Βρούτσης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ καλλιεργεί κλίμα πόλωσης και διχασμού» – «Είστε πολιτικά ένοχοι» λέει ο Σκουρλέτης

Η πανελλαδική πορεία για το σιδηροδρομικό δυστύχημα και τη τραγωδία στα Τέμπη, βρέθηκε στο επίκεντρο αντιπαράθεσης μεταξύ των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης για τα αίτια και τις ευθύνες, με αφορμή τη συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής, του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας για «την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Γιάννης Βρούτσης έκανε λόγο για διαχρονικά προβλήματα και τόνισε ότι για αυτή τη τραγωδία δεν έχει ευθύνες μόνο η σημερινή κυβέρνηση και κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ για δημιουργία κλίματος διχασμού και πόλωσης. «Τα προβλήματα ήταν διαχρονικά, και δεν είναι μόνο οι ευθύνες σε αυτή τη κυβέρνηση. Είναι ένα διαχρονικό σύστημα το οποίο έχει τις δικές του ευθύνες ανάλογα με τις περιόδους διακυβέρνησης. Το δάχτυλο που δείχνει ο ΣΥΡΙΖΑ προς τη κυβέρνηση ότι είμαστε απόλυτα υπεύθυνοι είναι η απόλυτη αλήθεια; Δεν κυβερνήσατε εσείς; Λύσατε εσείς τα προβλήματα; Τα προβλήματα ήταν διαχρονικά και δεν αντιμετωπίστηκαν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βρούτσης και συνέχισε: «Βεβαίως κοιτάμε και με θλίψη και με πόνο τους γονείς και τις οικογένειες των θυμάτων. Παράλληλα όμως σκεφτόμαστε ότι πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα για να μην ξαναζήσουμε τέτοιες τραγωδίες. Και πρέπει για αυτό, όλοι μαζί να συνεργαστούμε. Δεν πρέπει να γίνονται εμπρηστικές δηλώσεις και τοποθετήσεις. Χρειάζεται να ακούγονται ψύχραιμες, ενωτικές φωνές. Δυστυχώς όμως ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις τοποθετήσεις των στελεχών του προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα διχασμού και πόλωσης. Εμείς δεν θα τους ακολουθήσουμε αλλά θα απαντήσουμε με ευθύνη απέναντι στα προβλήματα. Είπαμε ένα ειλικρινές μεγάλο συγνώμη προς τον ελληνικό λαό κα πάμε μπροστά για να δώσουμε λύσεις». Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης, έκανε λόγο για μία πρωτόγνωρη τη πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας με πρωτοπόρους τους νέους που ζητάνε, όπως είπε, να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη για τη δολοφονία παιδιών στο έγκλημα των Τεμπών, χαρακτήρισε υποκριτική και ανειλικρινή τη συγνώμη του πρωθυπουργού ενώ καταλόγισε «εγκληματικές ευθύνες» στη κυβέρνηση. Παράλληλα, κάλεσε τη κυβέρνηση να απαντήσει αν καλύπτει τον υπουργό Ανάπτυξης ‘Αδωνι Γεωργιάδη, που όπως είπε, «με απόλυτο κυνισμό ανέφερε ότι ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δεν μπορούσε να πει στα παιδιά να μην μπαίνουν στα τρένα». «Τα αμείλικτα ερωτήματα μένουν αναπάντητα και πληθαίνουν. Γιατί απαξιώθηκε ο ΟΣΕ και γιατί πάρθηκαν εγκληματικές αποφάσεις από τη κυβέρνηση σας οδηγώντας σε αυτή τη τραγική νύχτα. Είναι τεράστιες και εγκληματικές οι ευθύνες σας και δεν μπορείτε να τις καλύψετε με τις υποκριτικού τύπου δηλώσεις των στελεχών σας και του πρωθυπουργού που έσπευσε στην εύκολη λύση της διάχυσης ευθυνών. Είναι ένα διαρκές