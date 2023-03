Κύκλοι ΥΠΡΟ.ΠΟ: Πάνω από 40.000 στην πορεία στο Σύνταγμα – Μικρής έκτασης επεισόδια και 15 συλλήψεις «Μικρής έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν όταν ομάδα λίγων εκατοντάδων ατόμων αποσπάστηκε από το σώμα της πορείας και εκτόξευσε μάρμαρα, πέτρες και μολότοφ εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων», επισημαίνουν πηγές της Κατεχάκη «Στη σημερινή κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία οργανώσεων και σωματείων, συγκέντρωση και πορεία για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, συμμετείχαν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ. πάνω από 40 χιλιάδες άτομα», τονίζουν κύκλοι του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. «Η πορεία στο μεγαλύτερο μέρος της εξελίχθηκε ειρηνικά. Μικρής έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν όταν ομάδα λίγων εκατοντάδων ατόμων αποσπάστηκε από το σώμα της πορείας και εκτόξευσε μάρμαρα, πέτρες και μολότοφ εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων», επισημαίνουν οι πηγές της Κατεχάκη. «Μέλη της συγκεκριμένης ομάδας προκάλεσαν φθορές, κατέστρεψαν το μνημείο των θυμάτων της Μαρφίν και έβαλαν φωτιά σε σταθμευμένο βαν. Οι αστυνομικές δυνάμεις διευκόλυναν με τον επαγγελματισμό τους την ειρηνική διεξαγωγή της πορείας και απέκρουσαν τις επιθέσεις όποτε χρειάστηκε. Προχώρησαν σε 26 προσαγωγές και 15 συλλήψεις. Το απόγευμα αναμένεται νέα κινητοποίηση, κυρίως του αντιεξουσιαστικού χώρου», συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές. «Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. παραμένουν σε ετοιμότητα. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα σε πορείες και συγκεντρώσεις που έγιναν σε διάφορες πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα», καταλήγουν οι κύκλοι του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ειδήσεις σήμερα: Το «Αμάν!» του σταθμάρχη απόδειξη της απόλυτης ακαταλληλότητας του Στο σφυρί 4+1 ακίνητα των διάσημων ζαχαροπλαστείων της Θεσσαλονίκης Plaisir Επιχειρηματίας από τα Ιωάννινα έβαλε να ρίξουν στη λίμνη την έγκυο σύντροφό του BEST OF NETWORK 08.03.2023, 13:00 08.03.2023, 18:13 08.03.2023, 18:07 08.03.2023, 12:42 08.03.2023, 12:40 08.03.2023, 18:15

