Τσαπανίδου: Εξοργιστικό το επιχείρημα ότι για όλα φταίνε οι άλλοι και ποτέ η κυβέρνηση «Για την κυβέρνηση φταίνε ο σταθμάρχης, η ρυθμιστική αρχή, οι προηγούμενες κυβερνήσεις», αναφέρει σε δήλωσή της η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ «Εξοργιστικό» χαρακτηρίζει η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Πόπη Τσαπανίδου το «επιχείρημα ότι για όλα φταίνε οι άλλοι και ποτέ η κυβέρνηση». «Το επιχείρημα ότι για όλα φταίνε οι άλλοι και ποτέ η κυβέρνηση, εκτός από εξοργιστικό είναι και ασέβεια προς τις οικογένειες των θυμάτων», αναφέρει σε δήλωσή της σχολάζοντας την κυβερνητική στάση στην τραγωδία στα Τέμπη. «Την ώρα που η ελληνική κοινωνία, οι νέοι άνθρωποι ζητούν απαντήσεις για την τραγωδία, για την κυβέρνηση φταίνε ο σταθμάρχης, η ρυθμιστική αρχή, οι προηγούμενες κυβερνήσεις…», αναφέρει. «Ο αρμόδιος υπουργός κ. Καραμανλής, – που άλλαξε τις συμβάσεις με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε βάρος του Δημοσίου και της ασφάλειας των σιδηροδρόμων- σαν να μη συνέβη τίποτα, θα είναι και πάλι υποψήφιος», προσθέτει. Ειδήσεις σήμερα: Η απολογία του σταθμάρχη: Δεν θυμάμαι τι έγινε – Εικάζω ότι το κλειδί κούμπωσε στιγμιαία Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: «Ήταν λίγο επιπόλαιος» λέει για τον σταθμάρχη Λάρισας ο συνάδελφός του από τα Παλαιοφάρσαλα Σύγκρουση τρένων: Ο επιθεωρητής του ΟΣΕ πήγε στα Τέμπη, είδε «εκατόμβη» και… εξαφανίστηκε BEST OF NETWORK 07.03.2023, 15:17 07.03.2023, 15:23 07.03.2023, 15:00 07.03.2023, 11:14 07.03.2023, 11:13 06.03.2023, 08:10

