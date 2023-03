Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: Ζητούμε και πάλι συγγνώμη, δύο σταθμάρχες παντού – Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Γεραπετρίτης

Την επανεκκίνηση των δρομολογίων των τρένων με όρους απόλυτης ασφάλειας και πρώτο μέτρο την παρουσία δύο σταθμαρχών σε όλους τους σταθμούς προανήγγειλε ο υπουργός Μεταφορών Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνέντευξη τύπου το πρωί της Τετάρτης εξηγώντας ότι από αυτό θα προκύψει και μείωση δρομολογίων. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει πλαίσιο αποζημιώσεων από το κράτος προς τις οικογένειες των θυμάτων διαμηνύοντας ότι η κυβέρνηση θα είναι και «από πάνω» όσον αφορά τις αποζημιώσεις από την Hellenic train. Όσον αφορά τη σύμβαση τεχνολογικής αναβάθμισης, ο υπουργός Μεταφορών είπε ότι θα γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες ώστε να προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς. Αποκάλυψε, δε, ότι ο πρωθυπουργός επικοινώνησε με τον πρόεδρο της μητρικής εταιρείας, της Alstom Γαλλίας, με τον οποίο είχε μια συζήτηση για την υλοποίηση της σύμβασης και έδωσε σαφή εντολή ώστε να έρθει ο χρόνος αποπεράτωσης όσο το δυνατόν πιο άμεσα. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης εξέφρασε, επίσης, για άλλη μια φορά τη συγγνώμη της κυβέρνησης για τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη λέγοντας ότι «η οδύνη πρέπει να βρεί καθάρση» ενώ προανήγγειλε αυστηροποίηση των διατάξεων που αφορούν την κλοπή καλωδίων από το σιδηροδρομικό δίκτυο. Δείτε τη συνέντευξη τύπου «Ζητώ ξανά συγγνώμη» Κατά την έναρξη της συνέντευξης Τύπου ο υπουργός Επικρατείας και Μεταφορών-Υποδομών, Γιώργος Γεραπετρίτης, εξέφρασε την οδύνη και τον σπαραγμό του, όπως χαρακτηριστικά είπε, για την «πρωτοφανή εθνική τραγωδία που μας σημάδεψε όλους». «Η οδύνη θα πρέπει να βρει κάθαρση», πρόσθεσε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Γιάννη Οικονόμου, να αποκλείει κάθε ιδέα για συγκάλυψη, συμψηφισμό και ανούσια κομματική αντιπαράθεση. Η ευθύνη που αναλογεί στην κυβέρνηση έχει αναληφθεί, όπως τόνισε ο υπουργός Μεταφορών, ο οποίος τόνισε ξεκινώντας ότι «οφείλω και πάλι να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους της κυβέρνησης και εμού προσωπικά απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων, σε όλους τους Έλληνες πολίτες για το ότι δεν μπορέσαμε να αποτρέψουμε αυτό το απίστευτο δυστύχημα. Η συγγνώμη είναι εντελώς ειλικρινής, δεν είναι προσχηματική και δεν προσπαθεί να αποσείσει οποιαδήποτε πραγματική ευθύνη», πρόσθεσε. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cr0vt6z33361) Ο κ. Γεραπετριτης, εξ αρχής ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση κυβερνητικής παρέμβασης, αφενός στη δικαστική έρευνα και αφετέρου στη διοικητική έρευνα που θα διεξαγάγει ομάδα τεχνοκρατών. Όπως συμπλήρωσε, δεν είναι ώρα για αντιπαράθεση. Το μοιραίο βράδυ το τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης στη Λάρισα λειτουργούσε Όπως τόνισε ο υπουργός Μεταφορών, ανεξαρτήτως των λαθών σε ανθρώπινο επίπεδο, αν είχαμε ένα πλήρες σύστημα τηλεδιοίκησης στη χώρα το δυστύχημα δεν θα είχε συμβεί. Και με αυτόν τον τρόπο έθεσε το ζήτημα ολοκλήρωσης των έργων που συνδέονται με τη λειτουργία του σιδηροδρόμου. Παράλληλα, ο κ. Γεραπετρίτης ευχαρίστησε όλους όσοι ενεπλάκησαν στην αντιμετώπιση των συνεπειών της τραγωδίας από την πρώτη στιγμή. Ειδικά για το βράδυ της σύγκρουσης των Τεμπών ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι «το κέντρο τοπικής τηλε-διοίκησης Λάρισας το μοιραίο βράδυ λειτουργούσε κανονικά» με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι «θα μπορούσε να είχε υπάρξει αυτόματη χάραξη της πορείας που θα προλάμβανε το δυστύχημα. Ουδέποτε ήταν εκτός λειτουργίας εκείνη την κρίσιμη βραδιά. «Πράγματι, το συγκεκριμένο κέντρο είχε μεγάλες δυσκολίες διαχρονικά». Σε αυτό το σημείο, ο υπουργός επικαλέσθηκε δύο μεγάλες πυρκαγιές που το είχαν θέσει εκτός λειτουργίας. Όμως, κατέληξε, «πλήρως λειτουργούσε από τον Νοέμβριο του 2022». Νωρίτερα, ο κ. Γεραπετρίτης είχε σημειώσει ότι σύστημα τηλε-ειδοποίησης δεν υφίστατο ποτέ και για αυτόν τον λόγο προχωρά η αναβάθμισή του. Ετούτη τη στιγμή έχει αναπτυχθεί το έργο στο 70% -η παράδοση είναι στο 90%- δυστυχώς στο συγκεκριμένο σημείο, Λάρισα-Πλατύ, δεν έχει αναπτυχθεί το έργο, όπως συμπλήρωσε. Όσον αφορά το «γιατί» του δυστυχήματος, ο κ. Γεραπετρίτης απάντησε ότι «είναι κάτι που υπερβαίνει και τον δικό μου ρόλο. Το “γιατί” θα το αξιολογήσει πρώτα και πάνω από όλα η ποινική δικαιοσύνη, που έχει επιληφθεί σε πολύ υψηλό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά θα υπάρχει και η διοικητική διερεύνηση που θα δώσει τις απαντήσεις». Επικαλέστηκε, μάλιστα, τη «σαφή δήλωση του πρωθυπουργού, ο οποίος έδωσε το πλαίσιο. Δεν πρόκειται να κρυφτούμε πίσω από το ανθρώπινο λάθος. Θα ψάξουμε το ζήτημα μέχρις εσχάτων». Μιλώντας για τις αντιδράσεις και τα αισθήματα της ελληνικής κοινωνίας ο κ. Γεραπετρίτης, τόνισε: «Τελώ σε ένα σοκ, κατανοώ τον συλλογικό πόνο που έχει προκαλέσει στην κοινωνία το συγκεκριμένο δυστύχημα, για τον άδικο χαρακτήρα του, για τη σκέψη ότι σε μια τέτοια εποχή που η τεχνολογία βρίσκεται στο απόγειό της στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, δυστυχώς να γινόμαστε μάρτυρες καταστάσεων που δεν συνάδουν με τη σημερινή εποχή. Ο αδικός χαμός των ανθρώπων θα μας συνοδεύει πάντα. Κατανοώ τον θυμό και τις αντιδράσεις, είναι πάρα πολύ εύλογες αυτές». Στη συνέχεια, διαβεβαίωσε τους Έλληνες πολίτες: «Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση και εμένα προσωπικά, θα παραμείνω στη θέση αυτή με ένα καθήκον που αντιλαμβάνομαι ως ιερό. Να έλθουν απολύτως στην επιφάνεια, πλήρως, διαφανώς, με λογοδοσία τακτική, τα αίτια που προκάλεσαν την καταστροφή, όποια και αν είναι αυτά. Κάνοντας και τη δική μας κριτική για το τι ενδεχομένως δεν πράξαμε ενόσω οφείλαμε. Η έρευνα θα πάει μέχρι τέλους». Θα προχωρήσει τάχιστα η ολοκλήρωση του συστήματος τηλεδιοίκησης Αναφερόμενος στην έλλειψη προσωπικού αναγνώρισε το πρόβλημα και έκανε λόγο για σημαντική μείωση προσωπικού την τελευταία 15ετία και παράλληλα, μίλησε και για τις προσπάθειες αναπλήρωσης των κενών από την παρούσα κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον κ. Γεραπετρίτη προσελήφθησαν περί τα 200 άτομα με δελτίο παροχής υπηρεσιών, σταθμάρχες, κλειδούχοι και τεχνικοί, ενώ για πρώτη φορά δρομολογήθηκε η πρόσληψη μόνιμων εργαζομένων. Το 2021 έγινε διαγωνισμός για την πρόσληψη 117 ατόμων, εκ των οποίων 36 είναι σταθμάρχες. Και το 2022 πρόσληψη ακόμη 100 μονίμων. Διαβεβαίωσε, δε, ότι θα γίνουν όλες οι αναγκαίες ενέργειες για να προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς η σύμβαση για τον τεχνολογικό εξοπλισμό των ελληνικών σιδηροδρόμων. Στο πλαίσιο αυτό έκανε γνωστό ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επικοινώνησε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της μητρικής εταιρείας Alstom (Γαλλίας) και έδωσε σαφή εντολή για την αποπεράτωση του έργου το ταχύτερο δυνατόν, αίτηα στο οποίο η γαλλική εταιρεία επέδειξε πλήρη κατανόηση. Εξάλλου, ο υπουργός δεσμεύτηκε να παρουσιάσει σύντομα το χρονοδιάγραμμα και πρόσθεσε ότι ο ίδιος θα βρίσκεται πάνω από την υλοποίηση του έργου. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cr0xpih47nih) Η ιστορική αναδρομή για το σύστημα τηλεδιοίκησης Κάνοντας την ιστορική αναδρομή για το σύστημα τηλεδιοίκησης, έγκαιρης προειδοποίησης κ.λπ., ο Γιώργος Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η σύμβαση, η οποία ξεκίνησε στο τέλος του 2014, αναπτύχθηκε έως το 2017 μερικώς. Είχε υπάρξει παράδοση του 32% του παραδοτέου, στο οποίο δυστυχώς, όμως, «υπήρχαν σοβαρότατα σφάλματα, κατ’ αποτέλεσμα ένα ποσοστό όχι πάνω από 18% ήταν αυτό που ήταν γνήσια λειτουργικό τα δύο αυτά χρόνια. Το υπόλοιπο χρειαζόταν να ανακατασκευασθεί. Το 2017 σταματά στην πραγματικότητα η εφαρμογή της σύμβασης γιατί προέκυψαν σοβαρότατα λάθη στην εφαρμογή». Ακολούθως, η αρμόδια αρχή δημοσιονομικού ελέγχου για ευρωπαϊκούς πόρους διαπιστώνει σοβαρά σφάλματα, διακόπτεται η υλοποίηση της σύμβασης και «από το 2017 ως το 2019 δεν έχουμε καμία απολύτως παράδοση. Τον Νοέμβριο του 2019 αλλάζει η διοίκηση στην ΕΡΓΟΣΕ, που είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου, και από τότε «γίνεται μία προσπάθεια ανάταξης της σύμβασης». Πώς θα γίνει το restart των δρομολογίων Για το θέμα της επανεκκίνησης του σιδηροδρόμου, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε πως είναι σημαντικό να μπορέσει να ξεκινήσει εκ νέου, να μην περιμένουμε, δηλαδή, την ολοκλήρωση της τεχνολογικής αναβάθμισης. Όπως εξήγησε, θα πρέπει να στηρίξουμε την εμπιστοσύνη του κοινού απέναντι στον σιδηρόδρομο. Ταυτόχρονα, όμως, διευκρίνισε, και έως ότου ολοκληρωθεί η τεχνολογική αναβάθμιση, η επανεκκίνηση θα γίνει μόνο υπό όρους απόλυτης ασφάλειας. «Θα αναβαθμίσουμε σημαντικά το επίπεδο ασφάλειας» και θα περιλαμβάνει υποχρεωτικώς δύο σταθμάρχες σε κάθε σταθμό, τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να υπάρξει μείωση του μεταφορικού έργου, καθώς μόνο έτσι μπορεί να εξασφαλισθεί επαρκής αριθμός σταθμαρχών. Στο πλαίσιο των αλλαγών, πάντα στην πρώτη φάση, θα υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός στο πλαίσιο των σημερινών τεχνολογικών δυνατοτήτων, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cr0xn0zghcsx) «Η επιθυμία μας είναι ο σιδηρόδρομος να επανεκκινήσει στο συντομότερο δυνατό χρόνο, όμως να έχουμε εξασφαλίσει πριν τις αναγκαίες προϋποθέσεις», υπογράμμισε ο υπουργός Μεταφορών. «Όταν λέω αναγκαίο χρόνο, θα το δούμε προφανώς με όλους τους φορείς. Η επιθυμία μας είναι τον συντομότερο δυνατό χρόνο, ενδεχομένως και ως το τέλος του μήνα», πρόσθεσε και διευκρίνισε πως όταν αναφέρεται σε μείωση μεταφορικού έργου, αυτό παραπέμπει σε μείωση συρμών-δρομολογίων ή μείωση σταθμών. Ανακοίνωσε, επίσης, ότι αυξάνεται ο προϋπολογισμός για τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Όπως σημείωσε, πριν το δυστύχημα στα Τέμπη είχε εγγραφεί στο ελληνικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης ποσό 185 εκατ. για την αναβάθμιση των δομών. Επίσης, ο κ. Γεραπετρίτης εξήρε τη στάση των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για την αναβάθμιση των μέτρων ασφαλείας. Υπογράμμισε, ακόμη, το σκέλος της εκπαίδευσης του προσωπικού. Θα υπάρξει, δε, όπως τόνισε, αυστηρότερο πλαίσιο για τις καταστροφές και κλοπές στο δίκτυο του σιδηροδρόμου. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cr0xhnheor75) Κληθείς να διευκρινίσει τον τελικό αριθμό των θυμάτων στα Τέμπη, κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ανέφερε πως είναι 55 οι νεκροί που έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ υπάρχουν και άλλοι δύο νεκροί που ακόμη δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Επιπλέον, σύμφωνα με τον υπουργό, υπάρχουν επτά άνθρωποι που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Λεπτό προς λεπτό όσα ειπωάθηκαν στη συνέντευξη τύπου- Η συνέντευξη τύπου ολοκληρώθηκε μετά από δύο ώρες- Μόλις καταφέρουμε να ελέγξουμε τα εκκρεμή θέματα για την επανεκκίνηση με ασφάλεια των συγκοινωνιών, τότε θα ασχοληθούμε με τα ζήτηματα ασφαλείας των μεταφορών. Αυτή θα είναι΄η μόνιμη προτεραιότητα το επόμενο διάστημα – Σε ορισμένες περιπτώσεις έργων κατά την άποψή μου θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ταχύτητα αλλά είναι περιορισμένες οι δυνατότητές μας για έργα που εντάσσονται στο κοινοτικό πλαίσιο – Θα υπάρχει τακτική ενημέρωση εκ μέρους μου, είμαι της λογικής της απόλυτης λογοδοσίας- Οι νεκροί είναι 55, είναι άλλοι δύο – άρα 57 – που δεν έχουν ταυτοποιηθεί, στη μια περίπτωση δεν έχει υπάρξει βιολογικό υλικό και στη δεύτερη δεν έχει υπάρξει συγγενής, και έχουμε επτά συνανθρώπους που βρίσκονται στη ΜΕΘ. – Το ζήτημα του προσωπικού είναι κάτι που θα τεθεί και στο επίπεδο αξιολόγησης και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των ορίων ηλικίας. Υπάρχουν σταθμάρχες στα όρια ηλικίας όπως αυτή του σταθμάρχη Λάρισας. Θα υπάρχει επαναξιολόγηση στα προσόντα για την πλήρωσν αυτών των θέσεων καθώς θα απαιτούνται ειδικές δεξιότητες για όσους θα βρίσκονται στην κονσολα- Με διατάξη θα καταστεί έτι αυστηρότερο το πλαίσιο για την παρακώλυση συγκοινωνιών όσον αφορά το σιδηρόδρομο – Με την ολοκλήρωση των συστημάτων θα υπάρχει απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο των ζητημάτων ηλεκτροδότησης ώστε το συντονιστικό κέντρο να το παρακολουθεί – Θέλω να υποσχεθώ ότι δεν θα λειτουργήσει κανένα δρομολόγιο μέχρι να εξασφαλίσουμε την απόλυτη ασφάλεια στις μετακινήσεις και αυτό θα γίνει με τη συνέργεια των εργαζομένων – σε ό,τι αφορά τα κομμάτια των συστημάτων. Από την επικείμενη ολοκλήρωση των συμβάσεων θα υπάρξει αναβάθμιση της τεχνολογίας. Το πιο κρίσιμο είναι να υπάρξει ολοκλήρωση του συστήματος τηλεδιοίκησης ωστε να περιοριστεί το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους που, όμως, θα υπάρχει πάντα.- Προσλήφθηκαν με παροχή υπηρεσιών 69 κλειδούχοι, 73 σταθμάρχες, 60 τεχνικοί. Οι σταθμάρχες πέρασαν από την ίδια εκπαίδευση που παιρνούν όσοι προσλαμβάνοται μονίμως. Παράλληλα δρομολογείται και είναι σωστό να δρομολογηθούν οι μόνιμες προσλήψεις. Πιστεύω ότι σύντομα θα δρομολογηθούν 117 προσλήψεις εκ των οποίων 36 σταθμάρχες. Μακάρι αυτά να είχαν γίνει πριν το δυστύχημα. Το 2015-2019 έγιναν 24 προσλήψεις, εκ των οποίων 15 σταθμάρχες. Δεν μου αρέσει ο συμψηφισμός. Δεν αποδέχομαι την φράση κάνετε προσλήψεις αστυνομικών και όχι για τα τρένα. Οι προσλήψεις γίνονται και γίνονται βάσει των κοινωνικών αναγκών.- Η αυστηρή στάση βάσει νόμου και σύμβασης με την Hellenic Train υπάρχει και θα ενταθεί- Δυστυχήματα υπάρχουν και θα υπάρχουν παντού. Τα τεχνολογικά συστήματα ελαχιστοποιούν τα ανθρώπινα λάθη. Όσο προχωράει η τεχνολογία, τόσο θα προχωράει και η ασφάλεια. – Δεν πρόκειται να κρυφτούμε πίσω από το ανθρώπινο λάθος, θα το ψάξουμε μέχρις εσχάτων. – Η Hellenic Train έκανε μια δήλωση που αφορά την περίπτωσή της. Σε ό,τι αφορά τη σχέση με το Δημόσιο υπάρχει μια σύμβαση που πρέπει να εκτελείται και η επανεκκίνηση των δρομολογίων. Το Δημόσιο θα είναι αυστηρό για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων. – Σε ό,τι αφορά τις ευθύνες