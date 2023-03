Το Προεδρείο της Ευρω-ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στην Αθήνα κατόπιν πρόσκλησης Ανδρουλάκη

Στην Αθήνα θα συνεδριάσει, Πέμπτη και Παρασκευή το Προεδρείο της Ευρω-ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη. «Εμείς οι Σοσιαλιστές και οι Δημοκράτες ερχόμαστε στην Αθήνα για να στηρίξουμε το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής στις προσπάθειές του να προωθήσει την κοινή μας ευρωπαϊκή ατζέντα, η οποία περιλαμβάνει τη μεταρρύθμιση της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, ώστε να μην υπάρξουν ποτέ ξανά τρόικες», δηλώνει η επικεφαλής των Σοσιαλιστών στο ευρωκοινοβούλιο, Iratxe García, εκφράζοντας ταυτόχρονα την αλληλεγγύη της στον ελληνικό λαό και σε όλους εκείνους που θρηνούν για τα θύματα αυτού «του δυστυχήματος στα Τέμπη, που δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ και που πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποτρέψουμε να συμβεί ξανά στο μέλλον κάτι παρόμοιο». Η επικεφαλής των σοσιαλιστών και δημοκρατών στο ευρωκοινοβούλιο αναφέρει επίσης στη δήλωσή της ότι Εμείς οι σοσιαλδημοκράτες: «Θέλουμε να δημιουργήσουμε νέες αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας για τους νέους ανθρώπους, ώστε να μη χρειάζεται να μεταναστεύσουν, θέλουμε να εξασφαλίσουμε οικονομικά προσιτή στέγαση και θέλουμε επίσης να προστατεύσουμε τη δημοκρατία από κάθε αυταρχικό νόμο που μπορεί να υπονομεύσει την ελευθερία του Τύπου ή το κράτος δικαίου, όπως είδαμε με τη σημερινή κυβέρνηση. Είναι καιρός για αλλαγή στην Ελλάδα και θέλουμε να αναδείξουμε πώς είμαστε μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση». Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχετικά με τη συνεδρίαση του Προεδρείου των Σοσιαλδημοκρατών στην Αθήνα σημειώνει ότι διεξάγεται «στη βαριά σκιά της ανείπωτης πολύνεκρης τραγωδίας στα Τέμπη που ανέδειξε την αδυναμία της πολιτείας να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών». Και ανακοινώνει ότι οι συζητήσεις του διημέρου αφορούν στα θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, όπως είναι η εργασιακή επισφάλεια των νέων, η ενεργειακή φτώχεια, η λειτουργία του κράτους δικαίου, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ανάγκη προστασίας της πρώτης κατοικίας των αδύναμων δανειοληπτών και η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους στέγασης. Την Πέμπτη θα ξεκινήσει συγκεκριμένα η ανοιχτή συνεδρίαση του Προεδρείου της Ευρω-ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για την κοινωνική κατοικία, την προστασία της πρώτης κατοικίας των αδύναμων δανειοληπτών και την εργασιακή επισφάλεια των νέων (Innovathens, Τεχνόπολη Γκάζι, ενώ την Παρασκευή το πρωί οι ευρωβουλευτές θα ξεναγηθούν στο Μουσείο της Ακρόπολης και θα ενημερωθούν για το διαχρονικό αίτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο. Ακολούθως θα λάβει χώρα κλειστή συνεδρίαση του Προεδρείου για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα με προσκεκλημένους ομιλητές τον Ευάγγελο Βενιζέλο, πρώην Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, πρώην Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καθώς και τους δημοσιογράφους Τάσο Τέλλογλου και Γιάννη Σουλιώτη. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, η συμπεριληπτικότητα και η ενεργειακή φτώχεια θα απασχολήσουν επίσης τις παράλληλες συνεδριάσεις των ευρωβουλευτών. Ειδήσεις σήμερα: Όλη η απολογία του σταθμάρχη: Τα ρίχνει στο «κλειδί» και στον μηχανοδηγό που δεν τον… ρώτησε Νεκρό βρέφος 47 ημερών στη Θεσσαλονίκη – Έπεσε από τα χέρια του πατέρα του Γεωργιάδης κατά Κανάκη: Αντί να κρύβεται από ντροπή για την υπόθεση Παναγιωτόπουλου το παίζει τιμητής των πάντων

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )