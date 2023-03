Ο ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζει στον Γεραπετρίτη «8 ψέματα» «Ο σεβασμός στους ανθρώπους που χάσαμε δεν επιτρέπει ούτε συμψηφισμούς, ούτε συγκάλυψη ευθυνών», επισημαίνει η αξιωματική αντιπολίτευση Για 8 ψέματα εγκαλεί τον Γιώργο Γεραπετρίτη ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε για τα «Ο σεβασμός στους ανθρώπους που χάσαμε δεν επιτρέπει ούτε συμψηφισμούς, ούτε συγκάλυψη ευθυνών» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ σχολιάζοντας τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο υπουργός Μεταφορών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, «ο ύστατος σεβασμός στους ανθρώπους που χάσαμε είναι ο σεβασμός στην αλήθεια. Ο κ. Γεραπετρίτης σήμερα, για άλλη μια φορά, επιχείρησε είτε να την αποκρύψει είτε να τη διαστρεβλώσει». Η Κουμουνδούρου θέτει ζητήματα όσον αφορά στη λειτουργία του κέντρου τηλεδιοίκησης στη Λάρισα και του συστήματος τηλεδιοίκησης, την περιβόητη σύμβαση 717 αλλά και τη στελέχωση του ΟΣΕ. «Γιατί τα κρίσιμα ερωτήματα ζητούν ειλικρινείς απαντήσεις. Και η σημερινή παρουσία του επιβεβαίωσε ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Οι άνθρωποι που άδικα χάσαμε, οι οικογένειές τους, η ελληνική κοινωνία ζητούν την αλήθεια. Όχι άλλους συμψηφισμούς, όχι άλλη συγκάλυψη ευθυνών», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αναλυτικά, η ανακοίνωση: «Ο ύστατος σεβασμός στους ανθρώπους που χάσαμε είναι ο σεβασμός στην αλήθεια. Ο κ. Γεραπετρίτης σήμερα, για άλλη μια φορά, επιχείρησε είτε να την αποκρύψει είτε να τη διαστρεβλώσει. ➢ Είπε ότι λειτουργούσε κανονικά το τοπικό κέντρο τηλεδιοίκησης στη Λάρισα. Ποιος λέει την αλήθεια ; Ο υπουργός ή η προχθεσινή επίσημη ανακοίνωση του ΟΣΕ που επί λέξη έλεγε: «Μετά τη φωτιά του Ιουλίου του 2019 στην περιοχή της Ζάχαρης Λάρισας, κατεστράφησαν τα καλώδια και ο εξοπλισμός και η τηλεδιοίκηση Λάρισας βγήκε ολοκληρωτικά εκτός λειτουργίας και καταργήθηκε». ➢ Είπε ότι όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα λειτουργούσαν κανονικά στο σταθμό της Λάρισας. Ποιος λέει την αλήθεια ; Ο υπουργός ή τα ηχητικά και βιντεοσκοπημένα ντοκουμέντα που εμφανίζουν και το προηγούμενο από το μοιραίο τρένο να τίθεται και αυτό σε λάθος γραμμή και τον σταθμάρχη να λέει ότι «φλάσαρε το κλειδί», δηλαδή ότι αναβοσβήνει η ένδειξη στον πίνακα ελέγχου λίγα λεπτά πριν το δυστύχημα, άρα ο πίνακας είχε πρόβλημα; ➢ Είπε ότι η περιβόητη σύμβαση Σαμαρά – Χρυσοχοΐδη, η 717, ολοκληρώθηκε κατά 30% από τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η δική του κυβέρνηση έφτασε στο 70%. Ποιος λέει την αλήθεια ; Ο υπουργός ή επίσημες υπηρεσιακές εκθέσεις της ΕΡΓΟΣΕ, σύμφωνα με τις οποίες το Σεπτέμβριο του 2018 είχε υλοποιηθεί το 68% του συνόλου του έργου σηματοδότησης της σύμβασης; ➢ Είπε ότι η αναγκαία αναθεώρηση της προβληματικής σύμβασης 717, καθώς και η αναγκαστική διαδικασία ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της ΕΔΕΛ έγιναν μετά το 2019. Ποιος λέει την αλήθεια ; Ο υπουργός ή τα επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι όλα αυτά έγιναν και ολοκληρώθηκαν μέχρι τον Ιούλιο του 2019, όταν και η Κοινοπραξία κατέθεσε τις μελέτες υπογεγραμμένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ελέγχου της ΕΔΕΛ και το έργο πλέον μπορούσε να ολοκληρωθεί, εντός του 2020; Άρα το κρίσιμο ερώτημα που δεν απαντήθηκε είναι τι εμπόδισε την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Μάιο του 2021; ➢ Είπε ότι θα υπάρξει μια μικρή παράταση της σύμβασης 717. Ποιος λέει την αλήθεια ; Ο υπουργός που μιλά για «μικρή παράταση» ή τα επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η κυβέρνησή του έχει ήδη δώσει όχι μία, ούτε δύο, αλλά 4 παρατάσεις από τον Μάιο του 21 ως και σήμερα; Άρα η «μικρή παράταση» που θα υπάρξει θα είναι η 5η επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη. ➢ Είπε ότι η δικλείδα ασφαλείας του δευτεροβάθμιου κέντρου ελέγχου στην οδό Καρόλου, δεν θα μπορούσε να αποτρέψει το δυστύχημα. Ποιος λέει την αλήθεια ; Ο υπουργός ή δεκάδες υψηλόβαθμα στελέχη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του ΟΣΕ που δημόσια μαρτυρούν ότι θα μπορούσε να το αποτρέψει αλλά το δευτεροβάθμιο κέντρο ελέγχου είναι απολύτως μη λειτουργικό από το 2020, αφού μετά την απομάκρυνση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν υπάρχει καμία δυνατότητα διασταυρωμένου ελέγχου της κίνησης των τρένων σε εθνικό δίκτυο. ➢ Είπε ότι υπάρχει υποστελέχωση του ΟΣΕ, αλλά η κυβέρνηση της ΝΔ έχει κάνει προσλήψεις. Ποιος λέει την αλήθεια; Ο Υπουργός, ή τα επίσημα στοιχεία που δείχνουν ότι επί ΣΥΡΙΖΑ το 2018 ο ΟΣΕ είχε 1122 εργαζόμενους, καθώς και επιπλέον 224 εργαζόμενους με ατομικές συμβάσεις από ΑΣΕΠ για καθαρισμό και φύλαξη, ενώ το 2022 οι εργαζόμενοι είναι λιγότεροι από 750; Τέλος, το χειρότερο είναι ότι: ➢ Ο υπουργός έκανε τρεις φορές ότι δεν κατάλαβε την ερώτηση για τη Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού δημοσίου και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που η κυβέρνηση της ΝΔ έφερε προς ψήφιση στη Βουλή και στην οποία σε σχέση με το προηγούμενο μνημόνιο συνεργασίας των δύο μερών, πάλι επί ΝΔ, χαρίστηκαν περίπου 600 εκατομμύρια στην ιδιωτική εταιρεία, ενώ συγχρόνως εξαφανίστηκε η υποχρέωση του δημοσίου να ολοκληρώσει τα έργα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης του δικτύου, που υπήρχε στο μνημόνιο συνεργασίας. Είμαστε βέβαιοι ότι ο κ. Γεραπετρίτης δεν είχε καμία δυσκολία να αντιληφθεί την ερώτηση. Απλά δεν υπάρχει απάντηση. Θα μπορούσε να το ομολογήσει. Γιατί τα κρίσιμα ερωτήματα ζητούν ειλικρινείς απαντήσεις. Και η σημερινή παρουσία του επιβεβαίωσε ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Οι άνθρωποι που άδικα χάσαμε, οι οικογένειές τους, η ελληνική κοινωνία ζητούν την αλήθεια. Όχι άλλους συμψηφισμούς, όχι άλλη συγκάλυψη ευθυνών». Ειδήσεις σήμερα: Το «Αμάν!» του σταθμάρχη απόδειξη της απόλυτης ακαταλληλότητας του Στο σφυρί 4+1 ακίνητα των διάσημων ζαχαροπλαστείων της Θεσσαλονίκης Plaisir Επιχειρηματίας από τα Ιωάννινα έβαλε να ρίξουν στη λίμνη την έγκυο σύντροφό του BEST OF NETWORK 08.03.2023, 13:00 08.03.2023, 08:37 08.03.2023, 14:00 08.03.2023, 12:42 08.03.2023, 12:40 08.03.2023, 12:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )