας και της Πολιτείας», είπε ότι «δεν κάνει καλό σε κανένα». Όπως είπε χαρακτηριστικά, η Δικαιοσύνη έχει επιληφθεί από την πρώτη στιγμή για το τραγικό γεγονός, με την πρωτοβουλία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την ανάθεση της υπόθεσης στον έμπειρο εισαγγελέα, προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας και με μια σειρά πρωτοβουλιών, που δείχνει ότι η πρόθεση και προσπάθεια γίνεται στην κατεύθυνση να εξιχνιαστεί κάθε ευθύνη, που μπορεί ή πρέπει να αποδοθεί. «Προφανώς, το δυστύχημα δεν το χωρά το μυαλό μας και δεν μπορούμε να το αποδεχθούμε. Αλλά η προσπάθεια που γίνεται, όχι μόνο από τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, αλλά και από τους επιτελείς δικαστικούς, για να υπάρξει το ταχύτερο δυνατό η εξιχνίαση της υπόθεσης, πρέπει να αναγνωριστεί από όλους και να διαφυλαχθεί με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο, για να φτάσουμε στο τέλος της εξιχνίασης», τόνισε ο κ. Τσιάρας. Η προσωπική εμπειρία Σε πιο προσωπικό τόνο, ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι μόνο όσοι έχουν βιωματική εμπειρία μπορούν να καταλάβουν τον ανείπωτο πόνο των οικογενειών. Θεωρώ τον εαυτό μου ένα από αυτούς, μιας και η μοναδική μου αδερφή έχασε τη ζωή της σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, αρκετά χρόνια πριν, 500 μ. από το σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος ανέφερε ο κ. Τσιάρας. Όπως είπε, είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσει ο καθείς την ψυχολογία, την οδύνη, την απόγνωση των οικογενειών όλων αυτών των νέων παιδιών. Ο χρόνος θα βοηθήσει, αλλά δημιουργεί υποχρεώσεις σε εμάς, στην πολιτεία, όχι μόνο απέναντι στη μνήμη των παιδιών ή στον πόνο των γονιών, αλλά απέναντι στην ελάχιστη υποχρέωση μας, τέτοια γεγονότα, όχι μόνο να μην επαναληφθούν, αλλά να εξιχνιαστούν έως τέλους». Κλείνοντας την παρέμβασή του για το σιδηροδρομικό δυστύχημα, ο κ. Τσιάρας είπε ότι η συζήτηση και θα ενταθεί και θα δημιουργήσει χώρο, προκειμένου να εκφραστούν απόψεις, που πολλές φορές δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, ωστόσο, μέσα από την οργή και το θυμό, που ομολογουμένως υπάρχει σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας, θα βρουν ενδεχομένως ευήκοα ώτα. Τόνισε ωστόσο ότι «έχει σημασία να μείνει η πατρίδα και η κοινωνία όρθια, και να συνεχίσει τη σωστή πορεία [..] Η προσπάθεια που πρέπει να γίνει από όλους μας, στη μνήμη των θυμάτων και του σεβασμού στις οικογένειες, που ζουν στο θυμό την οδύνη και τη θλίψη, είναι να κάνουμε ότι δυνατό, και να εξιχνιαστεί ο λόγος και τα αίτια του δυστυχήματος, και να φροντίσουμε να κάνουμε ότι δυνατό να μη επαναληφθεί ποτέ». Η τοποθέτηση του κ. Τσιάρα έγινε στο πλαίσιο συζήτησης στην ολομέλεια, του νομοσχεδίου με τίτλο «Αναδιάταξη περιφερειών και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οργάνωση της τηλεματικής συνεδρίασης, μετατροπή μεταβατικών εδρών και ίδρυση δικαστικών γραφείων τηλεματικής – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης». Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό από την πλειοψηφία των βουλευτών της ΝΔ. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ απείχαν, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής δήλωσε «παρών», ενώ ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ25 ψήφισαν «όχι». Δεκτές έγιναν επίσης οι τροπολογίες που προβλέπουν – μεταξύ άλλων – (1) ότι ορίζονται ως ανεκχώρητα και ακατάσχετα, στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, τα έξοδα κηδείας προσώπων, που κηδεύονται δημοσία δαπάνη, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα (σκοπείται η έγκαιρη κάλυψη της συγκεκριμένης δαπάνης, δηλαδή των εξόδων κηδείας των προσώπων που κηδεύονται δημοσία δαπάνη, δίχως φορολογικά ή άλλα προσκόμματα, προκειμένου να αποδοθεί ο ελάχιστος φόρος τιμής στις κατηγορίες των προσώπων που ορίζονται στον ν. 409/1976 (Α’ 209) και τις οικογένειές τους), και (2) ότι ο πίνακας με τα αναλυτικά αποτελέσματα της σταυροδοσίας των υποψηφίων κοινοποιείται και στον Άρειο Πάγο (επιδιώκεται η άμεση ενημέρωση και του Αρείου Πάγου για το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας, καθώς και η έγκαιρη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αυτής). Ειδήσεις σήμερα: Όλη η απολογία του σταθμάρχη: Τα ρίχνει στο «κλειδί» και στον μηχανοδηγό που δεν τον… ρώτησε Νεκρό βρέφος 47 ημερών στη Θεσσαλονίκη – Έπεσε από τα χέρια του πατέρα του Γεωργιάδης κατά Κανάκη: Αντί να κρύβεται από ντροπή για την υπόθεση Παναγιωτόπουλου το παίζει τιμητής των πάντων

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )