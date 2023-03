Τα μέτρα για τους σιδηροδρόμους – Πότε και πώς θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια

Επανεκκίνηση του ελληνικού σιδηροδρόμου σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας σχεδιάζει η κυβέρνηση μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τα τρένα θα ξαναμπούν στις ράγες πριν ολοκληρωθούν τα έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του ελληνικού σιδηροδρόμου, με μειωμένο μεταφορικό έργο, με ικανό αριθμό σταθμαρχών (δύο ανά σταθμό) αλλά και με ενίσχυση του προσωπικού και μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών και της εταιρείας που λειτουργεί το σιδηρόδρομο (Hellenic Train). Την Τετάρτη στην συνέντευξη Τύπου για την επόμενη μέρα, ο υπουργός Επικρατείας κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος έχει αναλάβει και το χαρτοφυλάκιο του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών απέφυγε να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα, προσδιόρισε όμως το χρόνο προς τα τέλη Μαρτίου. «Ίσως να ακούγεται πολυτελές όταν έχουμε θρηνήσει τόσες ανθρώπινες ζωές. Είναι σημαντικό όμως ο σιδηρόδρομος να ξεκινήσει εκ νέου αλλά και να στηρίξουμε την εμπιστοσύνη του κοινού απέναντι στο μέσο που είναι λαϊκό και οικονομικότερο», τόνισε και πρόσθεσε τον κίνδυνο λεηλασιών και δολιοφθορών που διατρέχει ένα δίκτυο χωρίς την κυκλοφορία των συρμών. Ενίσχυση προσωπικού Κατά τον υπουργό, το μεγάλο πρόβλημα προσωπικού προέκυψε την τελευταία τριετία λόγω συνταξιοδοτήσεων. Τόνισε όμως ότι οι προσλήψεις ήταν περιορισμένες και κατά την προηγούμενη κυβέρνηση καθώς είχαν προκηρυχθεί 35 θέσεις και προσλήφθηκαν 24. Για τους σταθμάρχες επισήμανε ότι οι κανονισμοί λειτουργίας του ΟΣΕ δεν προέβλεπαν ποτέ παρουσία δύο στο σταθμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν δύο, σε άλλες περιπτώσεις ένας. Πιθανότατα, όπως αναφέρθηκε, θα επανέλθει και ο προϊστάμενος αμαξοστοιχίας. Αναφερόμενος στους εργαζομένους, σημείωσε ότι η στάση τους είναι εξαιρετικά δημιουργική και στηρίζουν την άποψη να επανεκκινήσει ο σιδηρόδρομος. Είναι και εκείνοι στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας, τόνισε και πρόσθεσε ότι θα υπάρξει μια νέα συνάντηση μαζί τους την ερχόμενη Παρασκευή. Οικονομική στήριξη σιδηροδρόμου Πέρα από το ζήτημα της επανεκκίνησης, η θέση της κυβέρνησης είναι πως θα υπάρξει κι οικονομική ενίσχυση του σιδηροδρόμου. Ο κ. Γεραπετρίτης, είπε ότι φέτος για πρώτη φορά αυξάνεται ο προϋπολογισμός που αποδίδεται προς τον ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ για τα έργα αναβάθμισης. Ήδη έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό ποσό 75 εκατ. από 45 εκατ. που ήταν μέχρι σήμερα. Επιπλέον, έχουν εγγραφεί στο ελληνικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης 175 εκατ. για την αναβάθμιση των υποδομών. Για το προσωπικό δήλωσε ότι θα υπάρξουν προσλήψεις και θα μελετηθεί εκ νέου το σύστημα ενίσχυσης προσωπικού και εκπαίδευσης. Ειδικά όμως για τους σταθμάρχες χαρακτήρισε το πλαίσιο εκπαίδευσης αυστηρό καθώς καθορίζεται από ΕΕ, με θεωρητική και πρακτική άσκηση 6,5 μηνών με καθημερινή εξαήμερη παρουσία και πρακτική στο πεδίο. Η εκπαίδευση έχει και ιατρικές δοκιμασίες και ψυχομετρικά τεστ, αλλά θα επαναξιολογηθεί. Ο κ. Γεραπετρίτης εξήγγειλε και αυστηρότερο πλαίσιο για