αυτές ανελήφθησαν στο υψηλότερο πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο με τις παραιτήσεις και των επικεφαλής ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν και άλλες πολιτικές ευθύνες οι πρώτοι που θα ανταποκριθούμε θα είμαστε εμείς – Από τις λίγες ημέρες που έχω αναλάβει την αρμοδιότητα δεν έχω την εικόνα πλήρους διάλυσης. Υφίσταται ένα πλαίσιο που έχει κενά και παραλείψεις. Υπάρχει ένα πλαίσιο τεχνολογικής αναβάθμισης που θα ολοκληρωθεί και ένα πλαίσιο ενίσχυσης του προσωπικού- Το ελληνικό δημόσιο είναι προφανώς στην κατανόηση ότι δεν θα υπάρξει κανένα ζήτημα αποζημιώσεων στη Hellenic Train. Μεταβάτικα και έως την ολοκλήρωση του έργου τεχνολογικής αναβάθμισης θα λειτουργήσουμε σε αυτό το πλαίσιο ασφαλείας – Θα υπάρχει αύξηση του ανθρώπινου προσωπικού και μείωση δρομολογίων αλλά αυτό θα γίνει σύμμετρα. Θα υπάρξει μείωση έως του σημείου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια- Σε ό,τι αφορά τη Hellenic Train υπάρχει μια αντίδραση ότι θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις και η κυβέρνηση θα είναι πάνω από το ζήτημα αυτό – Θα υπάρξει ένα πλάισιο εκ μέρους της κυβέρνησης για τις οικογένειες των θυμάτων που θα ανακοινωθεί και θα περιλαμβάνει όλα τα ζητήματα και όχι μόνο τις αποζημιώσεις- Δεν υπήρξε αγνόηση οποιασδήποτε ενημέρωσης και προειδοποίησης. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις συμβάσεις. Σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνοντας το μερίδιο που μας αναλογεί θα πω ότι δεν ταιριάζει σε μια χώρα να μην έχει αυτά τα προηγμένα τεχνολογικά συστήματα. Θα έπρεπε να το είχαμε κάνει σε συντομότερο χρόνο – Το υφιστάμενο σύστημα μπορεί να παρακάμψει το κόκκινο σε σηματοδότη ενώ με το ευρωπαϊκό σύστημα σιδηροδρομικών μετακινήσεων για το οποίο απομένει η εγκατάτασή του στα τρένα που θα έρθει στο πλάισιο της σύμβασης 717,δεν επιτρέπεται η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη – Αυτή τη στιγμή προέχει η ασφάλεια, πρέπει να λειτουργήσουν τα τρένα χωρίς, όμως, έκπτωση στην ασφάλειά τους- Το συντονιστικό κέντρο της Καρόλου δεν είναι κέντρο τηλεδιοίκησης, δεν μπορεί να χάραξει πορεί και γι’ αυτό δεν μπορεί να αποτρέψει μια σύγκρουση. Αυτό που κάνει ειναι να διασυνδέεται με τηλέφωνο και ασύρματο. Δεν βλέπει τις γραμμές αλλα τις ακούει. – Το ρυθμιστικό πλαίσιο προβλέπει ότι ο προϊστάμενος είναι εκείνος που θα καθορίσει τις βάρδιες. Είναι 3 βάρδιες που επιμερίζεται το έργο. Ποτέ δεν υπήρχε υποχρέωση για δύο σταθμάρχες. – Θα γίνει ό,τι είναι αναγκαίο ώστε να υπάρξει ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Η θέση η δικιά μας που είναι και του συνόλου των εργαζομένων που πονάνε περισσότερο τους σιδηρόδρμους είναι ότι πρέπει να λειτουργήσει η συγκοινωνία μέσω σιδηροδρόμου. Όχι μόνο γιατί αν δεν λειτουργήσει για μήνες θα υποβαθμιστεί ως μέσο αλλά θα υπάρξει και υποβάθμιση των υποδομών-Υπάρχει μια σημαντική μείωση του προσωπικού που επιδεινώθηκε την τελευταία 3ετια μετά από μαζικές συνταξιοδοτήσεις. Έγιναν οι κινήσεις με τα περίπου 200 άτομα σταθμάρχες και κλειδούχους με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών. Εφόσον ολοκληρωθεί το σχήμα θα έχουμε άλλους 217. Στην προηγούμενη κυβέρνηση είχαν προκηρυχθεί 34 θέσεις και είχαν προσληφθεί 25. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα στηριχθεί ό,τι είναι αναγκαίο και σε επίπεδο προσωπικού και σε επίπεδο επιμόρφωσης καθώς θα είναι διαφορετικό το περιβάλλον με ένα καθολικό σύστημα τηλεδιοίκησης. Θα έχουμε αναβάθμιση υποδομών, προσωπικού (με νέο οργανόγραμμα) και οικονομικής στήριξης. – Υπάρχουν μια σειρά από συμβάσεις που αφορούν αναβάθμιση δικτύων και των εμπλεκομένων, του δημοσίου, του ΟΣΕ και της Hellenic Train. Υπάρχει αναβάθμιση του δημοσίου με τον οργανισμό που βρίσκεται στο ελεγκτικό συνέδριο, έχουμε τη σύμβαση για τις άγονες γραμμές. Είναι μια σειρά συμβάσεων που έχουν υπογραφεί και άλλες που προχωρούν- Δεν είμαστε εδώ για να δούμε ποιος έχει κάνει τα περισσότερα σφάλματα. Είμαστε απολογούμενοι στην κοινωνία για ό,τι δεν προλάβαμε να ολκληρώσουμε. Όμως θέλω να αναγνωριστεί ότι έχουμε ένα 70% που έχει παραδοθεί. – Η προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια είναι μια προσπάθεια που εξελίσσεται γρήγορα. Με κάθε σεβασμό στην αξιωματική αντιπολίτευση τα στοιχεία που έχω δεν επιδέχονται αμφισβήτησης: Η σύμβαση για τη σήμανση και την τηλεδιοίκηση περιλαμβάνει 52 σταθμούς και 3 κέντρα τηλεδιοίκησης. Το 2017 είχε υπάρξει πρωτόκολλο παράδοσης σε 17 από τους 52 σταθμούς. Σε αυτούς αναγκάστηκαν στη συνέχεια και έγιναν πρόσθετα έργα που ουσιαστικά ανέτρεψαν όλο το έργο στους μισούς από αυτούς. Περίπου, δηλαδή, το 15% ξανάγινε εξαρχής γιατί τα συστήματα δεν έβλεπαν το ένα το άλλο. το 2017 σταμάτησε τελείως. το έργο ξεκίνησε το 2018 με τα εμπόδια της συμπληρωματικής σύμβασης. Έκτοτε από το 2021 και με την υπογραφή αυτής έχουμε πάει από το 32% στο 70%. Σήμερα έχει παραδοθεί ένα κέντρο τηλεδιοίκησης και 36 από τους 52 σταθμούς. Έως το τέλος εκτιμούμε ότι θα έχουμε όλους τους σταθμούς και όλα τα κέντρα – Θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί όλα τα έργα τεχνολογικής αναβάθμισης. Τέτοιου τύπου συστήματα υψηλής τεχνολογικής αξιοπιστίας σε σιδηροδρόμους δεν εφαρμόζονται παντού. τα συστήματα που θα εφαρμόσουμε εμείς εφαρμόζονται μόνο σε άλλες τρεις χώρες. – Η επιθυμία μας είναι τα δρομολόγια να επανεκκινήσουν το συντομότερο δυνατόν, ακόμα και μέχρι το τέλος του μήνα. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε συζητήσεις για μείωση δρομολογίων και λιγότερους σταθμούς. Όλη η επιχει΄ρηση αυτή θα γίνει με απόλυτο συντονισμό της κυβέρνησης, των φορέων λειτουργίας, με τον λειτουργούντα το εμπορικό κομμάτι και τους εργαζομένους – Σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις με τη σύμβαση 717 υπήρξαν καθυστερήσεις και από την παρούσα κυβέρνηση ένα διάστημα 18 μηνών, από την προηγγούμενη μεγαλύτερο. Το έργο δρομολογείται το επόμενο διάστημα ενώ σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό στο σταθμαρχείο Λάρισας υπήρχε η δυνατότητα και πριν και μετά τον σταθμό να διαπιστωθεί ότι το τρένο ήταν σε λάθος τροχιά – Σύστημα καθολικό τηλεδιοίκησης δεν υπήρξε ποτέ και γι’ αυτό κάνουμε την αναβάθμιση. Δυστυχώς στο σημείο Λάρισα Πλατύ το έργο δεν έχει αναπτυχθεί. Η πλήρης ανάπτυξη του έργου θα γίνει τις ερχόμενες ημέρες. Το μοιραίο βράδυ θα μπορούσε να υπάρξει αυτόματη χάραξη της πορείας του μοιραίου τρένου. Από το Νοέμβριο του 2022 λειτουργούσε πλήρως το τοπικό σύστημα της Λάρισας – Αυτή τη στιγμή τρέχουν δύο συμβάσεις για τον τεχνολογικό εξοπλισμό. Το πρώτο αφορά τη σηματοδότηση όλου του δικτύου, το δεύτερο να έχουμε σύστημα ώστε το τρένο να βλέπει τη γραμμή και το σταθμαρχείο, να έχουμε δηλαδή μια αλληλεπίδραση όσων έχουν σχέση με την κίνηση, και υπάρχει και το καθολικό σύστημα τηλεδιοίκησης που θα βλέπει που είναι το τρένο σε κάθε γραμμή περιορίζοντας τον ανθρώπινο παράγοντα ενώ από την άλλη πλευρά δημιουργεί συνθήκες ειδοποίησης αν υπάρχει λάθος- Δεν πρόκειται για επιτροπή που αφορά τις ποινικές συνιστώσες αλλά το διοικητικό πλαίσιο και το πόρισμα της θα ενταχθεί στη δικογραφία. Δεν υφίσταται κίνδυνος κυρώσεων από την ΕΕ. Η επιτροπή θα ολοκληρώσει το πόρισμα της το επόμενο διάστημα, θέλουμε ολοκληρωση το συντομότερο δυνατόν. – Για τον κίνδυνο ακύρωσης χρηματοδοτήσεων από την ΕΕ και το ενδεχόμενο η έρευνα Ντογιάκου να δείξει ευθύνες υπουργών τι θα πράξει η κυβέρνηση- Κατανοώ τον θυμό και τις αντιδράσεις των ανθρώπων. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι όσον αφορά την κυβέρνηση και εμένα ότι θα παραμείνω στη θέση αυτή με το ιερό καθήκον να έρθουν στην επιφάνεια τα αίτια που έφεραν την καταστροφή κάνοντας και την κριτική τη δική μας και ότι η έρευνα αυτή θα πάει μέχρι τέλος – Ο πρωθυπουργός είχε επικοινωνία με τον Γερμανό καγκελάριο και έχει υπάρξει συνεργασία με αποστολή γερμανικού κλιμακιού για αναβάθμιση του δικτύου – Για το ζήτημα της αναβάθμισης ήδη βρίσκεται στην Ελλάδα τεχνικό κλιμάκιο του ευρωπαϊκού οργανισμού για τους σιδηροδρόμους ώστε να δρομολογήσουμε το νέο πλαίσιο λειτουργίας και ασφάλειας – Μακροπρόθεσμα υπάρχει ήδη μια εκπόνηση σχεδίου για ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ για αλλαγή φιλοσοφίας της προσέγγισης ασφαλείας. – θα φέρουμε στη Βουλή προς ψήφιση ένα αυστηρότερο πλαίσιο για κλοπές και δολιοφθορές στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Είναι μια παθογένεια που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. -η επανεκκίνηση θα γίνει μόνο με όρους απόλυτης ασφάλειας. Με δύο σταθμάρχες στους σταθμούς πράγμα που σημαίνει ότι μ,πορεί να υπάρξει μείωση μεταφορικού έργου και με μεγαλύτερο συντονισμό στο πλαίσιο των τεχνολογικών δυνατοτήτων που έχουμε σήμερα – υπάρχει το ζήτημα της επανεκκίνησης του σιδηροδρόμου. Θέλω να σας πω ότι είναι σημαντικό να ξεκινήσει εκ νέου, να μην αναμένουμε την ολοκλήρωση ολόκληρης της τεχνολογι΄κης αναβάθμισης γιατί πρέπει να στήριξουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στον σιδηρόδρομο που είναι ένα λαικό μεσό – άμεσα τίθενται δύο ζητήματα: η υλοποίηση της τεχνικής αναβάθμισης θα γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες ώστε να προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς. Ο πρωθυπουργός επικοινώνσε με τον πρόεδρο της Alstom Γαλλίας με τον οποίο είχε μια συζήτηση για την υλοποίηση της σύμβασης. Έδωσε σαφή εντολή ώστε να έρθει ο χρόνος αποπεράτωσης όσο το δυνατόν πιο άμεσα. Υπήρχε κατανόηση από τη μητρική γαλλική εταιρεία. Δεσμεύομαι να είμαι από επάνω ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση στην υλοποίηση – σήμερα έχει παραδοθεί, όχι υλοποιηθεί, το 70% της σύμβασης και η εκτίμηση είναι ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχει παραδοθεί το υπόλοιπο- το 2017 σταματάει η εφαρμογή της σύμβασης γιατί προέκυψαν προβλήματα, η αρχή που αξιολογεί τη χρηστή διαχείριση πόρων εκ μέρους της ΕΕ διαπιστώνει ότι υπάρχουν σοβαρά σφάλματα, αυτό σημαίνει ότι διακόπτεται η εφαρμογή της σύμβασης. Από το 2017 έως το 2019 δεν έχουμε καμία παράδοση. Τον Νοέμβριο 2019 αλλάζει η διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ και ξεκινάει μια προσπάθεια αναβίωσης της σύμβασης. – η σύμβαση που ξεκίνησε στα τέλη του 2014 αναπτύχθηκε μερικώς έως το 2017, είχε υπάρξει παράδοση περίπου του 32% του παραδοτέου, δυστυχώς, όμως, σε αυτό υπήρχαν σφάλματα με αποτέλεσμα ένα 18% να είναι γνήσια λειτουργικό – ο σιδηρόδρομος υπέστη μια συνεχή απαξίωση που είχε να κάνει τόσο με τη συντήρηση όσο και την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την ασφάλεια. Ο σιδηρόδρομος λειτούργησε για δεκάδες χρόνια με χειροκίνητους μηχανισμούς ασφαλείας – τα τελευταία χρόνια έγινε μια προσπάθεια αναπλήρωσης