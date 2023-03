Κεραμέως: Πίσω από τη δική μας συγγνώμη υπάρχει η συντριβή και όχι η υποκρισία, κ. Σκουρλέτη Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ζήτησε να σταματήσει να λειτουργεί η Βουλή την ώρα του συλλαλητηρίου – Είπε ότι είναι «πράξη ασέβειας στους νεκρούς» Την αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ από την Βουλή ανακοίνωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Πάνος Σκουρλέτης υποστηρίζοντας ότι η λειτουργία της Ολομέλειας την ώρα του συλλαλητηρίου αποτελεί «πράξη ασέβειας στους νεκρούς» του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. «Η Βουλή συμμετείχε στο τριήμερο εθνικό πένθος διακόπτοντας κάθε εργασία. Ο λόγος μας είναι φτωχός απέναντι σε αυτή τη τραγωδία. Οι βουλευτές είναι ελεύθεροι να μετέχουν στο συλλαλητήριο. Αν θέλετε να αποχωρήσετε είναι δικό σας θέμα» απάντησε ο αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου Χαράλαμπος Αθανασίου. «Πίσω από τη συγγνώμη υπάρχει η συντριβή και όχι η υποκρισία» Επίσης, από την πλευρά της κυβέρνησης η παριστάμενη υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως σχολίασε «Πίσω από τη συγγνώμη υπάρχει η συντριβή μας και όχι η υποκρισία κ. Σκουρλέτη. Δεν κρυβόμαστε. Αναγνωρίζουμε ευθύνες και προσπαθούμε η συγγνώμη μας να μετουσιωθεί σε πράξη ώστε να μην ζήσουμε τέτοιες τραγωδίες κάτι που δεν έκανε η δική σας κυβέρνηση σε αντίστοιχες υποθέσεις. Σε όλα έχουν δοθεί απαντήσεις: για την συγγνώμη που ζητήσαμε και εσείς όχι. Για τις ευθύνες που αναλάβαμε και εσείς όχι. Για την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που εσείς κάνατε. Για τις δικές μας τοποθετήσεις και για την σιωπή του κ. Σπίρτζη. Δεν θα σας ακολουθήσουμε στην ένταση». Νωρίτερα ο κ. Σκουρλέτης είχε υποστηρίξει: «Σας έκανα μια πρόταση, να διακόψουμε για μια ώρα ώστε η Βουλή να δείξει ότι την απασχολεί αυτό που γίνεται έξω. Πρόκειται για μεγαλειώδες συλλαλητήριο. Ανεπανάληπτο. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε. Είναι πράξη ασέβειας στους νεκρούς και υποτίμηση της κοινωνίας. Πρέπει να διακόψουμε. Εάν δεν διακόψουμε σας δηλώνω ότι η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ θα υποχωρήσει για μια ώρα. Θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή μας να σταθούμε στο πλάι κοινωνίας και νεολαίας». Ειδήσεις σήμερα: Το «Αμάν!» του σταθμάρχη απόδειξη της απόλυτης ακαταλληλότητας του Στο σφυρί 4+1 ακίνητα των διάσημων ζαχαροπλαστείων της Θεσσαλονίκης Plaisir Επιχειρηματίας από τα Ιωάννινα έβαλε να ρίξουν στη λίμνη την έγκυο σύντροφό του BEST OF NETWORK 08.03.2023, 13:00 08.03.2023, 08:37 08.03.2023, 14:00 08.03.2023, 12:42 08.03.2023, 12:40 08.03.2023, 12:00