δικό σας έγκλημα. Είστε πολιτικά ένοχοι. Επιλέγετε ένα καταστροφικό παιχνίδι καλλιεργώντας την αντίληψη ότι όλοι ίδιοι είμαστε, όμως εμείς δεν μειώνουμε τις δικές σας ευθύνες», επεσήμανε ο κ. Σκουρλέτης. «Εκφράζω τα θερμά συλλυπητήρια μου στις οικογένειες των θυμάτων. Μετά τη συγνώμη που με παρρησία εξέφρασε ο πρωθυπουργός, αυτό που πρέπει να γίνει είναι η δικαιοσύνη να αποδώσει ταχύτατα τις ευθύνες, και όπως δεσμεύτηκε και ο ίδιος να παρθούν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα και ο εκσυγχρονισμός του δικτύου έτσι ώστε αυτό το δυστύχημα να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά», τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, Βασίλης Διγαλάκης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φίλης υπογράμμισε ότι αυτή η πρωτόγνωρα μεγάλη διαδήλωση της Αθήνας για το έγκλημα των Τεμπών, έγινε «μέσα σε κλίμα πένθους αλλά και οργής των νέων παιδιών, που διεκδικούν το δικαίωμα στη ζωή αλλά και μια αξιοπρεπή θέση στη κοινωνία», όπως είπε. Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νάντια Γιαννακοπούλου, έκανε λόγο για «μία εθνική τραγωδία που έχει πλημμυρίσει με θλίψη και δικαιολογημένη οργή την ελληνική κοινωνία η οποία περιμένει απαντήσεις στα πολλά και αμείλικτα ερωτήματα που έχουν προκύψει». «Ολόκληρη η κοινωνία απαιτεί καθαρές απαντήσεις, απαιτεί πρωτοβουλίες, απαιτεί ανάληψη ευθυνών ώστε να μην ξαναγίνει κανένα τραγικό δυστύχημα», τόνισε. «Δεν μπορείτε να σταματήσετε την οργή του λαού, που είναι ένα ποτάμι φουσκωμένο που θα σας παρασύρει και θα τιμωρήσει τους υπεύθυνους των εγκλημάτων και τη πολιτική που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για προδιαγεγραμμένα πολύνεκρα δυστυχήματα και οδηγεί το λαό και τη νέα γενιά σε αδιέξοδο», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Βασίλης Βιλιάρδος, έκανε λόγο για κυβερνητικό έγκλημα και για χρονικό ενός προαναγγελθέντος δυστυχήματος πρόσθεσε ότι η τραγωδία των Τεμπών με τα δεκάδες θύματα είναι ότι χειρότερο έχει συμβεί τις τελευταίες δεκαετίες». «Οφειλόταν σε κάτι προδιαγεγραμμένο. Η κυβέρνηση όμως δεν φαίνεται να το έχει αντιληφθεί. Κανείς δεν παίρνει την ευθύνη για αυτό το τεράστιο έγκλημα», πρόσθεσε. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΜεΡΑ25, Κλέων Γρηγοριάδης, μίλησε για «διαχρονικές ευθύνες όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων που άφησαν τις υποδομές του ΟΣΕ να απαξιωθούν ενώ έκανε λόγο για το χρονικό ενός προαναγγελθέντος τραγικού δυστυχήματος». «Σε αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση στην Αθήνα, ήταν καθολική η απαίτηση της κοινωνίας, για το δικαίωμα στη ζωή, στο να αποδοθούν οι ευθύνες σε αυτούς που οδήγησαν στη δολοφονία τόσων ψυχών και να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του δυστυχήματος στα Τέμπη», τόνισε. Ειδήσεις σήμερα: Δημόσια «συγγνώμη» σε απολυμένο εργαζόμενο ζήτησε ο Έλον Μασκ Εργαζόμενοι, φοιτητές και μαθητές στο συλλαλητήριο στην Αθήνα για την τραγωδία των Τεμπών Άνδρας έδεσε τα χέρια του στο τιμόνι με χειροπέδες και αυτοκτόνησε πέφτοντας στον Θερμαϊκό

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )