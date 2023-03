Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: Οι πρώτες των πρώτων στον ελληνικό εφοπλισμό

H Ναυτιλία και η Θάλασσα είναι γένους… θηλυκού και σήμερα σημαντικό είναι το αποτύπωμα των γυναικών στον χώρο της πλοιοκτησίας, της διαχείρισης πλοίων και του επιχειρείν καταλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης σε θεσμικούς φορείς εκπροσώπησης συλλογικών συμφερόντων της ναυτιλίας και της γαλάζιας οικονομίας.

Αρκετές Ελληνίδες σήμερα χαίρουν της εμπιστοσύνης των συναδέλφων τους σε θεσμικά όργανα εκπροσώπησης.

Τα Ναυτικά Χρονικά με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας παρουσιάζουν οκτώ Ελληνίδες που καταφέρνουν να πρωταγωνιστούν στις ελληνικές και διεθνείς θάλασσες.

Οι Ελληνίδες σε εθνικούς φορείς εκπροσώπησης ναυτιλιακών και επιχειρηματικών συμφερόντων:

Μελίνα Τραυλού

Η κ. Μελίνα Τραυλού, επικεφαλής της Νeptune Lines και της Neptune Dry, εκλέχτηκε τον Φεβρουάριο του 2022 η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών.

Με καταγωγή από την Κεφαλονιά και προερχόμενη από οικογένεια με μακρά παράδοση στη ναυτιλία, η κ. Τραυλού έχει υπάρξει έμπειρο και δραστήριο μέλος τόσο της ΕΕΕ όσο και του ΝΕΕ και γνωρίζει πολύ καλά τα εθνικά θέματα. Πέραν αυτού έχει υπηρετήσει σε σημαντικές θέσεις ευθύνης στην Ένωση Εφοπλιστών της Μάλτας αλλά και στην Ένωση Ευρωπαϊκών Εφοπλιστικών Ενώσεων (ECSA). Έχει επιτελέσει εξαιρετικά σημαντικό κοινωνικό έργο υποστηρίζοντας τόσο την ΣΥΝ- ΕΝΩΣΙΣ όσο και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Στη μνήμη του πατέρα της προφέρει κάθε χρόνο δωρεές για τις σπουδές νέων Ελλήνων στο εξωτερικό.

Σεμίραμις Παληού

Στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου η κ. Σεμίραμις Παληού επανεξέλεγη πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος-HELMEPA με τους συναδέλφους της να εκφράζουν εκ νέου την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό της. Είναι επίσης μέλος του ΔΣ της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών.

Μπροστά στη νέα τάξη πραγμάτων για τη ναυτιλία και την επιτακτική ανάγκη για ενεργειακή μετάβαση και απανθρακοποίηση της βιομηχανίας, η κ. Παληού εκφράζει ανοιχτά τις θέσεις της όντας επίσης μέλος του ΔΣ του Global Maritime Forum.

Διαθέτει εμπειρία μεγαλύτερη των 20 ετών στη ναυτιλία και δη στην τεχνική διαχείριση πλοίων και στα πληρώματα. Έχει επίσης διατελέσει Director της Alpha Sigma Shipping Corp., COO στην Performance Shipping Inc., καθώς επίσης και Managing Director και επικεφαλής του τμήματος Technical, Operations, Crew and Supply της Unitized Ocean Transport Ltd. Πρόσφατα ανέλαβε τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου στην Diana Shipping.

Ιωάννα Προκοπίου

H κ. Ιωάννα Προκοπίου είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού του πανεπιστημίου του Bath, και Master Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομικών και Εμπορίου του πανεπιστημίου City του Λονδίνου, και έχει συμπληρώσει το πρόγραμμα Leadership Development του πανεπιστημίου Harvard.

Η επαγγελματική της σταδιοδρομία ξεκίνησε το 2003 σε διάφορα τμήματα της Dynacom Tankers Management και της Dynagas Ltd. Από το 2007 έως το 2009 διετέλεσε επικεφαλής των τμημάτων S&P and Projects των εταιρειών αυτών.

Η κ. Ιωάννα Προκοπίου αποτελεί ένα από τα επιφανέστερα μέλη της ελληνικής ναυτιλιακής οικογένειας, καθώς συμμετέχει σε καίριες θέσεις συλλογικής εκπροσώπησής της. Διατελεί εδώ και πολλά χρόνια μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών και από το 2019 συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Cyprus Union of Shipowners. Από το 2021 είναι η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος του North of England P&I Club και είναι μέλος του Εxecutive Committee και του Board της BIMCO.

Από το 2021 διατελεί επίσης πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Απανθρακοποίησης του ιταλικού νηογνώμονα RINA, o οποίος θεσπίστηκε για να στηρίξει τη ναυτιλιακή βιομηχανία, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι μείωσης των εκπομπών CO2, όπως αυτοί καθορίστηκαν από τον ΙΜΟ.

Μαρίλυ Φραγκίστα

Η κ. Μαρίλυ Φραγκίστα είναι επικεφαλής της Franco Compania Naviera από το 1995. Από το 2000 συμμετέχει σε διοικητικά συμβούλια διαφόρων θεσμικών φορέων της ναυτιλίας.

Είναι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕΕ γνωρίζοντας πολύ καλά τα θέματα ναυτιλιακής πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ παρακολουθώντας τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στις Βρυξέλλες. Συμμετέχει επίσης στο ΔΣ της Malta International και είναι μέλος της Ναυτιλιακής Επιτροπής του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Είναι μέλος Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, και άλλων οργανώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα και από ετών μέλος μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ). Η κ. Φραγκίστα σπούδασε στο American College of Greece – Deree, έλαβε πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Bachelor Degree in Business Administration).

Έλπη Πετράκη

Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους η κ. Έλπη Πετράκη, Operations/Chartering & Business Development Manager της Enea Management INC εξελέγη πρόεδρος της WISTA Ιnternational ενώ διατελεί και πρόεδρος της WISTA Hellas.

Έχοντας έντονη παρουσία σε φορείς εκπροσώπησης της ναυτιλίας, η κ. Πετράκη είναι επίσης Β’ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (EENMA). Έχει πάντα ως στόχο να ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα και την πολυμορφία στους οργανισμούς και να υποστηρίζει την ενδυνάμωση των γυναικών σε όλους τους τομείς της ναυτιλίας.

Πέραν των προαναφερθεισών κυριών, τα Ναυτικά Χρονικά αποτίουν φόρο τιμής σε κάθε γυναίκα ναυτικό, που ασκεί με αυταπάρνηση το δύσκολο αυτό επάγγελμα.

Οι πρωταθλήτριες στο ναυτιλιακό επιχειρείν:

Μαρία Αγγελικούση

Η κ. Μαρία Αγγελικούση είναι η επικεφαλής ενός εκ των κορυφαίων ναυτιλιακών ομίλων του κόσμου αναλαμβάνοντας τα ηνία από τον αείμνηστο πατέρα της Γιάννη Αγγελικούση το 2021.

Έχει σπουδάσει Ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και εργάζεται για τον όμιλο Αγγελικούση από το 2009. Η Μαρία Αγγελικούση συνεχίζει απρόσκοπτα το στρατηγικό όραμα του πατέρα της επεκτείνοντας σημαντικά τον στόλο των εταιρειών του ομίλου με πλοία που φέρουν την ελληνική σημαία.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιθώριο συνεδρίου του Marine Money, η κ. Μαρία Αγγελικούση υπογράμμισε ως κυριότερες προκλήσεις της ναυτιλίας την ασφάλεια των πληρωμάτων και μακροπρόθεσμα την ενεργειακή μετάβαση.

Άννα Αγγελικούση

Η κ. Άννα Αγγελικούση είναι επικεφαλής των εταιρειών Pantheon Tankers, Alpha Gas και Alpha Bulkers. Η κ. Αγγελικούση υποστηρίζει και εκσυγχρονίζει τις παραδοσιακές επιχειρηματικές τακτικές των προηγούμενων γενιών, ενώ παράλληλα συνεχίζει τις αρχές και τις ηθικές προτεραιότητες που της δίδαξε ο πατέρας της, Αντώνης Αγγελικούσης.

Σήμερα, ως επικεφαλής ενός σημαντικότατου ομίλου, με πολύπλευρες δραστηριότητες στον χώρο της ναυτιλίας, ετοιμάζεται για την επόμενη μέρα, με την αμέριστη υποστήριξη των συνεχιστών του οράματός της, των υιών της Φραγκίσκου και Αντώνη Κανελλάκη.

Είναι ένθερμος υποστηρικτής του ελληνικού νηολογίου, μακροχρόνιος και σταθερός στυλοβάτης της ναυτικής εκπαίδευσης και επιδεικνύει μέσω της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ σημαντικό κοινωνικό έργο.

Αγγελική Φράγκου

Η κ. Αγγελική Φράγκου είναι διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός του Πανεπιστημίου Fairleigh Dickinson και με master στον ίδιο κλάδο από το Columbia University. Με καταγωγή από τον σπουδαίο ναυτότοπο της Χίου η κ. Αγγελική Φράγκου προερχόμενη από οικογένεια με μακρά παράδοση στη ναυτιλία δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο από αυτόν της θάλασσας.

Είναι πρόεδρος, διευθύνουσα σύμβουλος και διευθύντρια του Ομίλου Navios και επί πολλά χρόνια μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Oι επιτυχημένες επιχειρηματικές της κινήσεις στη ναυτιλία συχνά μονοπωλούν τον διεθνή ναυτιλιακό και όχι μόνο Τύπο. Το 2021 τάραξε τα νερά της Wall Street καθώς προχώρησε στη συγχώνευση των Navios Maritime Partners L.P. και Navios Maritime Acquisition Corp. δημιουργώντας τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εισηγμένη στις ΗΠΑ σε όρους αριθμού πλοίων.