του ανθρώπινου δυναμικού σε τρία επίπεδα: το ζήτημα της κινητικότητας, το 2021 είχαμε διαγωνισμό για 117 άτομα και το 2022 άλλων 100 επιπλέον των 200 που προσελήφθησαν με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Η πρώτη φάση για τον διαγωνισμό του 2021 έχει ολοκληρωθεί – δεν αποτελεί παρηγοριά ότι ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο μαζικών καταστροφών, καλό είναι να υπάρχει αλλά μακάρι να είχε αποφευχθεί – υπάρχει ένα ζήτημα της ολοκλήρωσης της αναβάθμισης των συστημάτων, θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που θα απέτρεπαν την τραγωδία – άσχετα με το ανθρώπινο λάθος αν είχαμε ένα καθολικό σύστημα τηλεδιοίκησης το πιθανότερο είναι ότι το δυστύχημα δεν θα είχε συμβεί – σε τρίτο επίπεδο θα έπρεπε να είχε υπάρξει παρακολούθηση στον πίνακα ηλεκτρονικού ελέγχου και για μια απόσταση 5,5 χλμ. και έτσι θα είχε αποφευχθεί η τραγωδία γιατί θα είχε γίνει αντιληπτή η μετάπτωση της επιβατικής αμαξοστοιχίας στην εσφαλμένη γραμμή – ακόμα και αν δεν είχαμε την χάραξη πορείας, ένα δεύτερο επίπεδο ασφαλείας ήταν η χειροκίνητη αλλαγή του κλειδιού που δεν συνέβη – το τοπικό κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας λειτουργούσε συνεχώς και αδιαλείπτως άρα υπό αυτή την έννοια και το μοιραίο βράδυ θα έπρεπε να υπήρχε η χάραξη πορείας που δεν έχει συντελεστεί – μετά την επίσκεψή μου στα Τέμπη είδα τον τόπο του συμβάντος για να έχω προσωπική άποψη, πήγα στο νοσοκομείο Λάρισας και συνομίλησα με τους ανθρώπους που διαχειρίστηκαν την τραγωδία – η ευθύνη στο υψηλότερο επίπεδο του υπουργού Μεταφορών έχει αναληφθεί. Τις επόμενες ημέρες η αντικατάσταση των προέδρων ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ ώστε να προχωρήσουμε στην επανεκκίνηση των δρομολογίων -Θα υπάρξει πλήρη διαφάνεις περιλάμβανομένης της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Θα προκαλέσω συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για να συζητήσουμε τις παθογένειες των ελληνικών σιδηροδρόμων ώστε να βρούμε έναν κοινό τόπο που θα αποδίδει ευθύνες και θα αξιολογεί τα ζητήματα ασφάλειας για το μέλλον – Εγώ θα ασχοληθώ αποκλειστικά με τα ζητήματα του δυστυχήματος και την επόμενη ημέρα των σιδηροδρόμων. Δεν έχω καμία διάθεση να εμπλακώ με την κατ’ ουσία απόδοση ευθυνών που είναι αρμοδιότητα της δικαιοσύνης και ήδη έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες ώστε η έρευνα να πάει στο δυνατό επίπεδο – Ζητάω ξανά συγγνώμη εκ μέρους της κυβέρνησης για το ότι δεν μπορέσαμε να αποτρέψουμε αυτό το απίστευτο δυστύχημα. Η συγγνώμη αυτή είναι εντελώς ειλικρινής και δεν προσπαθει να αποσίσει την οποιαδήποτε ευθύνη – Δεν βρίσκομαι εδώ ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης ή πολίτης για να κάνω κομματική αντιπαράθεση. δεν θα ακούσετε συμψηφισμούς ή λόγο που να παραπέμπει σε μετάθεση ευθύνης. Η ευθύνη που αναλογεί στην παρούσα κυβέρνηση έχει αναληφθεί – Εκφράζω την οδύνη μου για όσα συνεβησαν στα Τέμπη, πρόκειται για μια τραγωδία που μας συγκλόνισε όλους, πρέπει η οδύνη αυτή να βρει μια κάθαρση είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης – Η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει τη συγκάλυψη διεμήνυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου «ανοίγοντας» τη συνέντευξη τύπου. Ειδήσεις σήμερα: Το «Αμάν!» του σταθμάρχη απόδειξη της απόλυτης ακαταλληλότητας του Στο σφυρί 4+1 ακίνητα των διάσημων ζαχαροπλαστείων της Θεσσαλονίκης Plaisir Επιχειρηματίας από τα Ιωάννινα έβαλε να ρίξουν στη λίμνη την έγκυο σύντροφό του

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )