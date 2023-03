Τασούλας για Τέμπη: Η Βουλή οφείλει να προχωρήσει σε απόδοση ευθυνών και διόρθωση των λαθών Ενός λεπτού σιγή στη Βουλή προς τιμή των θυμάτων της τραγωδίας Πρωτοβουλίες για αναζήτηση των ευθυνών που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, αλλά και για προτάσεις που θα διορθώσουν τα κενά ασφάλειας στο σιδηροδρομικό δίκτυο προανήγγειλε ο Πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας. Ανοίγοντας τις εργασίες τις ολομέλειας του κοινοβουλίου και πριν καλέσει την εθνική αντιπροσωπεία σε ενός λεπτού σιγή προς τιμή των θυμάτων της τραγωδίας, ο κ. Τασούλας είπε ότι η Βουλή, παράλληλα με την εκτελεστική και δικαστική εξουσία, οφείλει «ψύχραιμα και νηφάλια» να προχωρήσει σε «διάγνωση» των αιτιών που οδήγησαν στο δυστύχημα, σε «απόδοση ευθυνών» και σε «διόρθωση των λαθών». «Εφριξεν η γη και ουρανός εκρύβη για δεκάδες οικογένειες, οικείους, δεκάδες τραγικά και βίαια νεκρούς ενός απίστευτου, ανείπωτου, αμείλικτου δυστυχήματος. Η Βουλή των Ελλήνων όπως όλος ο Ελληνισμός επισήμως πένθησε αλλά και ουσιαστικά συνεχίζει η βαριά ψυχολογική διαδικασία στις ψυχές και το μυαλό όλων μας Υπάρχουν στιγμές και γεγονότα το σπαρακτικό μέγεθος των οποίων δεν μπορούμε άμεσα να το αντικρίσουμε και να το διαχειριστούμε. Γι αυτό και ο σεβασμός όσων μαρτύρησαν το καταραμένο βράδυ στα Τέμπη είναι πρώτο και έσχατο καθήκον όλων μας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αντικρίζει κάποιος τις τραγωδίες. Τους ξέρουμε και έχουμε συμπεριφερθεί με αυτούς τους τρόπους στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή μας κάνει το γεγονός ακόμα και να παραλύουμε. Δεν υπερβάλω. Λέω αυτό που νιώθουμε όλοι. Η Βουλή των Ελλήνων, η νομοθετική εξουσία δίπλα στην εκτελεστική και δικαστική οφείλει τώρα πέρα του σπαραγμού να κάνει το χρέος της απέναντι στο χάσμα που άνοιξε το γεγονός εκείνης της βραδιάς. Έχουμε επιλογές. Αυτό που προέχει είναι η διάγνωση, απόδοση ευθύνης και με κεφαλαία γράμματα η διόρθωση. Ο τρόπος για να γίνει είναι γνωστός και η Βουλή σε αυτό το κάλεσμα των καιρών, το σπαρακτικό κάλεσμα για διάγνωση και διόρθωση θα κληθεί να παίξει το δικό της ρόλο και να αναλάβει τις δικές της ευθύνες που υπάρχουν και πριν και τώρα και μελλοντικά. Οι ευθύνες για διόρθωση θα περάσουν και από εδώ μέσα», είπε ο κ. Τασούλας για να προσθέσει «Θα περάσει από τις επιτροπές και την ολομέλεια και κυρίως από την συνείδηση του καθένα μας. Η ταπεινή γνώμη μου αυτή τη στιγμή είναι ότι πέρα από τους Θεσμούς, επιτροπές και Ολομέλεια, ο ύψιστος θεσμός για κάλεσμα διάγνωσης και διόρθωσης είναι η συνείδηση του καθενός μας. Μπορούμε να νιώσουμε και να δείξουμε ότι αυτή η τομή που έγινε στην ζωή του έθνους μας συγκλόνισε όλους. Παρακαλώ , καλώ και θέλω να ελπίζω να είμαι βέβαιος ότι ο ύπατος θεσμός διάγνωσης ευθύνης και διόρθωσης που είναι η συνείδηση όλων μας θα αντιληφθεί το χάσμα που άνοιξε σε σχέση με το χθες και θα συμβάλει σιγά σιγά και γόνιμα να καλυφθεί. Δεν τολμώ να πω ότι ποτέ ξανά δεν θα έχουμε τραγωδίες ιδίως όταν οι παράγοντες είναι πολλοί και πολύπλοκοι. Τολμώ να πω όμως ενώπιων σας να ελπίζω ότι το χάσμα που άνοιξε μέσα στις ψυχές όλων και κυρίως των οικογενειών θα γίνει αντιληπτό. Και το χάσμα στο τρίπτυχο που μας περιμένει και μας καλεί για διάγνωση ευθύνη και διόρθωση θα καταφέρουμε να το αντιμετωπίσουμε. Να ανταποκριθούμε. Το οφείλουμε στη μνήμη των ζωών που χάθηκαν βίαια και άδικα. Τα οφείλουμε στα δικά μας λάθη και το οφείλουμε στον όρκο που δώσαμε πριν λίγα χρόνια». Ειδήσεις σήμερα: Η απολογία του σταθμάρχη: Δεν θυμάμαι τι έγινε – Εικάζω ότι το κλειδί κούμπωσε στιγμιαία Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: «Ήταν λίγο επιπόλαιος» λέει για τον σταθμάρχη Λάρισας ο συνάδελφός του από τα Παλαιοφάρσαλα Σύγκρουση τρένων: Ο επιθεωρητής του ΟΣΕ πήγε στα Τέμπη, είδε «εκατόμβη» και… εξαφανίστηκε BEST OF NETWORK 06.03.2023, 18:06 07.03.2023, 07:20 06.03.2023, 15:50 07.03.2023, 11:14 07.03.2023, 11:13 06.03.2023, 08:10

