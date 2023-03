Docandu και Nutricia ενώνουν τις δυνάμεις τους στη μάχη κατά της δυσθρεψίας

Με νέα καινοτόμα εφαρμογή ψηφιακής υγείας, η Docandu ενώνει τις δυνάμεις της με τη Νutricia, για τη διαχείριση της δυσθρεψίας, της άγνωστης νόσου η οποία προσβάλλει έως 1 στα 3 άτομα άνω των 65 ετών* και ακόμα περισσότερους ανθρώπους που πάσχουν από σοβαρές χρόνιες νόσους, όπως ο καρκίνος.

Τι είναι η δυσθρεψία;

H δυσθρεψία αποτελεί την κατάσταση στην οποία η πρόσληψη τροφής δεν επαρκεί να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες του ατόμου και συχνά περνάει απαρατήρητη. Η δυσθρεψία, μεταξύ άλλων, οδηγεί σε δυσκολία ανάρρωσης και επούλωσης τραυμάτων, περισσότερες επιπλοκές από χρόνιες νόσους όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, χειρότερη ποιότητα ζωής και τελικά λιγότερα χρόνια ζωής. Το σημαντικό είναι, όμως, ότι είναι μια κατάσταση η οποία είναι αναστρέψιμη, εφόσον αναγνωριστεί έγκαιρα και ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Δωρεάν η εφαρμογή στον πληθυσμό της χώρας

Η Docandu, με έντονο αίσθημα κοινωνικής προσφοράς, ανέπτυξε μία εφαρμογή ψηφιακής υγείας, ώστε να διευκολύνει την ορθή ενημέρωση αλλά και να μπορεί να λάβει εύκολα και γρήγορα, όποιος το επιθυμεί, μια αξιόπιστη ιατρική συμβουλή ως το πρώτο, αλλά πολύ σημαντικό, βήμα μιας ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας. Η εφαρμογή αυτή της Docandu, η οποία θα διατεθεί δωρεάν σε όλο τον ελληνικό πληθυσμό, έρχεται να ενισχύσει την καμπάνια της Nutricia «ΔΩΣΕ ΒΑΡΟΣ ΣΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ», που είναι σε εξέλιξη εδώ και δύο χρόνια και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας. Η συνεργασία των δύο εταιρειών αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στη μάχη κατά της δυσθρεψίας, μέσω της εκπαίδευσης του κοινού στην αναγνώριση και την διατροφική διαχείριση της δυσθρεψίας.

Πώς αναγνωρίζεται η δυσθρεψία

Η εφαρμογή απευθύνεται σε όλους όσοι έχουν αναγνωρίσει στον εαυτό τους ή σε κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο πιθανές ενδείξεις δυσθρεψίας, τέτοιες είναι η ξαφνική απώλεια βάρους, η αδυναμία στην κίνηση, η εξάντληση και η απώλεια όρεξης. Πέραν αυτών την εφαρμογή μπορούν να αξιοποιήσουν και όσοι φροντίζουν άτομα ηλικιωμένα ή με κινητικά προβλήματα, επαγγελματίες υγείας όπως ιατροί ή νοσηλευτές αλλά και φαρμακοποιοί που συχνά καλούνται να δώσουν συμβουλές σε ηλικιωμένα άτομα με δυσθρεψία.

Πως λειτουργεί η εφαρμογή

Ο χρήστης εισέρχεται στην ιστοσελίδα της καμπάνιας dosevaros.gr και επιλέγει το widget της Docandu, δηλαδή την μικροεφαρμογή σε μορφή φυσαλίδας που εμφανίζεται μπροστά του. Μέσα σε αυτή την έξυπνη εφαρμογή, ο χρήστης θα κληθεί να απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις σχετικά με τα συμπτώματά του και το ιατρικό του ιστορικό. Η εφαρμογή, στη συνέχεια, θα επεξεργαστεί τις απαντήσεις και θα προχωρήσει σε μια δωρεάν αξιολόγηση για την πιθανότητα ύπαρξης ή εμφάνισης δυσθρεψίας. Τέλος, θα δοθεί στο χρήστη η δυνατότητα επικοινωνίας με γιατρό της Docandu, εντελώς δωρεάν, για να λυθούν τυχόν απορίες και να δοθούν συμβουλές για τη διατροφική διαχείριση της δυσθρεψίας.

*Σύμφωνα με τη μελέτη «Malnutrition in older adults: Correlations with social, diet-related and neuropsychological factors», Κ. Κατσάς, Μάρτιος 2020

