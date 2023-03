Κουτσούμπας για Τέμπη: Να τους χαίρεστε τους επενδυτές σας κύριοι της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ «Ορισμένοι μιλάτε λες και έχετε πάθει αμνησία» είπε ο ΓΓ του ΚΚΕ στη Βουλή που επέκρινε την ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ που ιδιωτικοποίησε τους ελληνικούς σιδηρόδρομους εξαπέλυσε ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας στη Βουλή μιλώντας για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. «Να τους χαίρεστε τους επενδυτές σας κύριοι της κυβέρνησης και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ που τους πουλήσατε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ έναντι 45 εκατ ευρώ για να τους επιδοτήσετε στη συνέχεια με 50 εκατ. ευρώ το χρόνο για δήθεν άγονες γραμμές. Αλήθεια, η γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη είναι άγονη; Αλήθεια αυτό το σκάνδαλο γιατί δεν σας απασχολεί; Ρητορικό το ερώτημα» ανέφερε ο γ.γ. του ΚΚΕ. Ο κ. Κουτσούμπας σε άλλη σημείο είπε: «Ορισμένοι μιλάτε λες και έχετε πάθει αμνησία. Το 2009 ήταν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που έσπασε τον ΟΣΕ σε κομμάτια για να δώσει τα κερδοφόρα σε επενδυτές και τα ζημιογόνα να τα φορτώσει στις πλάτες του λαού. Αποσυνδέθηκε η διαχείριση των τραίνων από την διαχείριση του σιδηροδρομικού δικτύου. Στην Ισπανία θεωρούν ότι αυτή η αποσύνδεση ήταν η αιτία για ένα αντίστοιχο δυστύχημα που είχαν» και πρόσθεσε «το 2017 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ παραχώρησε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ έναντι 45 εκατ. ευρώ σε μια χρεοκοπημένη Ιταλική εταιρεία. Το χρέος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ το πέρασε στο κράτος. Το 2019 ολοκληρώθηκε η ιδιωτικοποίηση και όλοι σας μαζί, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ψηφίσατε το πακέτο της ΕΕ για την πλήρη απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών». «Έχουμε ευθύνη να γίνουμε η φωνή των νεκρών» «Είστε όλοι σας ένοχοι . Ένοχη είναι και η Ιταλική εταιρεία και οι διάφοροι εργολάβοι που από την μια τσέπωναν τα χρήματα αλλά δεν προχωρούσαν τα έργα» τόνισε ο γγ του ΚΚΕ. Κλείνοντας την τοποθέτησή του είπε ότι «Το μαχαίρι πρέπει να φθάσει στο κόκκαλο. Να αποδοθούν όλες οι ευθύνες και να μην υπάρξει άλλο παιδί που δεν θα απαντήσει στο μήνυμα της μητέρας : «στείλε όταν φθάσεις». Αυτό θα το πετύχουμε με μεγάλους αγώνες και κινητοποιήσεις. Η νέα γενιά βράζει από οργή. Τους λέμε το εξής: είμαστε μαζί σας και σας στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Έχουμε ευθύνη όλοι μαζί να γίνουμε η φωνή των νεκρών. ΤΟ ΚΚΕ αισθάνεται το βάρος της ευθύνης και θα κάνουμε τα πάντα για να μην θαφτεί η υπόθεση. Η δύναμη του αγώνα της νεολαίας φαίνεται από την ανησυχία που έχει πιάσει διάφορες πένες της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ για τον κίνδυνο να ενισχυθεί η αντισυστημική στάση και ψήφος. Όμως οι φόβοι τους αυτοί πρέπει να γίνουν πραγματικότητα και ας αφήσουν τις θεωρίες των άκρων. Οι νέοι γνωρίζουν το ρόλο των φασιστικών ομάδων και ποιοι τα βάζουν εναντίον τους». Ειδήσεις σήμερα: Το «Αμάν!» του σταθμάρχη απόδειξη της απόλυτης ακαταλληλότητας του Στο σφυρί 4+1 ακίνητα των διάσημων ζαχαροπλαστείων της Θεσσαλονίκης Plaisir Επιχειρηματίας από τα Ιωάννινα έβαλε να ρίξουν στη λίμνη την έγκυο σύντροφό του BEST OF NETWORK 08.03.2023, 13:00 08.03.2023, 08:37 08.03.2023, 14:00 08.03.2023, 12:42 08.03.2023, 12:40 08.03.2023, 12:00

