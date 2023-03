Βουλή – Κόντρα ΚΚΕ-ΜέΡΑ25: «Ο Βαρουφάκης προωθούσε την ιδιωτικοποίηση των ελληνικών σιδηροδρόμων» Γρηγοριάδης: «Αγαπάμε και τιμάμε το ΚΚΕ, όλοι κομμουνιστές είμαστε» Χρήστος Μπόκας 08.03.2023, 17:37 UPD: 08.03.2023, 17:47 Την αγάπη του για το ΚΚΕ εξέφρασε δημόσια, στην Ολομέλεια της Βουλής, ο βουλευτής του ΜεΡΑ25, Κλέων Γρηγοριάδης, υποστηρίζοντας ότι είναι κομμουνιστής, μαρξιστής «από γεννησιμιού του». Ο κ. Γρηγοριάδης εκφράζοντας την ενόχλησή του για την κριτική που ασκεί ο Περισσός στο ΜεΡΑ25 αλλά και για το δημοσίευμα του «Οδηγητή» σύμφωνα με το οποίο ο Γιάνης Βαρουφάκης ως υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ υποστήριζε την πώληση των ελληνικών σιδηροδρόμων έστω και με ένα ευρώ, είπε: «εμείς δεν έχουμε ανοίξει μέτωπο με το ΚΚΕ. Αγαπάμε και τιμάμε το ΚΚΕ. Ολοι κομμουνιστές είμαστε». Σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Εμείς οι κομμουνιστές. Εγώ είμαι τέτοιος. Είμαι μαρξιστής από γεννησιμιού μου. Εμείς οι κομμουνιστές πρέπει να είμαστε αγκαλιά. Συνεργαζόμαστε με την ΛΑΕ και τον ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Το όνειρό μας είναι να συνεργαστούμε με το ΚΚΕ. Για να τους ανατρέψουμε πρέπει να φτιάξουμε πλατιά στρατιά με κορμό το ΚΚΕ». Αναφορικά με το δημοσίευμα του «Οδηγητή» υποστήριξε πως υιοθετεί παλαιότερες αποκαλύψεις του «Πρώτου Θέματος» και πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει καμία απόδειξη» ότι ο κ. Βαρουφάκης πρότεινε την πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Η τοποθέτηση του κ. Γρηγοριάδη προκάλεσε την αντίδραση του ΚΚΕ ενώ ανταπαντώντας ο βουλευτής του ΜεΡΑ25 υποστήριξε πως η ηγεσία του Περισσού και ο «Ριζοσπάστης» υιοθετούν πρακτικές που ταιριάζουν σε ακροδεξιά μορφώματα. Συγκεκριμένα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος επέμεινε στις αναφορές που θέλουν τον κ. Βαρουφάκη να προωθούσε ως υπουργός οικονομικών την ιδιωτικοποίηση των ελληνικών σιδηροδρόμων. Διάβασε μάλιστα απόσπασμα συνέντευξης του γραμματέα του ΜεΡΑ25 ο οποιός το 2015 ανέφερε πως μόνο με την είσοδο ιδιωτών ο ΟΣΕ θα εκσυγχρονιστεί. «Σας μιλώ μα αγάπη και συντροφική αλληλεγγύη» αντέδρασε ο κ. Γρηγοριάδης και πρόσθεσε: «Ο “http://www.thetimes|-.gr/”Ριζοσπάστης”http://www.thetimes|-.gr/” δημοσίευσε πλαστή θετική – δήθεν – επιστολική ψήφο του κ. Βαρουφάκη υπερ μνημονίου. Αυτά ταιριάζουν με ακροδεξιές πρακτικές. Ο κ. Κουτσούμπας είχε μιλήσει για ανθρώπους του Σόρος επαναλαμβάνοντας ακροδεξιά και αντισημιτική ρητορική της εφημερίδας “http://www.thetimes|-.gr/”Στόχος”http://www.thetimes|-.gr/”». Ειδήσεις σήμερα: Δημόσια «συγγνώμη» σε απολυμένο εργαζόμενο ζήτησε ο Έλον Μασκ Εργαζόμενοι, φοιτητές και μαθητές στο συλλαλητήριο στην Αθήνα για την τραγωδία των Τεμπών Άνδρας έδεσε τα χέρια του στο τιμόνι με χειροπέδες και αυτοκτόνησε πέφτοντας στον Θερμαϊκό Χρήστος Μπόκας 08.03.2023, 17:37 UPD: 08.03.2023, 17:47 BEST OF NETWORK 08.03.2023, 13:00 08.03.2023, 16:47 08.03.2023, 12:00 08.03.2023, 12:42 08.03.2023, 12:40 08.03.2023, 17:00