δολιοφθορές, κλοπές και καταστροφές στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Θα δρομολογηθεί όπως είπε και η σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων που είχε ψηφιστεί τέλη Ιανουαρίου. Η σύμβαση σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης Ο υπουργός Επικρατείας επισήμανε ότι την τελευταία 15ετία υπήρξε μεγάλη μείωση του προσωπικού και μαζικό κύμα συνταξιοδοτήσεων. Δεν υπήρξε όμως σημαντική αναπλήρωση. Με την κινητικότητα επέστρεψε ένα τμήμα και υπήρξε σημαντικός αριθμός προσώπων με δελτία παροχής περίπου 200 άτομα. Από αυτούς 61 κλειδούχοι, 73 σταθμάρχες και 60 τεχνικοί. Παράλληλα δρομολογήθηκε για πρώτη φορά ένας σημαντικός αριθμός μόνιμων προσλήψεων με 117 άτομα για το 2021 που θα στελεχώσουν τον οργανισμό με 36 σταθμάρχες και άλλες 100 προσλήψεις το 2022. Όπως είπε, η πρώτη φάση του διαγωνισμού για τους 117 έχει δρομολογηθεί και θα υπάρξει σύντομη διεκπεραίωση των φακέλων. Συνολικά υποβλήθησαν 11.000 αιτήσεις. Για τις υποδομές, ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε ότι είναι ολοφάνερο πως ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα υφίστατο συνεχή απαξίωση που έχει να κάνει με την απαιτούμενη συντήρηση και την αναβάθμιση ηλεκτρονικών υποδομών που συνδέονται με την ασφάλεια. «Λειτούργησε επί μισό αιώνα με έμφαση στη χειροκίνητη λειτουργία της ασφάλειας». Για πρώτη φορά το 2014 υπογράφεται η σύμβαση 717 για καθολική αναβάθμιση των υποδομών με σηματοδότηση σε όλο το δίκτυο και με καθολική λειτουργία της τηλεδιοίκησης για παρατήρηση σε πραγματικό χρόνο των πορειών και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης που θα αποτρέπουν τα σφάλματα υπό την εποπτεία προσώπου. Κάθε αμαξοστοιχεία θα αλληλεπιδρά με γραμμή κα συντονιστικό κέντρο ώστε αυτόματα να χαράσσεται η διαδρομή και να υπάρχει σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Επιτάχυνση της παράδοσης του έργου Η σύμβαση 717 αναπτύχθηκε ως το 2017 μερικώς. Παραδόθηκε περίπου το 32% αλλά στο παραδοτέο υπήρχαν σημαντικότατα σφάλματα οπότε μόνο το 18% ήταν λειτουργικό. Το υπόλοιπο χρειάστηκε ανακατασκευαστεί. Το 2017 σταμάτησε η εφαρμογή διότι προέκυψαν σοβαρότατα λάθη. Η αρμόδια δημοσιονομική αρχή (ΕΔΕΛ) διαπιστώνει σφάλματα διακόπτει την υλοποίηση και από το 2017 έως το 2019 το έργο σταματά. Το 2019 το Νοέμβριο αλλάζει η διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ και από το Νοέμβριο του 2019 γίνεται προσπάθεια ανάταξης. Καθυστερεί η συμπληρωματική (απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου ΕΔΕΛ, τεχνική πραγματογνωμοσύνη από το ΤΕΕ για αλλαγή αρχιτεκτονικής). Συμπληρωματική σύμβαση υπογράφεται το 2021 και το έργο επανεκκινεί. Σήμερα, έχει παραδοθεί το 70% της σύμβασης ή δε εκτίμησή της κυβέρνησης είναι πως εντός του έτους θα γίνει η παράδοση του υπόλοιπου τμήματος που έχει να κάνει με φωτοσήμανση, τηλεειδοποίηση και συστήματα ελέγχου ταχύτητας και αυτόματης πέδησης στα τρένα. Ήδη, ο πρωθυπουργός επικοινώνησε με τον διευθύνοντα σύμβουλο και πρόεδρο της Alstom Γαλλίας δίνοντας σαφή εντολή για επίσπευση διαδικασιών ώστε να έρθει πιο άμεσα ο χρόνος αποπεράτωσης. Ειδήσεις σήμερα: Δημόσια «συγγνώμη» σε απολυμένο εργαζόμενο ζήτησε ο Έλον Μασκ Εργαζόμενοι, φοιτητές και μαθητές στο συλλαλητήριο στην Αθήνα για την τραγωδία των Τεμπών Άνδρας έδεσε τα χέρια του στο τιμόνι με χειροπέδες και αυτοκτόνησε πέφτοντας στον Θερμαϊκό

