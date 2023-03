Μητσοτάκης στους εκπροσώπους της ΕΕ για τους σιδηροδρόμους: Θα αξιοποιήσουμε την εμπειρία σας Σύσκεψη στο Μαξίμου – Τα μέλη της ευρωπαϊκής αποστολής παρουσίασαν στον πρωθυπουργό σκέψεις, που θα διαμορφωθούν σε προτάσεις, για τη βελτίωση της λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου και την ασφάλεια των συγκοινωνιών Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε την Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου με Ευρωπαίους αξιωματούχους για ζητήματα που αφορούν τους σιδηροδρόμους. Στη συνάντηση μετείχαν ο Κρίστιν Σμιτ, διευθυντής αρμόδιος για τις χερσαίες μετακινήσεις στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Γιόζεφ Ντόπελμπάουερ, η Ελζμπιέτα Λουκάνιουκ, το μέλος του επιτελείου της Επιτρόπου Μεταφορών Αντίνα Βαλεάν, και την αναπληρώτρια επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Ελένη Παλαιολόγου. Τα μέλη της ευρωπαϊκής αποστολής παρουσίασαν στον πρωθυπουργό τις πρώτες σκέψεις, οι οποίες θα διαμορφωθούν σε συγκεκριμένες προτάσεις, για τη βελτίωση της λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου, την ασφάλεια των συγκοινωνιών, την αναβάθμιση υποδομών, την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για επενδύσεις στους ελληνικούς σιδηρόδρομους. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός τόνισε πως η Ελλάδα, στο πλαίσιο της απόλυτα διαφανούς διερεύνησης της τραγωδίας στα Τέμπη, θα αξιοποιήσει πλήρως την εμπειρογνωμοσύνη και την εμπειρία των ευρωπαϊκών υπηρεσιών. Στη συνάντηση έλαβαν επίσης μέρος ο υπουργός Επικρατείας αρμόδιος και για θέματα Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Γεραπετρίτης, και η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Πρέσβης Άννα Μαρία Μπούρα. Ειδήσεις σήμερα: Τα μέτρα για τους σιδηροδρόμους – Πότε και πώς θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια Malaysia Airlines: Εννέα χρόνια από την εξαφάνιση της πτήσης MH370 – Τα τρία πιθανά σενάρια για το τέλος Νέα Ιωνία: Επτά εντάλματα σύλληψης για τη δολοφονία του 39χρονου BEST OF NETWORK 08.03.2023, 19:04 08.03.2023, 18:13 08.03.2023, 18:07 08.03.2023, 12:42 08.03.2023, 12:40 08.03.2023, 18:15

